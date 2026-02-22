  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Mini penthouse magnifique

Barrio residencial Mini penthouse magnifique

Jerusalén, Israel
de
$1,41M
;
Barrio residencial Mini penthouse magnifique
1
Dejar una solicitud
ID: 33469
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Excepcional ático con vistas impresionantes! Descubra este espléndido 4 habitaciones de 117 m2, diseñadas con cuidado y refinamiento, combinando lujo, comodidad y materiales de alta calidad. Una enorme terraza de 25 m2 frente al cielo ofrece una vista sin obstáculos y baña el apartamento con luz natural. La suite principal tiene su propio baño privado, y cada detalle del apartamento ha sido diseñado para ofrecer una calidad de vida única. Situado en un edificio moderno y a gran escala, con acabados muy altos, la propiedad también incluye 2 plazas de aparcamiento privados y una bodega adyacente. Un bien raro, una oportunidad para no perderse para vivir comodidad, elegancia y la excepción.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Jerusalén, Israel
de
$586,245
Barrio residencial Tres belle vue mer
Ascalón, Israel
de
$321,338
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire
Tel-Aviv, Israel
de
$940,500
Barrio residencial Appartement 4 pieces centre ville
Nahariya, Israel
de
$485,925
Barrio residencial Dans rue calme dans un immeuble neuf
Jerusalén, Israel
de
$1,41M
Está viendo
Barrio residencial Mini penthouse magnifique
Jerusalén, Israel
de
$1,41M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,29M
Venta exclusiva, en el parque Yarkon 42 Ussishkin Street edificio renovado en 2012 apartamento de 2,5 habitaciones, 68 m2 (superficie de la planta) Este-oeste, exposición soleada 3a planta, con ascensor edificio con refugio registro de condominios
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$2,60M
Edificio y apartamento de 4 habitaciones nuevas. situado en la segunda planta muy luminoso con orientación suroeste. Impasse cerca del kikar hamedina
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Barrio residencial Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Barrio residencial Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Barrio residencial Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Barrio residencial Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Barrio residencial Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$846,450
Apartamento totalmente renovado de 4 habitaciones 84m2 – Ramot Alef, Jerusalén Segundo piso, sin ascensor. 4 habitaciones de 84m2 en el segundo piso Salón, comedor 3 dormitorios, 1 baño, 2 aseos Aire acondicionado, gas calentador de agua, pólvora de polvo Puerta blindada, parrillas, persian…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir