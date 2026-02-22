  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Affaire exceptionnellecoup de fusil

Barrio residencial Affaire exceptionnellecoup de fusil

Ascalón, Israel
de
$648,945
;
10
Dejar una solicitud
ID: 33691
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
caso excepcional para no perderse agamim, pequeño edificio de 2 plantas, rdj 4 p de 104 m2 + jardín de 200 m2 piscinable, sótano y estacionamiento - Estás en camino. super prosuit to investment or habitat 2 años

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Tel-Aviv, Israel
de
$3,61M
Barrio residencial Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$467,115
Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Bat Yam, Israel
de
$1,02M
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Tel-Aviv, Israel
de
$1,50M
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Bat Yam, Israel
de
$971,850
Está viendo
Barrio residencial Affaire exceptionnellecoup de fusil
Ascalón, Israel
de
$648,945
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
de
$4,389
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bel appartement
Barrio residencial Bel appartement
Barrio residencial Bel appartement
Barrio residencial Bel appartement
Barrio residencial Bel appartement
Mostrar todo Barrio residencial Bel appartement
Barrio residencial Bel appartement
Jerusalén, Israel
de
$2,23M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans un bel immeuble dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand haut standing investi luxueux magnifique proche de l
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans un bel immeuble dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand haut standing investi luxueux magnifique proche de l
Bat Yam, Israel
de
$1,56M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir