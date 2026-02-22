  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
Barrio residencial Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026

Ra'anana, Israel

$4,734

Ra'anana, Israel
$4,734
5
ID: 33381
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Un jardín dúplex pensó como una casa en la ciudad. 150 m2 de espacio habitable se extendió en dos niveles, con una verdadera separación entre espacios vivos y espacios nocturnos. La sala de estar se abre directamente a un jardín privado de 100 m2, lo que le permite disfrutar plenamente del aire libre a diario. La propiedad tiene 2 baños y 3 aseos, para una organización fluida y funcional. Un apartamento que ofrece espacio y jardín, con el espíritu de una casa.

Ra'anana, Israel
