  4. Barrio residencial Calme verdoyant renove piscine possible

Barrio residencial Calme verdoyant renove piscine possible

Ra'anana, Israel
$3,37M
6
ID: 33404
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

Bonita casa de 7 habitaciones con amplio sótano. Espacioso, gran jardín piscinable. ideal para una familia, las habitaciones son grandes, agradables y brillantes. Cerca de escuelas y comunidades.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Bat Yam, Israel
de
$815,100
Barrio residencial Un 3 pieces a la marina a ashkelon
Ascalón, Israel
de
$423,225
Barrio residencial A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Netanya, Israel
de
$1,51M
Barrio residencial Vue sur la mer
Ascalón, Israel
de
$423,225
Barrio residencial 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial Calme verdoyant renove piscine possible
Ra'anana, Israel
de
$3,37M
Otros complejos
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Jerusalén, Israel
de
$2,79M
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Asdod, Israel
de
$705,375
Venta – Apartamento de 4 habitaciones en Ashdod, Yakinton Street (Calaniot) Magnífico apartamento de 122 m2 bruto (93 m2 neto) con balcón de 8,5 m2, situado en el sexto piso de una residencia reciente y buscada (3 años solamente). orientación oeste, ofreciendo un hermoso brillo en la tarde…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Affaire prevoir renovation complete superbe location
Ra'anana, Israel
de
$2,16M
Cottage de 8.5 piezas con un potencial enorme. Frente a un parque. La calle tiene un sentido único. Zona tranquila. Gran sótano
Agencia
Immobilier.co.il
