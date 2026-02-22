  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina

Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
de
$1,21M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 33432
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Moshe Sharett calle, en la zona más popular y tranquila, en venta exclusiva Un amplio y hermoso apartamento de 66 m2! Renovado y brillante Paz y privacidad garantizadas Ascensor que sirve medio almacén 3a y 5a planta - 3a planta apartamento! Potencial para un proyecto de condominio

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Investi
Ascalón, Israel
de
$1,16M
Barrio residencial Givat havradim limit rehavia
Jerusalén, Israel
de
$3,135
Barrio residencial Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Ra'anana, Israel
de
$3,92M
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
de
$7,838
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$2,19M
Está viendo
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$1,21M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Mostrar todo Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Nahariya, Israel
de
$705,375
Akhziv — Superb 5 habitaciones en venta Vista panorámica del mar 125 m2 + terraza 20 m2 (vista de mar) Ascensor • Estacionamiento • Mamad
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Asdod, Israel
de
$623,865
La perla rara: nuevo apartamento de 2 habitaciones en Ashdod "Calaniot" en entrega inmediata con aire acondicionado, aparcamiento, bodega
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Mostrar todo Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$937,365
calle Ben Yehuda cerca de la calle Frishman, Apartamento 2 habitaciones de 45 m2 7 m2 balcón 3a planta Ascensor Mamad 2 minutos a pie de la playa En la parte posterior, hacia el oeste y muy brillante Inversión o pie pequeño en la tierra adorable
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir