Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat

Venta, apartamento de 2 habitaciones situado en una zona central y buscada de Tel Aviv,
Cerca de tiendas, cafeterías y transporte.
Apartamento de 50 m2 en la 2a planta (alto 2a planta) en un edificio reciente cerca de 5 años.
El apartamento incluye un dormitorio seguro (Mamad), un salón luminoso y un diseño funcional.
Tiene una terraza de 27,5 m2 L que ofrece un espacio exterior real. Dos orientaciones (West y Sur) proporcionan un excelente brillo.
Una plaza de aparcamiento completa la propiedad.
El entorno es dinámico, residencial y apreciado por su calidad de vida e inversión. Precio solicitado: 3.900.000.
Tel-Aviv, Israel
