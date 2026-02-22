  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat

Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat

Tel-Aviv, Israel
$1,22M
ID: 33742
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Venta, apartamento de 2 habitaciones situado en una zona central y buscada de Tel Aviv, Cerca de tiendas, cafeterías y transporte. Apartamento de 50 m2 en la 2a planta (alto 2a planta) en un edificio reciente cerca de 5 años. El apartamento incluye un dormitorio seguro (Mamad), un salón luminoso y un diseño funcional. Tiene una terraza de 27,5 m2 L que ofrece un espacio exterior real. Dos orientaciones (West y Sur) proporcionan un excelente brillo. Una plaza de aparcamiento completa la propiedad. El entorno es dinámico, residencial y apreciado por su calidad de vida e inversión. Precio solicitado: 3.900.000.

Tel-Aviv, Israel
Complejos similares
Barrio residencial Bonne occasion
Ascalón, Israel
de
$467,115
Barrio residencial A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Barrio residencial Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,85M
Barrio residencial Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Asdod, Israel
de
$1,18M
Barrio residencial Top affaire
Tel-Aviv, Israel
de
$658,350
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Tel-Aviv, Israel
de
$1,22M
Otros complejos
Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$877,800
Venta exclusiva Situado en la calle Bilu 36, en la zona del centro de la ciudad En un hermoso edificio preservado (hace unos 4 años) Estudio con entresuelo ¡Unico! Techos muy altos Superficie: 46 m2 más altillo de 17 m2. Planta baja: Cocina, baño y baño. El entresuelo incluye un armario y un…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Maison arabe
Jerusalén, Israel
Precio en demanda
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
En el famoso Park Tlv. Apartamento de 4 habitaciones en un nuevo edificio, 100 m2 con terraza 3 dormitorios + amplio salón 2 baños 17a planta con 2 baños, SHORT SIGHT 3 ascensores estacionamiento No te pierdas, gran inversión
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
