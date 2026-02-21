  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial Penthouse de reve dans un immeuble de luxe

Barrio residencial Penthouse de reve dans un immeuble de luxe

Jerusalén, Israel
de
$2,66M
;
10
ID: 33831
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Jerusalén, Israel
Otros complejos
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Mostrar todo Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
¡Nuevo para la venta exclusivamente! Localizado en 46 Yehoshua Ben Nun Street Cerca del prestigioso complejo de Basilea En un edificio reformado (Tama 1) Actualmente propiedad de Ohana Group. Un hermoso apartamento de 2 habitaciones de 66 m2 estará disponible (3 piezas posibles) Primera pla…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Jerusalén, Israel
de
$840,180
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Mostrar todo Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
Exclusiva – Chernichovsky Street, Bezall proyecto Shenkin distrito Gran apartamento de 3 habitaciones, muy luminoso Norte / Oeste Alrededor de 87 m2 + 9 m2 de terraza (un dormitorio en el lado interior del edificio) Seguridad 24 horas Sala de deportes Aparcamiento Cave Posibilidad de mueble…
Agencia
Immobilier.co.il
