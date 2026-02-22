Barrio residencial A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee

Idealmente situado en el corazón de Neve Tzedek, Rue Rishonim, este raro dúplex con vista al mar ofrece una dirección privilegiada en una de las zonas más emblemáticas de Tel Aviv, a pocos minutos a pie de las playas, Rothschild y HaTahana. Una superficie de unos 89m2 en dúplex, ofrece 3 habitaciones luminosas, un ambiente moderno y cálido, así como una exposición ideal con vistas sin obstáculos. El nivel inferior incluye un salón abierto con ventanas, terraza de 4 m2, cocina integrada, MAMAD y aseo de invitados. Arriba, una galería de estilo loft, un jacuzzi privado, aseo adicional y una terraza de 8 m2 con impresionantes vistas al mar. Recientemente renovado, la propiedad destaca por su optimización de volumen, tranquilidad, privacidad y ubicación premium, ideal para residencia principal, pie a tierra o inversión. Precio: 7,000,000.