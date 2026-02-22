  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem

Barrio residencial Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem

Jerusalén, Israel
$721,050
2
ID: 33419
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Apartamento de 4 habitaciones 80m2, Kyiriat Hayovel, Jerusalén 10a planta, trabajo que se planea Salón, comedor, 1 cocina 3 dormitorios, 1 baño, 1 ducha, 2 aseos Aire acondicionado salón, cobertizo en polvo, globo de agua caliente, radiadores, persianas de rodillos Puerta blindada, ascensor Precio: 2.300.000sh

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
