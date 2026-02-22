Barrio residencial Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach

Situado en uno de los barrios más prestigiosos de Israel, a solo 400 metros de la costa, esta nueva villa es la encarnación de la moderna excelencia arquitectónica y de lujo. Diseñado por el famoso arquitecto Orly Shrem, esta residencia cuidadosamente elaborada abarca tres niveles y ofrece 330 m2 de espacio habitable refinado en una parcela de 320 m2. Cada detalle refleja un diseño y funcionalidad de primera calidad, desde cocina personalizada hasta aire acondicionado avanzado Fujitsu VRF, tecnología de hogar inteligente y calefacción por suelo radiante. Un elegante ascensor privado conecta todos los pisos, mientras que las ventanas del suelo al techo permiten disfrutar de abundante luz natural en interiores bien amueblados. En el exterior, disfrute de una tranquila piscina privada de 35 m2 y la comodidad de dos plazas de aparcamiento privados. Características principales: – 330 m2 de lujoso espacio habitable – Tierra de 320 m2 – Piscina privada de 35 m2 – Cocina de diseño – Smart Home System - Levante – Calefacción de suelo – Dos plazas de aparcamiento Esta villa excepcional ofrece una rara combinación de diseño atemporal y comodidad de última generación, todo a poca distancia del mar Mediterráneo. Por favor contáctenos para más detalles.