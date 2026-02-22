  1. Realting.com
Barrio residencial Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach

Herzliya, Israel
de
$7,52M
;
8
ID: 33600
ID: 33600
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Herzliya

Sobre el complejo

Situado en uno de los barrios más prestigiosos de Israel, a solo 400 metros de la costa, esta nueva villa es la encarnación de la moderna excelencia arquitectónica y de lujo. Diseñado por el famoso arquitecto Orly Shrem, esta residencia cuidadosamente elaborada abarca tres niveles y ofrece 330 m2 de espacio habitable refinado en una parcela de 320 m2. Cada detalle refleja un diseño y funcionalidad de primera calidad, desde cocina personalizada hasta aire acondicionado avanzado Fujitsu VRF, tecnología de hogar inteligente y calefacción por suelo radiante. Un elegante ascensor privado conecta todos los pisos, mientras que las ventanas del suelo al techo permiten disfrutar de abundante luz natural en interiores bien amueblados. En el exterior, disfrute de una tranquila piscina privada de 35 m2 y la comodidad de dos plazas de aparcamiento privados. Características principales: – 330 m2 de lujoso espacio habitable – Tierra de 320 m2 – Piscina privada de 35 m2 – Cocina de diseño – Smart Home System - Levante – Calefacción de suelo – Dos plazas de aparcamiento Esta villa excepcional ofrece una rara combinación de diseño atemporal y comodidad de última generación, todo a poca distancia del mar Mediterráneo. Por favor contáctenos para más detalles.

Localización en el mapa

Herzliya, Israel
Calculadora hipotecaria

Barrio residencial Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Herzliya, Israel
de
$7,52M
