Barrio residencial Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Situado en uno de los barrios más prestigiosos de Israel, a solo 400 metros de la costa, esta nueva villa es la encarnación de la moderna excelencia arquitectónica y de lujo.
Diseñado por el famoso arquitecto Orly Shrem, esta residencia cuidadosamente elaborada abarca tres niveles y ofrece 330 m2 de espacio habitable refinado en una parcela de 320 m2. Cada detalle refleja un diseño y funcionalidad de primera calidad, desde cocina personalizada hasta aire acondicionado avanzado Fujitsu VRF, tecnología de hogar inteligente y calefacción por suelo radiante.
Un elegante ascensor privado conecta todos los pisos, mientras que las ventanas del suelo al techo permiten disfrutar de abundante luz natural en interiores bien amueblados. En el exterior, disfrute de una tranquila piscina privada de 35 m2 y la comodidad de dos plazas de aparcamiento privados.
Características principales:
– 330 m2 de lujoso espacio habitable
– Tierra de 320 m2
– Piscina privada de 35 m2
– Cocina de diseño
– Smart Home System
- Levante
– Calefacción de suelo
– Dos plazas de aparcamiento
Esta villa excepcional ofrece una rara combinación de diseño atemporal y comodidad de última generación, todo a poca distancia del mar Mediterráneo.
Por favor contáctenos para más detalles.
Localización en el mapa
Herzliya, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo