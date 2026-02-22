  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici

Hadera, Israel
$1,44M
10
ID: 33526
Última actualización: 20/2/26

    Israel
    Distrito de Haifa
    Hadera Subdistrict
    Hadera

BZH Nueva exclusividad, en la categoría « COLECCIÓN » French Department of RE/MAX Hadera ✨¿Estás soñando con una casa nueva, de clase alta y sin trabajo perfecta para tu familia? ¡Aquí está! ✨ Casa de 6 habitaciones (165 m2), ✨ Casa como nueva – sólo 3 años! ✨ Situado en la zona muy popular y verde de Brandeis, tranquilo y residencial, ✨ Decoración de alta gama y refinada, ✨ ¡No hay paredes adyacentes, como una villa! ✨ Muy brillante, grandes aberturas y buenas vibraciones ✨ Hermosa cocina blanca de la marca "Segal Kitchens" con un bar, ✨ Magnífico salón y luminoso comedor, ✨ Hermoso espacio jardín con una gran terraza y árboles frutales, ✨ Amplia suite parental con vestidor y una hermosa vista! ✨ 2 baños y 3 aseos, ✨ Habitaciones seguras, aire acondicionado y muchas adiciones, ✨ ¡Y estacionamiento privado! ✨ Ubicación ideal, muy buscada: tranquila, residencial, cerca del distrito del parque y del centro de la ciudad, ✨ Escuelas, jardines de infancia, sinagoga y supermercado cerca a pie! ✨ Acceso rápido a las carreteras 4, 6 y 9. ✨ Simplemente, ¡una casa de ensueño! ¡BZH, vamos a ayudarte a lograr el tuyo! Para más información: Raphel Benguigui, Su agente inmobiliario, Departamento Francés de RE/MAX Hadera. Licencia No 313736

