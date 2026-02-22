  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel

Barrio residencial Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel

Hadera, Israel
de
$686,565
;
9
Dejar una solicitud
ID: 33647
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
BZH RE/MAX Hadera presenta un ático dúplex de 5 habitaciones en la zona costera de Olga de Hadera. Sus características: ✅ Ático dúplex de 5 habitaciones de 150 m2, ✅ Terraza solar de 50 m2, ✅ En la octava y novena planta, ✅ 2 suites parentales y una habitación segura, ✅ Amplia sala de estar, ✅ 3 baños y 3 aseos, ✅ Ascensor, ✅ Aparcamiento, ✅ Gran potencial, ✅ Cerca de la salida de la autopista Tel Aviv, Haifa, ✅ 5 minutos en coche pueblo comercial Moul Ha'Hof, ✅ ¡A 10 minutos andando de la costa! ¡Una oportunidad única! Ra'hel Benguigui – RE/MAX Profesionales Hadera Grado profesional - 313736 Beezrat Hashem Beyahad OuBeSim'ha Nenatsea 'h

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Jerusalén, Israel
de
$940,500
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Ra'anana, Israel
de
$1,12M
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$783,750
Barrio residencial A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Barrio residencial Mini penthouse
Jerusalén, Israel
de
$3,42M
Está viendo
Barrio residencial Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Hadera, Israel
de
$686,565
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,00M
Majestic 5 habitaciones en Ashdod "Youd Bet", muy espacioso 160m2 con 20m2 terraza frente al parque. Residencia de lujo cerca de tiendas, parque, escuelas, sinagogas, medios de transporte. Productos raros en venta
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Asdod, Israel
de
$893,475
Apartamento en venta reformado en Ashdod de 154 m2 con sótano situado en "HE" cerca de tiendas, escuelas, sinagogas, bus
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Residence aquarelle ganib b
Barrio residencial Residence aquarelle ganib b
Barrio residencial Residence aquarelle ganib b
Barrio residencial Residence aquarelle ganib b
Barrio residencial Residence aquarelle ganib b
Mostrar todo Barrio residencial Residence aquarelle ganib b
Barrio residencial Residence aquarelle ganib b
Eilat, Israel
de
$1,18M
En el distrito Ganim Bet d Eilat en la famosa residencia Aquarelle, al borde del desierto, y el mar rojo en un edificio boutique, Penthouse ha vendido frente al valle. Este edificio está compuesto por 2 niveles, un Ático que está en la primera planta con su propia entrada. una superficie hab…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir