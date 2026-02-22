Barrio residencial Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
BZH
RE/MAX Hadera presenta un ático dúplex de 5 habitaciones en la zona costera de Olga de Hadera.
Sus características:
✅ Ático dúplex de 5 habitaciones de 150 m2,
✅ Terraza solar de 50 m2,
✅ En la octava y novena planta,
✅ 2 suites parentales y una habitación segura,
✅ Amplia sala de estar,
✅ 3 baños y 3 aseos,
✅ Ascensor,
✅ Aparcamiento,
✅ Gran potencial,
✅ Cerca de la salida de la autopista Tel Aviv, Haifa,
✅ 5 minutos en coche pueblo comercial Moul Ha'Hof,
✅ ¡A 10 minutos andando de la costa!
¡Una oportunidad única!
Ra'hel Benguigui – RE/MAX Profesionales Hadera
Grado profesional - 313736
Beezrat Hashem Beyahad OuBeSim'ha Nenatsea 'h
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo