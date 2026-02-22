Barrio residencial Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage

NEVE TZEDEK – FACE SEA Apartamento 2 habitaciones – Construcción reciente de pie Ubicación: Corazón de Neve Tzedek, uno de los barrios más prestigiosos de Tel Aviv Frente al mar y al Tayelet Cerca: cafeterías, tiendas, Suzanne Dellal, restaurantes, galerías, transporte Descripción de la propiedad: Superficie interior: aprox. 79 m2 Exterior: aprox. 10 m2 de balcones Tipología: 2 piezas Luminosidad natural Optimización del volumen Acabados de alta gama Beneficios: Totalmente amueblado y equipado (llave) Construcción reciente de la posición Ascensor Plaza de aparcamiento privado Espacios comunes modernos y bien cuidados Beneficios del sector: Barrio histórico, ambiente de pueblo Alta demanda, clientes locales e internacionales Mar, cultura, compras y gastronomía a pie Precio solicitado: 6.700.000 Cliente muy vendido – posible margen comercial para comprador serio