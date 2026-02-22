Barrio residencial Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
NEVE TZEDEK – FACE SEA
Apartamento 2 habitaciones – Construcción reciente de pie
Ubicación:
Corazón de Neve Tzedek, uno de los barrios más prestigiosos de Tel Aviv
Frente al mar y al Tayelet
Cerca: cafeterías, tiendas, Suzanne Dellal, restaurantes, galerías, transporte
Descripción de la propiedad:
Superficie interior: aprox. 79 m2
Exterior: aprox. 10 m2 de balcones
Tipología: 2 piezas
Luminosidad natural
Optimización del volumen
Acabados de alta gama
Beneficios:
Totalmente amueblado y equipado (llave)
Construcción reciente de la posición
Ascensor
Plaza de aparcamiento privado
Espacios comunes modernos y bien cuidados
Beneficios del sector:
Barrio histórico, ambiente de pueblo
Alta demanda, clientes locales e internacionales
Mar, cultura, compras y gastronomía a pie
Precio solicitado: 6.700.000
Cliente muy vendido – posible margen comercial para comprador serio
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo