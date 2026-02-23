  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Subdistrito de Tel Aviv
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Subdistrito de Tel Aviv, Israel

Tel-Aviv
133
Bat Yam
24
Ramat Gan
2
Tel Aviv
171
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Barrio residencial La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Barrio residencial La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Barrio residencial La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Barrio residencial La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Barrio residencial La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Mostrar todo Barrio residencial La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Barrio residencial La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Tel-Aviv, Israel
de
$1,44M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Mostrar todo Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,95M
En 3 Zion Boulevard Street, una dirección de prestigio y muy solicitada. Un apartamento único, espacioso, luminoso y hermoso! En la 5a planta, este apartamento goza de excelente tráfico en cuatro ejes! Un apartamento de 5 habitaciones con gran potencial y arreglo ideal. Superficie constr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Barrio residencial Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Barrio residencial Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Barrio residencial Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Barrio residencial Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Barrio residencial Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,25M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
OneOne
Barrio residencial A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$1,18M
Idealmente situado en el corazón de Tel Aviv, en la prestigiosa calle Dizengoff, en la intersección de las calles Jabotinsky y Bazel, una de las zonas más populares de la ciudad, reconocida por sus cafés, tiendas y un ambiente único. Apartamento en un edificio recientemente renovado como pa…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$6,52M
Apartamento de lujo en venta 4,5 habitaciones Residencia excepcional muy alta situada en el corazón del Namal de Tel Aviv, que ofrece impresionantes vistas panorámicas del mar, definitivamente sin obstáculos. Detalles de la propiedad Superficie interior: 177 m2 Balcón: 18 m2 Planta: 6a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Situado en la calle 9 Barry, en un nuevo edificio de pie. Hermoso apartamento de 3 habitaciones de 85 m2 con balcón de 12 m2. Segundo piso, atrás. 2 dormitorios y 2 baños. Dos ascensores. Estacionamiento catastral y bodega
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Barrio residencial Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Barrio residencial Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Barrio residencial Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Barrio residencial Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Barrio residencial Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$6,58M
Este ático representa el máximo lujo en Tel Aviv, ofreciendo una mezcla armoniosa de diseño sofisticado y ubicación privilegiada. Ubicado en una calle tranquila cerca de Kikar HaMedina, esta residencia ofrece fácil acceso a cafeterías animadas, jardines de infancia y escuelas de primera clas…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
de
$4,389
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Venta 3 habitaciones calle Rambam con vista abierta * 3 habitaciones en un edificio reciente * 78m2 * Balcón 6m2 * Parquet, ventanas de doble acristalamiento, etc... # Mamak * Posibilidad de venta amueblada con electrodomésticos Alta rentabilidad en caso de alquiler de AirbnB porque alta de…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$940,500
8 Mapu Street Venta exclusiva Hermoso apartamento de 2 dormitorios completamente renovado! En un edificio clasificado, apartamento de 47 m2 en la planta baja, a 2 minutos del mar. Ideal para inversión o residencia principal
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Barrio residencial Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Barrio residencial Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Barrio residencial Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Barrio residencial Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Barrio residencial Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Ramat Gan, Israel
de
$3,65M
Situado en el edificio de la tienda "Ma'ale HaTzofim" en Ramat Gan, diseñado y construido por la famosa firma arquitectónica "Feigin Architects". El edificio se completó en 2020 y se considera un proyecto prestigioso y único con uno de los más altos estándares de construcción en Israel. El e…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Barrio residencial Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Barrio residencial Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$2,38M
5 Hevra Hadasha Street Calle tranquila cerca de Kikar Hamedina y carreteras principales. ¡En un nuevo proyecto en construcción por un fondo inmobiliario! Bonito apartamento tranquilo y luminoso 5 habitaciones (incluyendo el sótano) 5a planta (muy alta) 121 m2 más un balcón de 12 m2 con vista…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Barrio residencial Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Barrio residencial Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Barrio residencial Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Barrio residencial Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Barrio residencial Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Tel-Aviv, Israel
de
$1,38M
Niche en el corazón de una residencia verde con piscina de agua marina .un apartamento de 2 habitaciones con vistas al mar. solicitar ser rerachichi. La residencia es hermosa justo detrás del puerto de Yaffo. Piscina de agua de mar. Spa. sótano muy grande. 1 estacionamiento. Mamad incluido
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Mostrar todo Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
¡Nuevo para venta exclusiva! 9 Professor Shor Street En un nuevo programa inmobiliario firmó Adam Shuster Espacioso apartamento de 4 habitaciones Superficie habitable de 98 m2 + terraza solarium de 12 m2! 4a planta (construcción con 2 ascensores) El apartamento es muy luminoso gracias a sus…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
A pocos pasos de Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard y a 5 minutos a pie de la playa este ático dúplex único se encuentra en una calle completamente renovada, dentro de un nuevo edificio boutique con arquitectura preservada, en la 5a planta con ascensor. Características pri…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,33M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,48M
Venta exclusiva En el corazón de la ciudad, 57 rue Melchett Cerca de Ben Zion Boulevard y a pocos pasos de Rothschild Boulevard En un nuevo edificio boutique Magnífico ático dúplex, con buen gusto 4 habitaciones, 5a planta, vista oeste 112 m2 + unos 32 m2 soleados terrazas Nivel inferior: …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Tel-Aviv, Israel
de
$830,775
Excelente inversión en el norte de Tel Aviv, y muy agradable para vivir. En un nuevo edificio de tiendas después de TAMA - de alto nivel - 2 habitaciones de 45 m2 reformadas y optimizadas por un arquitecto - 3 metros de altura bajo techo - orientación tranquila y brillante sur - totalmente a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe
Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe
Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe
Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe
Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe
Mostrar todo Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe
Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe
Herzliya, Israel
de
$16,46M
La Residencia Zamenhof es una propiedad extraordinaria que encarna la privacidad, el lujo y la comodidad al más alto nivel. Situado en la zona pacífica y pastoral de Herzliya B, cerca del prestigioso Kfar Shmaryahu, goza de una ubicación privilegiada en una de las zonas más populares de la c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Mostrar todo Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
PARA LA VENTA – 2 PARTES – COLONIA AMÉRICA – TEL-AVIV Apartamento 50 m2 + terraza 7 m2, en nuevo edificio de alto nivel Situado en el primer piso, en absoluta calma, pueblo de espíritu en el centro de la ciudad Luminoso salón con cocina abierta Amplia habitación (Mamad incluido) A pie: Pl…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial ExclusivitE A vendre
Barrio residencial ExclusivitE A vendre
Barrio residencial ExclusivitE A vendre
Barrio residencial ExclusivitE A vendre
Barrio residencial ExclusivitE A vendre
Mostrar todo Barrio residencial ExclusivitE A vendre
Barrio residencial ExclusivitE A vendre
Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
EXCLUSIVENESS – FOR SALE ?? Shenkin, cerca del mercado del Carmelo Ubicación Premium – a pocos pasos del bulevar Rothschild, el mercado del Carmelo y el mar. Ático dúplex situado en un nuevo edificio de tiendas con ascensor. ✨ Características principales: • 135 m2 interiores + 46 m2 terr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Yam, Israel
de
$830,775
Bat Yam - IDF Street Apartment crossing West/East 4 habitaciones 106 m2 con encantadora terraza de unos 13m2 (1 master con baño + 2 dormitorios de los cuales 1 mamad) Plaza de estacionamiento incluida 4a planta con ascensor Nuevo edificio en buenas condiciones y bien mantenido. Aspectos de…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Bat Yam, Israel
de
$539,220
En el corazón de Bat Yam, en una calle central muy popular, este apartamento goza de una ubicación ideal: a solo 400 metros del mar y cerca de todas las comodidades de la vida cotidiana, tiendas y transporte. Apartamento 3 habitaciones luminoso 74m2 3a planta con ascensor Ubicación central,…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Barrio residencial Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Barrio residencial Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Barrio residencial Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Barrio residencial Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Mostrar todo Barrio residencial Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Barrio residencial Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
Venta exclusiva En el nuevo Barrio Norte En la prestigiosa Torre Nehardea En la 11a planta, vista abierta y verde Frente a la calle 4.5 apartamento habitación con gran área común 127.6 m2 + 12 m2 de terraza soleada El apartamento tiene triple aire acondicionado. Muy luminoso y tranquilo Incl…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Mostrar todo Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Bat Yam, Israel
de
$1,80M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Barrio residencial Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Barrio residencial Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Barrio residencial Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
Nuevo en venta exclusivamente En el corazón de la ciudad, calle tranquila y encantadora cerca de los teatros 12 calle Yosef Eliyahu Apartamento de 111 m2, 1a planta con ascensor Para ser completamente renovado Exposición triple (Este, Oeste y Sur) Rodeado de vegetación
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Charmant appartement au coeur de tel aviv
Barrio residencial Charmant appartement au coeur de tel aviv
Barrio residencial Charmant appartement au coeur de tel aviv
Barrio residencial Charmant appartement au coeur de tel aviv
Barrio residencial Charmant appartement au coeur de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Charmant appartement au coeur de tel aviv
Barrio residencial Charmant appartement au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,10M
Este encantador apartamento situado en el corazón de Tel Aviv ofrece una oportunidad excepcional tanto para inversores como para aquellos que buscan una residencia privada. Idealmente situado a solo cinco minutos a pie de la playa, se encuentra entre el encantador distrito de Neve Tzedek y l…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
Unico apartamento dúplex-penthouse, idealmente situado en la 4a y superior planta. Rodeado de vegetación. 3 habitaciones2 baños y aseo. 1er nivel: amplio salón con cocina, Otra habitación con baño y aseo. 71 m2 + balcón de unos 2 m2. 2o nivel: suite parental particularmente lujosa (unos 25 m…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Mostrar todo Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Bat Yam, Israel
de
$971,850
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Tel-Aviv, Israel
de
$1,11M
Situado en el cruce de Neve Tzedek, Florentine y el distrito de Charles Clore Park, este apartamento goza de una ubicación excepcional a pocos minutos a pie del mar, el mercado del Carmelo y el animado corazón de Tel Aviv. Elifelet Street es conocida por su ambiente tranquilo y residencial,…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,60M
Situado en la calle Frishman, a pocos minutos a pie del mar, este apartamento goza de una ubicación excepcional en el corazón de Tel Aviv. La calle muy solicitada ofrece acceso inmediato a playas, cafés, restaurantes y hoteles de prestigio, mientras que sigue siendo agradable vivir. En un …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Venta 3 habitaciones calle Rambam con vista abierta * 3 habitaciones en un edificio reciente * 78m2 * Balcón 6m2 * Parquet, ventanas de doble acristalamiento, etc... # Mamak * Posibilidad de venta amueblada con electrodomésticos
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Mostrar todo Barrio residencial Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,65M
Hermoso apartamento de 3 habitaciones situado en el segundo piso de un edificio moderno, gozando de excelente brillo gracias a su posición de esquina. Detalles de la propiedad: • Superficie de vivienda : 60 m2 • Terrazas: 13 m2 • 2a planta con ascensor • Plaza de estacionamiento incluida • …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Barrio residencial Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Barrio residencial Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Tel-Aviv, Israel
de
$1,32M
Hermosa 2. habitaciones + balcón; Hecho enteramente por un reconocido arquitecto de diseño en el prestigioso proyecto de Yossi Avrahami en NOGA, frente a la playa, rodeado de cafetería de moda, restaurantes, bares de vino, talleres de artista y teatro. Acceso al espacio de trabajo, gimnasio …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Venta en 29 rue Bari, una prestigiosa y buscada dirección. Cerca de la tranvía. En el prestigioso programa inmobiliario TAMA del desarrollador Boulevard, actualmente en fase de construcción (pago de costes y obtención del permiso de construcción inminente) ! Apartamento de 4 habitaciones (11…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Mostrar todo Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
Bonito apartamento situado en el piso 15. Vista impresionante de todo Tel Aviv y el mar. Decorador de interiores. Piscina, gimnasio y terraza en la 48a planta. El apartamento tiene 2 dormitorios más la mamada se convierte en un vestidor. salón, comedor y cocina en tonos suaves y agradables. …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Barrio residencial 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Barrio residencial 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Barrio residencial 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Barrio residencial 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Barrio residencial 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
Excelente inversión y muy agradable para vivir En una calle tranquila y soleada, a un minuto de la playa y el mercado de Hacarmel, 3 habitaciones espaciosas de 72m2 con 3 metros de altura bajo techo, muy luminoso 4 exposiciones de aire, balcón cerrado con posibilidad de apertura, en la 2a pl…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Barrio residencial Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Barrio residencial Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Barrio residencial Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
de
$3,29M
Espectacular ático en un nuevo edificio (2021) – Cerca de Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin Situado en la calle Gruzenberg, a pocos pasos del mercado, la playa y los lugares más vibrantes de Tel Aviv, este raro ático ofrece una mezcla perfecta de lujo, comodidad y ubicación privilegiada. De…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$987,525
Venta exclusiva: Calle Micha, Viejo Norte, Vista tranquila y Fronteriza En un edificio clasificado, típico de Tel Aviv, en el segundo piso, un hermoso apartamento de 2 habitaciones brillante y bien conservado. Superficie de unos 60 m2 + soleada terraza de unos 7 m2. El apartamento, bañado e…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Barrio residencial Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Barrio residencial Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Barrio residencial Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Barrio residencial Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Barrio residencial Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$8,62M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Barrio residencial Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Barrio residencial Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Bat Yam, Israel
de
$815,100
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Mostrar todo Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Aviv, Israel
de
$1,77M
Situado en la calle Frishman, frente a la plaza Masaryk y cerca de la plaza Rabin, este apartamento goza de una ubicación céntrica y muy buscada en el corazón de Tel Aviv. En un edificio bien mantenido con ascensor y miklat, descubra unas 3 habitaciones de unos 100 m2, situadas en la 4a plan…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,82M
Hovevei Tsion, calle residencial a 2 pasos de la playa 3 habitaciones renovadas con amplio salón, cocina totalmente equipada y balcón muy agradable 80m2 Balcón 2 cuartos de ducha Segundo piso Ascensor Aparcamiento 5.800.000 Nis
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Barrio residencial A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Barrio residencial A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Barrio residencial A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Barrio residencial A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Barrio residencial A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Barrio residencial A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Tel-Aviv, Israel
de
$6,27M
Excepcional y raro ático de 176m2 terraza con azotea de 32m2 Shabazi calle en el corazón de Neve Tzedek! Planta baja: 3 cómodas habitaciones incluyendo una suite principal con balcón privado de 5 m2, 2 baños modernos y un pequeño salón íntimo. Alto nivel: una magnífica azotea de 32 m2, ide…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Barrio residencial Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Barrio residencial Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Barrio residencial Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Barrio residencial Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Barrio residencial Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$689,387
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Barrio residencial A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Barrio residencial A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Barrio residencial A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Barrio residencial A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Mostrar todo Barrio residencial A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Barrio residencial A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Idealmente situado en el corazón de Neve Tzedek, Rue Rishonim, este raro dúplex con vista al mar ofrece una dirección privilegiada en una de las zonas más emblemáticas de Tel Aviv, a pocos minutos a pie de las playas, Rothschild y HaTahana. Una superficie de unos 89m2 en dúplex, ofrece 3 ha…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,29M
Venta exclusiva, en el parque Yarkon 42 Ussishkin Street edificio renovado en 2012 apartamento de 2,5 habitaciones, 68 m2 (superficie de la planta) Este-oeste, exposición soleada 3a planta, con ascensor edificio con refugio registro de condominios
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,76M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$815,100
Apartamento 2 habitaciones de 40 m2 Situado en la primera planta de la calle Dizengoff, cerca de Jabotinsky, en el corazón de Tel Aviv. La zona ofrece una vida urbana completa, combinando tiendas, cafeterías, restaurantes y accesibilidad. La propiedad fue diseñada por un arquitecto, con di…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel
Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel
Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
Calle Droyanov, calle muy tranquila cerca de la calle Bograshov y el mar Edificio de esquina Apartamento 104m2 en el catastro Muchos balcones cerrados para que pueda decir fácil 115m2 Vista totalmente clara Muy brillante All Guidance Muy tranquilo. Cerca de la playa 2a planta No hay ascenso…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Tel-Aviv, Israel
de
$1,19M
Apartamento de 4 habitaciones, 77 m2 + 16 m2 balcón, con Mamad y aparcamiento en el prestigioso Tour 3 del proyecto GINDI que ofrece servicios de lujo - Acceso de techo - GYM - Piscina y muchos más
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$2,38M
Apartamento en venta – Tel Aviv (Pequeña calle entre Sderot Chen y Dizengoff) Precio: NIS 7.590,000 Situado en un nuevo y moderno edificio boutique con sólo 5 residentes, este lujoso apartamento ofrece una combinación ideal de comodidad, privacidad y diseño contemporáneo, en el corazón de …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,46M
Situado en una calle tranquila con carácter europeo, entre Neve Tzedek, Kerem HaTeimanim y el paseo marítimo (300 m). Zona popular con callejones arbolados, cafés, tiendas y espíritu de pueblo. A pie: playas, Tayelet, Carmel, Shabazi, Herzl, restaurantes, futura tranvía. Aproximadamente 70 …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche
Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche
Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Aviv, Israel
de
$15,68M
Venta – Productos excepcionales, individuales en el mercado American Colony District – Tel Aviv–Jaffa En un edificio muy alto con patio interior, gimnasio y sala de tenis de mesa, descubra un apartamento absolutamente único, que ofrece unas vistas panorámicas tranquilas y espectaculares de…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Mostrar todo Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Tel-Aviv, Israel
de
$2,35M
Ubicación ideal junto a la calle Shenkin cerca del Shouk Hacarmel apartamento3 habitaciones 93 m2 + 8,5 m2 balcón Cuarto piso detrás (muy tranquilo) plaza de aparcamiento en un sistema robótico ¡Ten cuidado! En comparación con el plano del apartamento, la pequeña habitación contigua a la c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Bat Yam, Israel
de
$705,375
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Barrio residencial A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Barrio residencial A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Barrio residencial A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Barrio residencial A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Mostrar todo Barrio residencial A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Barrio residencial A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Tel-Aviv, Israel
de
$2,10M
Venta – Apartamento familiar renovado, ubicación premium Tel Aviv Situado en una de las zonas más buscadas en el centro norte de Tel Aviv, cerca de Kikar HaMedina y Hayarkon Park, este luminoso apartamento de 96 m2 ofrece una configuración ideal para la vida familiar en un ambiente tranquil…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Barrio residencial Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Tel-Aviv, Israel
de
$4,98M
Uno de los edificios más privados y elegantes del corazón de la ciudad. Situado en la 4a planta en 5. Detalles de la propiedad: 180 m2 en un nivel + dos balcones de 5 m2 cada uno 3 dormitorios + una oficina 3 aseos y 2 baños 2 plazas de aparcamiento subterráneo estándar + espacio de alm…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Mostrar todo Barrio residencial A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$1,94M
Venta – Exclusivo duplex en la azotea, Rue Dizengoff, Tel Aviv Dirección excepcional en una de las calles más populares de Tel Aviv, en el corazón de la cultura, las compras y a pocos minutos de las playas. Características principales: Nuevo dúplex – sexto y séptimo piso 4 piezas – triple …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Barrio residencial Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Barrio residencial Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Barrio residencial Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Barrio residencial Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Mostrar todo Barrio residencial Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Barrio residencial Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Bat Yam, Israel
de
$752,400
Apartamento para renovar 4 habitaciones 105m2+ balcón 15m2 con vista abierta Posibilidad de transformación en 5 piezas Planta 5 de 8 con ascensor 300 metros del mar te 400 metros del tranvía que une Bat Yam a Tel Aviv en 12 minutos Excelente inversión de alquiler (valor de alquiler estima…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,36M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Tel-Aviv, Israel
de
$1,53M
Venta en el distrito de Bavli 20 Herzog Street En el décimo piso de un edificio bien mantenido. Vista sin estructura y brillo excepcional. 4 piezas de 117 m2 que se pueden convertir en 5. Una suite parental y muchas instalaciones de almacenamiento. Estancia muy espaciosa, ideal para una fam…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Barrio residencial Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Barrio residencial Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Barrio residencial Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Barrio residencial Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Barrio residencial Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Barrio residencial Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Herzliya, Israel
de
$1,25M
Bonito apartamento con 5 habitaciones. Situado en el centro de la ciudad de hertzylia. Cerca de todos los productos. El apartamento tiene 2 baños con zona de lavandería. ( 3 aseos) 1 gran salón y cocina moderna. Mamá, estacionamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Mostrar todo Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Aviv, Israel
de
$5,64M
Esta lujosa propiedad en las prestigiosas Torres Yoo de Tel Aviv ofrece una experiencia de vida excepcional gracias a su diseño sofisticado y ubicación privilegiada. Creado por el famoso arquitecto Orly Shrem, el apartamento se extiende más de 313 m2 en una planta alta del icónico edificio d…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Barrio residencial For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Barrio residencial For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Barrio residencial For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Barrio residencial For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Barrio residencial For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Tel-Aviv, Israel
de
$1,40M
En Venta – Apartamento 3 habitaciones ideales para inversión, a pie o primera adquisición ¿? Calle tranquila cerca de Bograshov y el mar – Tel Aviv–Jaffa Precio: 4.480.000 Situado en un edificio nuevo y muy solicitado, este apartamento goza de una ubicación céntrica mientras ofrece una calm…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Barrio residencial A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Barrio residencial A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Barrio residencial A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Barrio residencial A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Mostrar todo Barrio residencial A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Barrio residencial A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Tel-Aviv, Israel
de
$1,49M
Apartamento 3 habitaciones – 63 m2 Acogedor balcón para disfrutar del ambiente tel-aviienne Situado en la primera planta (construcción sin ascensor) Presencia de un refugio seguro (miklat) en el edificio Completamente renovado por el arquitecto interior: acabados de alta gama y optimizació…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Top affaire
Barrio residencial Top affaire
Tel-Aviv, Israel
de
$658,350
Excelente caso! Apartamento de 4 habitaciones de una venta por un administrador de la corte. Requiere una renovación completa. Gran potencial. ¡Una verdadera oportunidad de no perderse!
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
Barrio residencial Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
Tel-Aviv, Israel
de
$1,71M
Apartamento de 3 habitaciones con mamá. Ramat Aviv en el nuevo barrio de haradach lápida. bahías de vidrio en ángulo mucha luz .. Cerca del nuevo paseo marítimo y playas. Excelente inversión
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Mostrar todo Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
Venta exclusiva, en el distrito de Nahalat Yitzhak, 4 rue Binyamini, calle tranquila y céntrica, en un edificio bien mantenido, en el primer piso, de una superficie bruta de aproximadamente 102 m2, apartamento de 4 habitaciones, espacioso y cómodo, una ducha y 2 aseos, agua caliente las 24 h…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Barrio residencial Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Barrio residencial Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Barrio residencial Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Barrio residencial Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Mostrar todo Barrio residencial Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Barrio residencial Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,88M
Nuevo en venta exclusivamente 7 Dizengoff Street Cerca de Habima Square y Rothschild Boulevard, en el corazón de la ciudad Cerca de tranvía Apartamento amplio Sobre 110 m2 4,5 habitaciones incluyendo una suite principal con baño (Oportunidad para crear fácilmente 5 habitaciones espaciosas) …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Venta en 29 rue Bari, una prestigiosa y buscada dirección. Cerca de la tranvía. En el prestigioso programa inmobiliario TAMA del desarrollador Boulevard, actualmente en fase de construcción (pago de costes y obtención del permiso de construcción inminente) ! Apartamento de 4 habitaciones (11…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Mostrar todo Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Tel-Aviv, Israel
de
$1,33M
Nahalat Binyamin Street, en el centro de Tel Aviv, en el lado peatonal y artístico. Distrito entre Carmel Market, Neve Tzedek y Rothschild, caminando desde la playa. Edificio clasificado y restaurado, Apartamento 3 habitaciones de unos 60 m2 + balcón 4 m2. 1a planta (equivalente 2a), tech…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Mostrar todo Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
¡Nuevo para la venta exclusivamente! Localizado en 46 Yehoshua Ben Nun Street Cerca del prestigioso complejo de Basilea En un edificio reformado (Tama 1) Actualmente propiedad de Ohana Group. Un hermoso apartamento de 2 habitaciones de 66 m2 estará disponible (3 piezas posibles) Primera pla…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Barrio residencial Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Barrio residencial Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Barrio residencial Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Barrio residencial Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Barrio residencial Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$1,53M
Venta – Lev Ha'ir, Tel Aviv – Simtat Laan Descubre este encantador apartamento situado en el corazón de Lev Ha Simtat Laan es una perla rara: un pequeño callejón residencial, discreto y pacífico, buscado por los conocedores. A pocos pasos de las grandes calles animadas, ofrece absoluta tra…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Tel-Aviv, Israel
de
$1,85M
En el corazón de la ciudad Nueve y exclusiva Yehuda Halevi 94 - Edificio nuevo y excepcional 4 hermosas habitaciones nuevas con ascensor y mamad Aparcamiento Terraza Dependencia/conductor de cuidado ¡El apartamento está situado en la parte trasera, tranquilo! 4 habitaciones de 93 m2 + solea…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Mostrar todo Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Tel-Aviv, Israel
de
$1,94M
Situado en una de las zonas más populares del norte de Tel-Aviv, Ben Yehuda Street, este apartamento goza de un ambiente urbano buscado, cerca del mar, tiendas, transporte, cafés y rutas de ciclo. El barrio, en medio de la renovación arquitectónica gracias a los proyectos TAMA 38, es ahora u…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,95M
Descubre el lujo de vivir en Tel Aviv con este nuevo ático ocupando un piso completo, idealmente ubicado en los prestigiosos callejones que rodean Kikar Hamedina, justo en el centro de Tel Aviv. Esta exclusiva propiedad ofrece privacidad, sofisticación y diseño excepcional en una ubicación u…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Investissement hertzylia
Barrio residencial Investissement hertzylia
Barrio residencial Investissement hertzylia
Barrio residencial Investissement hertzylia
Barrio residencial Investissement hertzylia
Barrio residencial Investissement hertzylia
Barrio residencial Investissement hertzylia
Herzliya, Israel
de
$874,665
Apartamento de 4 habitaciones cerca de la Universidad Reichmann. Miklat en el edificio. Sentada en una calle muy agradable. Perfecto para una primera compra o inversión. Mucho alquiler
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Barrio residencial Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$3,20M
Un magnífico ático en el corazón de la avenida más hermosa de Tel Aviv, Boulevard Nordau, en el viejo norte Un proyecto de calidad firmado exclusivamente por el Grupo RAYK 123 m2 de espacio habitable Una rara terraza soleada de 23 m2 ideal para recibir Una terraza privada de 55 m2 con piscin…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Mostrar todo Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$937,365
calle Ben Yehuda cerca de la calle Frishman, Apartamento 2 habitaciones de 45 m2 7 m2 balcón 3a planta Ascensor Mamad 2 minutos a pie de la playa En la parte posterior, hacia el oeste y muy brillante Inversión o pie pequeño en la tierra adorable
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel
Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel
Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel
Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel
Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel
Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
Calle Droyanov, calle muy tranquila cerca de la calle Bograshov y el mar Edificio de esquina Apartamento 104m2 en el catastro Muchos balcones cerrados para que pueda decir fácil 115m2 Vista totalmente clara Muy brillante All Guidance Muy tranquilo. Cerca de la playa 2a planta No hay ascenso…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,36M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$877,800
Venta exclusiva Situado en la calle Bilu 36, en la zona del centro de la ciudad En un hermoso edificio preservado (hace unos 4 años) Estudio con entresuelo ¡Unico! Techos muy altos Superficie: 46 m2 más altillo de 17 m2. Planta baja: Cocina, baño y baño. El entresuelo incluye un armario y un…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Barrio residencial Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Barrio residencial Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Barrio residencial Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Barrio residencial Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Mostrar todo Barrio residencial Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Barrio residencial Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,98M
NEVE TZEDEK – FACE SEA Apartamento 2 habitaciones – Construcción reciente de pie Ubicación: Corazón de Neve Tzedek, uno de los barrios más prestigiosos de Tel Aviv Frente al mar y al Tayelet Cerca: cafeterías, tiendas, Suzanne Dellal, restaurantes, galerías, transporte Descripción de la pr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Barrio residencial Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Barrio residencial Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Barrio residencial Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Barrio residencial Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Mostrar todo Barrio residencial Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Barrio residencial Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
de
$6,87M
Una lujosa casa de ensueño en Neve Tzedek – 4 Neve Shalom Street, en venta exclusiva. En el corazón del distrito más hermoso y prestigioso de Tel Aviv, en la calle muy popular Neve Shalom, a 5 minutos a pie de la estación de tren y del mar. Una rara casa con espectacular belleza le espera, …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israel
de
$1,21M
Venta en exclusivite rue Antigonus, cerca del parque hayarkon y kikar Milano Superb 3 habitaciones de 62m2 + 10 m2 balcón Situado en la 4a planta de un edificio que actualmente está siendo renovado. 6 meses. 2 dormitorios y un baño. Vista de baja y muy brillante
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,50M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Barrio residencial A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Barrio residencial A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Barrio residencial A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Barrio residencial A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Barrio residencial A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$1,76M
En un nuevo edificio, Lilienblum Street, cerca de Neve Tzedek, Rothschild Boulevard y Nahalat Binyamin. Apartamento 3 habitaciones, 72 m2. Balcón en fachada abierta * Luminoso apartamento, bien organizado * Espaciosa sala de estar abierta al exterior. * Acabados modernos y limpios. * Mamad…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Mostrar todo Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Bat Yam, Israel
de
$1,02M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israel
de
$5,80M
Nueve en venta exclusivamente Duplex con jardín en un edificio nuevo y hermoso en Ben Gurion Boulevard. ***Diseño arquitectónico de alta gama: parquet masivo importado de Francia, paneles empotrados, carpintería personalizada, puertas Pandora de alto ruido, electricidad inteligente, alarma …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Bat Yam, Israel
de
$623,865
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Residence de luxe dans la tour frishman
Barrio residencial Residence de luxe dans la tour frishman
Barrio residencial Residence de luxe dans la tour frishman
Barrio residencial Residence de luxe dans la tour frishman
Barrio residencial Residence de luxe dans la tour frishman
Mostrar todo Barrio residencial Residence de luxe dans la tour frishman
Barrio residencial Residence de luxe dans la tour frishman
Tel-Aviv, Israel
de
$4,67M
Situado en el corazón de Tel Aviv, este elegante apartamento de 4.5 habitaciones está disponible para la venta en la emblemática torre Frishman, una de las direcciones residenciales más populares de la ciudad. Situado en el sexto piso de una torre de 28 pisos, el apartamento tiene unos 160 m…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Barrio residencial Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Barrio residencial Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Barrio residencial Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Barrio residencial Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Mostrar todo Barrio residencial Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Barrio residencial Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Bat Yam, Israel
de
$906,015
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Barrio residencial Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Barrio residencial Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Barrio residencial Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Aviv, Israel
de
$5,19M
En venta – Tour Meier, Tel-Aviv Descubre un apartamento excepcional en el prestigioso Tour Meir, símbolo de lujo en el corazón de Tel Aviv. Un ambiente de vida incomparable que combina comodidad, elegancia y servicios de alta gama. Características principales: Superficie: 148 m2 + 12 m2 d…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Exceptionnel luxueux rare
Barrio residencial Exceptionnel luxueux rare
Barrio residencial Exceptionnel luxueux rare
Barrio residencial Exceptionnel luxueux rare
Barrio residencial Exceptionnel luxueux rare
Barrio residencial Exceptionnel luxueux rare
Barrio residencial Exceptionnel luxueux rare
Tel-Aviv, Israel
de
$6,90M
Excepcional – Mini Ático de Lujo en Tel Aviv Situado en el piso 24 de la prestigiosa torre Migdal One, en el corazón del atractivo parque Tzameret, este exclusivo mini-penthouse ofrece un estilo de vida raro y exclusivo. 7 habitaciones 380 m2 de servicios de lujo Dos terrazas: • 40 m2 • 12 m…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$1,76M
¡Nuevo para venta exclusiva! 30 Sheinkin Street (La esquina de Yohanan Hasandler Street) Bienes excepcionales Luminoso apartamento de 2 dormitorios renovado con arreglo óptimo! 64 m2 de espacio habitable + 4 m2 de terraza soleada Segundo piso ¡En un edificio de lujo con ascensor! El apartam…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
Situado en la muy popular calle Bograshov, a sólo 2 minutos a pie del mar, esto apartamento representa una oportunidad excepcional en el corazón de Tel Aviv. Detalles de la propiedad Superficie: 68 m2 bien arreglado Planta: 1 de cada 4 (sin ascensor) Orientación: Este – luminoso apartamento…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Barrio residencial Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Barrio residencial Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Barrio residencial Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Barrio residencial Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Mostrar todo Barrio residencial Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Barrio residencial Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Tel-Aviv, Israel
de
$1,08M
En 25 rue Bnei Moshe, a pocos pasos de Yehuda Maccabi, un magnífico apartamento T3 se vende exclusivamente. Alrededor de 74 m2 de espacio habitable, muy luminoso. Amplio, elegante y renovado. Primera planta y media sin ascensor. Calle tranquila
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Ramat Gan, Israel
de
$2,98M
Ramat gan. Distrito residencial. Casa reformada con 7 habitaciones con mamá unidad ET separada con 2 habitaciones. (se puede alquilar por separado)
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
En el mapa
1 2 3
Realting.com
Ir