Barrio residencial A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya

Netanya, Israel
$1,51M
ID: 33719
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Sobre el complejo

Situado en el distrito buscado de Ir Yamam en Netanya, cerca de Kikar HaPiano, Canyon Ir Yamam y playas. Apartamento 5 habitaciones de 140 m2 Segundo piso Terraza de 18 m2 con vista, Dos estacionamientos y una bodega. Residencia reciente de pie, que ofrece gimnasio, sala de juegos para niños y mantiene zonas comunes. Ambiente tranquilo, familiar y de alta gama, con acceso rápido a ejes principales, parques, escuelas e infraestructura deportiva. Precio solicitado: 4.820.000 para una propiedad que combina superficie generosa, servicios modernos y ubicación premium.

Netanya, Israel
