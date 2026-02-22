  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport

Barrio residencial Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport

Netanya, Israel
$2,665
2
ID: 33454
20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Sobre el complejo

MAGNIFIQUE 4 PIECES VUE MER RUE NITSA A NETANYA. UNE MASTER BED ROOM AVEC SALLE DE BAIN ET PLEINE VUE MER. DEUX AUTRES CHAMBRES DONT UN MAMAD. Válido de BAIN. Buen trabajo. LOUE MEUBLE.

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

