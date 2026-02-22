  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Neuf

Barrio residencial Neuf

Ascalón, Israel
de
$501,600
;
5
Dejar una solicitud
ID: 33755
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
North Garden El tercer y último complejo creado en el distrito de Agamim de Ashkelon. El jardín norte es un complejo que consta de 10 edificios de 6 plantas, cada edificio que contiene sólo 15 apartamentos. Además, disfrutará de un jardín público y de instalaciones deportivas y fácil acceso a la piscina municipal y una pista de tenis cercana. El complejo está situado cerca de varias instituciones educativas, un centro comercial, complejos recreativos y recreativos y cerca de las principales rutas de tránsito. Electricidad -trifa Preparación para un mini acondicionador de aire central Interfono de TV Puntos de comunicación: teléfono y televisión en cada habitación Cambios en las habitaciones Preparación para ventilador de techo en las habitaciones Un interruptor en la entrada para encender y apagar toda la iluminación de la casa Tiempo para un radiador eléctrico Sistema de apartamentos para monitorear y controlar el consumo de electricidad Puertas interiores de calidad Tiendas eléctricas (sin incluir baños y baños) Plaster de cerámica En los apartamentos de 3 habitaciones - en las habitaciones secas, cerámica de granito 60/60 En apartamentos 4, 5, habitaciones y apartamentos con jardín - en habitaciones secas piso granito porcelana 80/80 En áticos - cubiertas de suelo en habitaciones secas - porcelana granito 80/80 (para suelos de 3-4 piezas) porcelana granito 100/100 (para pisos de 5-6 piezas) Acceso al jardín terraza En algunos áticos - preparación de un Jacuzzi En apartamentos y áticos con jardín - un punto de gas

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Ra'anana, Israel
de
$987,525
Barrio residencial Special investisseurs
Ascalón, Israel
de
$373,065
Barrio residencial Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
Tel-Aviv, Israel
de
$1,71M
Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,66M
Barrio residencial Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Jerusalén, Israel
de
$736,725
Está viendo
Barrio residencial Neuf
Ascalón, Israel
de
$501,600
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Spacieux et lumineux
Barrio residencial Spacieux et lumineux
Barrio residencial Spacieux et lumineux
Barrio residencial Spacieux et lumineux
Barrio residencial Spacieux et lumineux
Mostrar todo Barrio residencial Spacieux et lumineux
Barrio residencial Spacieux et lumineux
Ascalón, Israel
de
$540,788
Apartamento de 4 habitaciones en el centro de agamim en un pequeño edificio de 4 plantas con 2 propietarios mediante el establecimiento, edificio de lujo, amplio y luminoso apartamento con 2 terrazas
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique
Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique
Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique
Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique
Ra'anana, Israel
de
$1,03M
nuevo apartamento 3 p hermosa vista degagee. en los jardines terraza de 25 m2. Sukka. lado sur y oeste. 2 estacionamientos en una bodega. el apartamento se alquila hasta julio 2026 a 6200 sh/mes
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Baka
Barrio residencial Baka
Barrio residencial Baka
Barrio residencial Baka
Barrio residencial Baka
Barrio residencial Baka
Barrio residencial Baka
Jerusalén, Israel
de
$843,315
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir