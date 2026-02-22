  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Magnifique 3 pieces entierement renove

Barrio residencial Magnifique 3 pieces entierement renove

Jerusalén, Israel
de
$1,10M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 33380
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Hermosas 3 habitaciones totalmente reformadas, primera planta, ascensor, terraza, vista abierta, sótano, 2 plazas de aparcamiento. el más 200m2 del techo del edificio pertenece al apartamento.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Aviv, Israel
de
$2,25M
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$974,045
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Jerusalén, Israel
de
$1,94M
Barrio residencial Appartement nahalat benyamin
Tel-Aviv, Israel
de
$1,05M
Barrio residencial Un rez de jardin jamais habite
Ascalón, Israel
de
$799,425
Está viendo
Barrio residencial Magnifique 3 pieces entierement renove
Jerusalén, Israel
de
$1,10M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Asdod, Israel
de
$548,625
Apartamento 3,5 habitaciones en venta – 122 m2 + balcón Rara oportunidad en la codiciada zona residencial de Dalet en Ashdod. Un apartamento amplio, luminoso y perfectamente situado, que ofrece un excelente potencial de valor. Descripción: Área genética de 122 m2 Entrada a un gran salón …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Mostrar todo Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Ascalón, Israel
de
$840,180
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Mostrar todo Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte interieur luxueux
Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
Bonito apartamento situado en el piso 15. Vista impresionante de todo Tel Aviv y el mar. Decorador de interiores. Piscina, gimnasio y terraza en la 48a planta. El apartamento tiene 2 dormitorios más la mamada se convierte en un vestidor. salón, comedor y cocina en tonos suaves y agradables. …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir