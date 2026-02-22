  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer

Asdod, Israel
$3,14M
4
ID: 33497
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

Villa de ensueño en Ashdod en primera línea frente al mar todo nuevo nunca habitado En "Youd Zayin" villa independiente en una parcela de 450 m2 (muy rara) , 320 m2 espacio habitable en 3 niveles: -Sala de estar con baño y aseo -RDC, salón con enormes ventanas, cocina, dormitorio "mamad", baño, aseo -1a planta: 2 dormitorios, baño, terraza y una suite principal con terraza con vistas al mar Y finalmente el techo construido en una terraza solarium La parcela está alrededor de la villa con una piscina de 3,80m/ 9m todo mosaico Aire acondicionado VRF Ventanas de aluminio negro

Localización en el mapa

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
