Pisos de obra nueva en Hadera, Israel

Barrio residencial Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Hadera, Israel
de
$843,315
BZH RE/MAX Hadera te presenta exclusivamente con un magnífico apartamento familiar brillante, en un edificio reciente, en el distrito Hadera Seaside, en Givat Olga, Menahem Begin Street! Características: - 5 piezas de unos 120 m2, - ¡Dos terrazas! 14 y 6 m2, - Un hermoso espacio habitable …
Barrio residencial Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Hadera, Israel
de
$962,445
BZH Exclusiva en uno de los proyectos emblemáticos de la costa, 'Hof Halavan de Hadera! El departamento francés de RE/MAX Hadera le presenta un apartamento de ensueño en un edificio muy alto frente al mar! Características: ⭐️ Apartamento de 3 dormitorios (87 m2), ⭐️ En el piso 12 de 25, …
