Barrio residencial Un 3 pieces a la marina a ashkelon

Ascalón, Israel
de
$423,225
Barrio residencial Un 3 pieces a la marina a ashkelon
1
ID: 33797
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Ascalón, Israel
Barrio residencial Un 3 pieces a la marina a ashkelon
Ascalón, Israel
de
$423,225
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Hadera, Israel
de
$717,915
Muy bonito apartamento de 4 habitaciones situado en el barrio "Le Park". Vista del parque. Este nuevo barrio tiene todas las ventajas: escuelas, parque, centro comercial... terraza muy grande de 28 m2 . vista al mar. 2 baños. 1 estacionamiento 4 ascensores
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Jerusalén, Israel
de
$840,180
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Jerusalén, Israel
de
$1,59M
Agencia
Immobilier.co.il
