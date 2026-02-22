  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret

Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret

Ra'anana, Israel
$1,72M
8
ID: 33592
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

Encantadora casa en 2 plantas. una primera terraza en la parte delantera de la casa y un jardín con árboles frutales. Cálmate. 1o nivel: amplio salón comedor con salón comedor cocina y dormitorio principal con vistas al jardín. En la planta 3 amplios dormitorios y oficina amplia terraza de 60 m2. La casa se alquila hasta 2028

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Tipo de interés
Importe del préstamo
Importe del préstamo
Fecha límite
Fecha límite
Pago mensual
Pago mensual
