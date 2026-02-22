Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
BAT YAM - En una ubicación ideal, a sólo 100 metros de la playa y el popular paseo marítimo de la ciudad!
Situado en una calle tranquila – calle Jabotinsky
Hermoso edificio bien mantenido con digicode y refugio
Apartamento de 2,5 habitaciones de aproximadamente 65 m2
1a planta en 7 con ascensor
Apartamento renovado y agradable, muy luminoso y tranquilo!
Fantástica ubicación: a unos 50 metros del tranvía de luz y a 100 metros de la costa!
El apartamento está alquilado y es adecuado para vivir allí y para una inversión!
