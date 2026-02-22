  1. Realting.com
  Israel
  Bat Yam
  Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer

Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer

Bat Yam, Israel
$573,705
9
ID: 33710
Última actualización: 20/2/26

Localización

  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  Ciudad
    Bat Yam

Sobre el complejo

BAT YAM - En una ubicación ideal, a sólo 100 metros de la playa y el popular paseo marítimo de la ciudad! Situado en una calle tranquila – calle Jabotinsky Hermoso edificio bien mantenido con digicode y refugio Apartamento de 2,5 habitaciones de aproximadamente 65 m2 1a planta en 7 con ascensor Apartamento renovado y agradable, muy luminoso y tranquilo! Fantástica ubicación: a unos 50 metros del tranvía de luz y a 100 metros de la costa! El apartamento está alquilado y es adecuado para vivir allí y para una inversión!

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
