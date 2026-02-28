  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Eilat, Israel

Barrio residencial Cottage aquarelle ganim b
Barrio residencial Cottage aquarelle ganim b
Eilat, Israel
de
$1,21M
En el distrito Ganim Bet d Eilat en la famosa residencia Aquarelle, al borde del desierto, y el mar rojo en un edificio boutique, Cottage en Garden Rez en venta frente al valle. Este edificio está compuesto por 2 niveles, d 1 Garden Rez con entrada privada de 140 m2 de superficie Hábitable d…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Residence aquarelle ganib b
Barrio residencial Residence aquarelle ganib b
Eilat, Israel
de
$1,18M
En el distrito Ganim Bet d Eilat en la famosa residencia Aquarelle, al borde del desierto, y el mar rojo en un edificio boutique, Penthouse ha vendido frente al valle. Este edificio está compuesto por 2 niveles, un Ático que está en la primera planta con su propia entrada. una superficie hab…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Eilat, Israel
de
$830,775
FOR SALE – Precioso apartamento amueblado en EILAT – Golf Residence En la residencia más hermosa de Eilat, en el corazón de un exclusivo complejo con piscina, hammam, zona de barbacoa, sinagoga y cuidador 24 horas, descubra este magnífico apartamento de 128 m2 con terraza de 15 m2 con vista…
Agencia
Immobilier.co.il
