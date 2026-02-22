  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv

Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,60M
9
ID: 33613
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Situado en la calle Frishman, a pocos minutos a pie del mar, este apartamento goza de una ubicación excepcional en el corazón de Tel Aviv. La calle muy solicitada ofrece acceso inmediato a playas, cafés, restaurantes y hoteles de prestigio, mientras que sigue siendo agradable vivir. En un edificio renovado con un miklat, el apartamento de 3 habitaciones desarrolla una superficie generosa de 95 m2. Situado en el sexto piso con ascensor, disfruta de tres orientaciones norte, oeste y sur, garantizando un hermoso brillo. Una terraza cubierta ofrece una vista parcial al mar. Una propiedad rara, ideal para residencia principal, inversión de pie a tierra o patrimonio.

Tel-Aviv, Israel
Está viendo
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,60M
