Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv

Situado en la calle Frishman, a pocos minutos a pie del mar, este apartamento goza de una ubicación excepcional en el corazón de Tel Aviv. La calle muy solicitada ofrece acceso inmediato a playas, cafés, restaurantes y hoteles de prestigio, mientras que sigue siendo agradable vivir. En un edificio renovado con un miklat, el apartamento de 3 habitaciones desarrolla una superficie generosa de 95 m2. Situado en el sexto piso con ascensor, disfruta de tres orientaciones norte, oeste y sur, garantizando un hermoso brillo. Una terraza cubierta ofrece una vista parcial al mar. Una propiedad rara, ideal para residencia principal, inversión de pie a tierra o patrimonio.