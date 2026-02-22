Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Situado en la calle Frishman, a pocos minutos a pie del mar, este apartamento goza de una ubicación excepcional en el corazón de Tel Aviv.
La calle muy solicitada ofrece acceso inmediato a playas, cafés, restaurantes y hoteles de prestigio, mientras que sigue siendo agradable vivir.
En un edificio renovado con un miklat, el apartamento de 3 habitaciones desarrolla una superficie generosa de 95 m2.
Situado en el sexto piso con ascensor, disfruta de tres orientaciones norte, oeste y sur, garantizando un hermoso brillo.
Una terraza cubierta ofrece una vista parcial al mar.
Una propiedad rara, ideal para residencia principal, inversión de pie a tierra o patrimonio.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
