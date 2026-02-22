  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Top affaire

Barrio residencial Top affaire

Jerusalén, Israel
de
$1,30M
;
Barrio residencial Top affaire
1
Dejar una solicitud
ID: 33468
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Excelente trato en un nuevo edificio Cerca del tranvía de luz, con una magnífica vista Hermosa terraza Cerca de todas las tiendas ¡Una oportunidad para no perderse!

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Belle appartement
Jerusalén, Israel
de
$2,100
Barrio residencial Mini penthouse dexception a vendre
Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Asdod, Israel
de
$689,700
Barrio residencial Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Hadera, Israel
de
$962,445
Barrio residencial Mini penthouse
Jerusalén, Israel
de
$3,42M
Está viendo
Barrio residencial Top affaire
Jerusalén, Israel
de
$1,30M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Charmant cottage piscine calme
Barrio residencial Charmant cottage piscine calme
Barrio residencial Charmant cottage piscine calme
Barrio residencial Charmant cottage piscine calme
Barrio residencial Charmant cottage piscine calme
Mostrar todo Barrio residencial Charmant cottage piscine calme
Barrio residencial Charmant cottage piscine calme
Ra'anana, Israel
de
$2,66M
Bonita casa de campo un montón de encanto situado al oeste de Raanana en una calle muy tranquila. Renovee, gran cocina con ilot central. amplio salón con comedor real. Mucha luz. Bajo el suelo. aparcamiento y un hermoso jardín con piscina
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Mostrar todo Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Nahariya, Israel
de
$564,300
En un pequeño edificio en la calle Hertzl en el popular distrito de Ein Sara en Nahariya Dupleix .. como una pequeña villa, incluyendo, * en la planta baja: luminoso salón, 2 dormitorios con acceso a terraza * Arriba: 2 amplias habitaciones, Master suite con ducha y terraza acceso de unos 20…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Barrio residencial Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$3,20M
Un magnífico ático en el corazón de la avenida más hermosa de Tel Aviv, Boulevard Nordau, en el viejo norte Un proyecto de calidad firmado exclusivamente por el Grupo RAYK 123 m2 de espacio habitable Una rara terraza soleada de 23 m2 ideal para recibir Una terraza privada de 55 m2 con piscin…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir