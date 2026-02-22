Barrio residencial 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israel
$909,150
Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

PARA SALA – 2 habitaciones con aparcamiento En el corazón de Tel Aviv, cerca de Sheinkin y Shouk HaCarmel, descubra un apartamento situado idealmente en un edificio. 45 m2 – 2 piezas 5th floor, quiet behind Mamak arriba Aparcamiento privado Guardián y gimnasio. Precio solicitado: 2 900 000 Una propiedad rara, perfecta para residencia principal, inversión de pie a tierra o alquiler.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Ra'anana, Israel
de
$3,42M
Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$793,155
Barrio residencial Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israel
de
$1,49M
Barrio residencial Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Tel-Aviv, Israel
de
$3,61M
Otros complejos
Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Mostrar todo Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Hadera, Israel
de
$1,18M
BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui le presenta exclusivamente, en la categoría "COLLECTION" un apartamento único, a pie junto al mar! Características: - Un dúplex de 70 m2 de 3 habitaciones de alta gama con hermosos materiales, - Un luminoso salón con salida a una gran terraza-veranda de…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Magnífico jardín de 74 m2 con jardín privado de 60 m2 (cadastre) Street Yona Anavi! Imagínese... una entrada independiente, techos altos para un espacio de vida excepcional, y un jardín donde usted puede relajarse en total privacidad. ¡A sólo 200 metros de la plaza y las comodidades! - 3 p…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial ExclusivitE A vendre
Barrio residencial ExclusivitE A vendre
Barrio residencial ExclusivitE A vendre
Barrio residencial ExclusivitE A vendre
Barrio residencial ExclusivitE A vendre
Mostrar todo Barrio residencial ExclusivitE A vendre
Barrio residencial ExclusivitE A vendre
Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
EXCLUSIVENESS – FOR SALE ?? Shenkin, cerca del mercado del Carmelo Ubicación Premium – a pocos pasos del bulevar Rothschild, el mercado del Carmelo y el mar. Ático dúplex situado en un nuevo edificio de tiendas con ascensor. ✨ Características principales: • 135 m2 interiores + 46 m2 terr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
