Barrio residencial 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv

PARA SALA – 2 habitaciones con aparcamiento
En el corazón de Tel Aviv, cerca de Sheinkin y Shouk HaCarmel, descubra un apartamento situado idealmente en un edificio.
45 m2 – 2 piezas
5th floor, quiet behind
Mamak arriba
Aparcamiento privado
Guardián y gimnasio.
Precio solicitado: 2 900 000
Una propiedad rara, perfecta para residencia principal, inversión de pie a tierra o alquiler.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo