Bat Yam, Israel

Bienvenido a Isla – Vivir entre cielo, mar y elegancia Cierra tus ojos e imagina un lugar donde el mar se convierte en tu horizonte. En la isla, usted vive a pocos pasos de la playa, en un amplio y luminoso apartamento, diseñado para su comodidad y bienestar. Comience el día con un café en …