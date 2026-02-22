  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  Barrio residencial Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer

Barrio residencial Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer

Asdod, Israel
de
$1,25M
;
10
ID: 33487
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Venta – Apartamento 5 habitaciones transformadas en 4 habitaciones en Marina d Situado en uno de los lugares más buscados de la ciudad, este apartamento frente a la playa ofrece un entorno de vida excepcional. Completamente renovado, ha sido rediseñado en 4 amplias habitaciones. Incluye una mamada (habitación segura), aire acondicionado integrado, dos baños modernos, así como una amplia terraza con espectacular vista al mar, totalmente sin obstáculos y primera línea. El apartamento se vende con una plaza de aparcamiento privado y una enorme caja de almacenamiento, muy rara en esta zona. A pocos pasos de la playa, restaurantes, tiendas y todas las comodidades del puerto deportivo. Una oportunidad única para vivir el mar todos los días en un entorno elegante y confortable.

Asdod, Israel
Barrio residencial Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Asdod, Israel
de
$1,25M
