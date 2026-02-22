Barrio residencial Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Venta – Apartamento 5 habitaciones transformadas en 4 habitaciones en Marina d
Situado en uno de los lugares más buscados de la ciudad, este apartamento frente a la playa ofrece un entorno de vida excepcional.
Completamente renovado, ha sido rediseñado en 4 amplias habitaciones. Incluye una mamada (habitación segura), aire acondicionado integrado, dos baños modernos, así como una amplia terraza con espectacular vista al mar, totalmente sin obstáculos y primera línea.
El apartamento se vende con una plaza de aparcamiento privado y una enorme caja de almacenamiento, muy rara en esta zona.
A pocos pasos de la playa, restaurantes, tiendas y todas las comodidades del puerto deportivo.
Una oportunidad única para vivir el mar todos los días en un entorno elegante y confortable.
Localización en el mapa
Asdod, Israel
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo