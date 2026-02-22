  1. Realting.com
Barrio residencial Bonne affaire

Ascalón, Israel
$783,750
10
ID: 33661
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

ático 5 piezas 127 m+ 60 m2 terraza 2 plazas de aparcamiento pequeño edificio Pie completo calle tranquila

Ascalón, Israel
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$783,750
Bat Yam - IDF Street Apartment crossing West/East 4 habitaciones 106 m2 con encantadora terraza de unos 13m2 (1 master con baño + 2 dormitorios de los cuales 1 mamad) Plaza de estacionamiento incluida 4a planta con ascensor Nuevo edificio en buenas condiciones y bien mantenido. Aspectos de…
