  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak

Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak

Tel-Aviv, Israel
$1,07M
ID: 33569
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Venta exclusiva, en el distrito de Nahalat Yitzhak, 4 rue Binyamini, calle tranquila y céntrica, en un edificio bien mantenido, en el primer piso, de una superficie bruta de aproximadamente 102 m2, apartamento de 4 habitaciones, espacioso y cómodo, una ducha y 2 aseos, agua caliente las 24 horas y calefacción por suelo radiante en invierno, ascensor accesible, refugio en el edificio, y estacionamiento compartido para los residentes.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Complejos similares
Barrio residencial Appartement a louer a mamila
Jerusalén, Israel
de
$12,540
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Tel-Aviv, Israel
de
$2,12M
Barrio residencial Quartier city un duplex 4 pieces
Ascalón, Israel
de
$523,545
Barrio residencial Grand jardin
Ascalón, Israel
de
$768,075
Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Jerusalén, Israel
de
$2,23M
Otros complejos
Barrio residencial 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Jerusalén, Israel
de
$768,075
¡Invitación! ✨ Bayt Vagan – Rehov Hachmi✨3 habitaciones 51m2, bien arreglado, muy buen estado, lavandería Terraza Soccah vista sin obstáculos DRC Aparcamiento y Mahsan
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Barrio residencial Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,25M
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israel
de
$5,80M
Nueve en venta exclusivamente Duplex con jardín en un edificio nuevo y hermoso en Ben Gurion Boulevard. ***Diseño arquitectónico de alta gama: parquet masivo importado de Francia, paneles empotrados, carpintería personalizada, puertas Pandora de alto ruido, electricidad inteligente, alarma …
Agencia
Immobilier.co.il
