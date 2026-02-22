  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer

Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer

Ascalón, Israel
de
$529,815
;
9
Dejar una solicitud
ID: 33757
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Baka
Jerusalén, Israel
de
$843,315
Barrio residencial A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Tel-Aviv, Israel
de
$1,49M
Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Aviv, Israel
de
$15,68M
Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Tel-Aviv, Israel
de
$3,43M
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Ra'anana, Israel
de
$1,03M
Está viendo
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$529,815
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Mostrar todo Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
PARA LA VENTA Descubre este hermoso apartamento en un edificio histórico renovado, a solo 100 metros del mar. Características: • Superficie: 80 m2 + balcón de 5 m2 • Planta: 2a con ascensor • Arreglo: 2 dormitorios, 2 baños • Parking: 2 plazas Calle tranquila cerca del Hotel Royal Beach Una …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Jerusalén, Israel
de
$752,400
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Jerusalén, Israel
de
$1,411
Muy bonitas dos piezas bien arregladas Inodoros separados y baño Terraza exterior apartamento totalmente reformado modernas y nuevas instalaciones
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir