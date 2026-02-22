  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina

Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
de
$2,60M
;
4
ID: 33451
Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Edificio y apartamento de 4 habitaciones nuevas. situado en la segunda planta muy luminoso con orientación suroeste. Impasse cerca del kikar hamedina

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

