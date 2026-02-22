  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon

Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon

Tel-Aviv, Israel
de
$1,02M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 33484
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En un edificio reciente cerca de Gordon Beach Apartamento de 2 habitaciones Mamad 1a planta Ascensor Aparcamiento

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$924,825
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Asdod, Israel
de
$705,375
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$1,76M
Barrio residencial Immense salon
Jerusalén, Israel
de
$1,79M
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire
Tel-Aviv, Israel
de
$940,500
Está viendo
Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,02M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Mostrar todo Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Ascalón, Israel
de
$721,050
sublime 4 piezas edificio más reciente en la barnea renombrado promotor vista mar de alto nivel
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Mostrar todo Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$1,82M
Nuevo Exclusivo Una casa en Barna en Zvi Segal Street Tierra de aproximadamente 550 metros cuadrados Construido alrededor de 320 metros cuadrados con vivienda de alquiler de aproximadamente 106 metros cuadrados 4 dormitorios en la planta superior y sótano otra habitación no incluye alojamien…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Mostrar todo Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Hadera, Israel
de
$2,41M
BZH ¡Nuevo exclusivamente! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui presenta una lujosa casa de 6 habitaciones en la nueva zona residencial de Givat Olga, a unos 200 metros del mar! Una nueva casa, un ambiente único: - Casa de ultradiseño reciente, - 6 habitaciones de 270 m2 de espacio habitable…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir