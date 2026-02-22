  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs

Barrio residencial Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs

Jerusalén, Israel
$2,35M
7
ID: 33460
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

SALE JERUSALEM – Bayit Vegan ¡SINGLE! Pequeño edificio de 8 apartamentos sólo con ascensor! ¿? Apartamento 6 habitaciones – 185 m2 nivel - proporcionar refresco! ¿? Jardín oficial de catastro 200 m2 ¿? ¿Immense Lounge? Cocina independiente ?? Suite para padres 25 m2 con vestidor + baño ?? ¿2 baños? 3 WC ☀ 3 directrices ➕ Unidad independiente 21 m2 ➕ ¡El sótano!

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

