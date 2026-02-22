  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Exceptionnel centre ville raanana

Barrio residencial Exceptionnel centre ville raanana

Ra'anana, Israel
de
$7,524
;
3
Dejar una solicitud
ID: 33382
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Excepcional en el centro de ciudad. Ático de nueve pies. Precioso ático con 6 piezas. 180 m2. 150 m2 de terraza. Vista del desvío. 2 plazas de aparcamiento y 1 bodega disponible en junio de 2026.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Barrio residencial Duplex penthouse a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Ra'anana, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,98M
Barrio residencial Bien agence
Ascalón, Israel
de
$642,675
Está viendo
Barrio residencial Exceptionnel centre ville raanana
Ra'anana, Israel
de
$7,524
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Beau potentiel au centre de nahariya
Barrio residencial Beau potentiel au centre de nahariya
Barrio residencial Beau potentiel au centre de nahariya
Barrio residencial Beau potentiel au centre de nahariya
Barrio residencial Beau potentiel au centre de nahariya
Mostrar todo Barrio residencial Beau potentiel au centre de nahariya
Barrio residencial Beau potentiel au centre de nahariya
Nahariya, Israel
de
$395,010
Apartamento 4 habitaciones rue Hertzl En muy buen estado, amplio y luminoso Buen potencial
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse a vendre a jerusalem
Barrio residencial Penthouse a vendre a jerusalem
Barrio residencial Penthouse a vendre a jerusalem
Barrio residencial Penthouse a vendre a jerusalem
Barrio residencial Penthouse a vendre a jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse a vendre a jerusalem
Barrio residencial Penthouse a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$9,09M
Superficie interior: 290 m2 4 dormitorios 3 baños completos Totalmente renovado y amueblado con buen gusto Situado en la 4a planta Terraza privada de 135 m2 30 m2 terraza con vistas impresionantes Situado en una zona tranquila y agradable
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse a vendre a netania
Barrio residencial Penthouse a vendre a netania
Barrio residencial Penthouse a vendre a netania
Barrio residencial Penthouse a vendre a netania
Barrio residencial Penthouse a vendre a netania
Barrio residencial Penthouse a vendre a netania
Netanya, Israel
de
$1,10M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir