  2. Israel
  3. Ascalón
  Barrio residencial Bien agence

Barrio residencial Bien agence

Ascalón, Israel
$548,625
6
ID: 33756
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

¿? Venta en Ashkelon – Magnífico apartamento de 4 habitaciones en el distrito de Agamim! ????? ?? ¿8o piso? ¿Vista sin estructura?️ Amplio y brillante ¡Una gran oportunidad en uno de los barrios más buscados de la ciudad! ✅ 4 piezas bien arregladas ✅ Planta alta con vista abierta y relajante ✅ Construcción nueva, limpia y bien cuidada ✅ Excelente ventilación y luz natural en todo el apartamento ✅ Ubicación central y conveniente en el distrito de Agamim ?? Precio atractivo: 1.750.000 ?? Para obtener más información y organizar una visita: 054-2266615

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Calculadora hipotecaria

Barrio residencial Bien agence
Ascalón, Israel
de
$548,625
