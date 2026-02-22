Barrio residencial Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa

  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa

Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa

Tel-Aviv, Israel
de
$1,63M
;
10
ID: 33416
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Este encantador adosado situado en el casco antiguo de Jaffa es una verdadera joya, que ofrece una mezcla única de historia, diseño y vistas impresionantes. A pocos pasos encontrará la costa, el animado mercado de pulgas, galerías de arte, tiendas de moda y una celebración culinaria en restaurantes y cafés. Ampliando alrededor de 92 m2 repartidos en tres niveles, ofrece espacios versátiles para satisfacer una variedad de necesidades. El nivel de entrada, de unos 28 m2, es perfecto para un estudio, galería o una zona de estar cálida. Los niveles segundo y tercero, de 30 m2 y 33 m2, respectivamente, son ideales para una residencia. La joya de la propiedad es la terraza de unos 36 m2, donde se puede disfrutar de una vista impresionante del mar y el ambiente mágico del casco antiguo. El aparcamiento está disponible. Ubicado en las encantadoras calles del casco antiguo de Jaffa, esta propiedad es mucho más que una casa: es una experiencia que cuenta una historia de encanto y creatividad atemporal! ¡Contáctanos para que sea tuyo!

Tel-Aviv, Israel
Barrio residencial Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial A ne pas manquer
Asdod, Israel
de
$1,11M
Barrio residencial Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Tel-Aviv, Israel
de
$1,38M
Barrio residencial Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Jerusalén, Israel
de
$1,00M
Barrio residencial Top affaire
Jerusalén, Israel
de
$1,30M
Barrio residencial Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Netanya, Israel
de
$4,36M
Esta excepcional propiedad situada en las Torres de la Laguna, en el prestigioso barrio de South Beach de Netanya, ofrece una oportunidad única para experimentar el lujo junto al mar en su pico. El amplio diseño de apartamentos, obtenido por la fusión de dos unidades, se extiende más de 320 …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Jerusalén, Israel
de
$2,66M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Asdod, Israel
de
$1,33M
¡La perla rara! Apartamento 5 habitaciones en venta en Marina con impresionantes vistas del Mar de Ashdod en la séptima planta. Un estacionamiento y una bodega de 8 m2 completan esta propiedad con un valor seguro. A 2 pasos de la playa, la sinagoga está cerca de cafés y restaurantes, así com…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
