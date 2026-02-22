Barrio residencial Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Este encantador adosado situado en el casco antiguo de Jaffa es una verdadera joya, que ofrece una mezcla única de historia, diseño y vistas impresionantes. A pocos pasos encontrará la costa, el animado mercado de pulgas, galerías de arte, tiendas de moda y una celebración culinaria en restaurantes y cafés.
Ampliando alrededor de 92 m2 repartidos en tres niveles, ofrece espacios versátiles para satisfacer una variedad de necesidades. El nivel de entrada, de unos 28 m2, es perfecto para un estudio, galería o una zona de estar cálida. Los niveles segundo y tercero, de 30 m2 y 33 m2, respectivamente, son ideales para una residencia. La joya de la propiedad es la terraza de unos 36 m2, donde se puede disfrutar de una vista impresionante del mar y el ambiente mágico del casco antiguo.
El aparcamiento está disponible.
Ubicado en las encantadoras calles del casco antiguo de Jaffa, esta propiedad es mucho más que una casa: es una experiencia que cuenta una historia de encanto y creatividad atemporal!
¡Contáctanos para que sea tuyo!
