Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite

Ra'anana, Israel
$2,63M
4
ID: 33621
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Sobre el complejo

RAANANA - Distrito Neve Zemer, DRAFT HIGH QUALITY ¡Un nuevo proyecto en uno de los barrios más buscados de Raanana! En proyecto de alta gama de 2 edificios de 5 y 7 plantas DUPLEX 6 habitaciones 161m2 + 2 terrazas de 56 y 40m2, pisos 6 y 7 , 2 parking y 1 bodega : Proyecto de permiso validado Garantía bancaria Entrega prevista : 2028 temprano

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
