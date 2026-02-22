  1. Realting.com
Barrio residencial Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer

Asdod, Israel
$1,25M
8
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Penthouse a Ashdod tiene una gran vista al mar potencial. Ubicación estratégica. 5 habitaciones convertidas en 4 con bodega y aparcamiento privado. Ascensor llega directamente al Ático

Asdod, Israel
Complejos similares
Barrio residencial Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Hadera, Israel
de
$843,315
Barrio residencial Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Ra'anana, Israel
de
$1,09M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Hadera, Israel
de
$717,915
Barrio residencial Bien situer
Jerusalén, Israel
de
$1,787
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Jerusalén, Israel
de
$2,19M
Barrio residencial Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Asdod, Israel
de
$1,25M
Otros complejos
Barrio residencial Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Barrio residencial Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Barrio residencial Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Barrio residencial Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Barrio residencial Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Barrio residencial Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Bat Yam, Israel
de
$783,750
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bien situer
Barrio residencial Bien situer
Jerusalén, Israel
de
$1,787
Apartamento en muy buen estado, parcialmente amueblado, cerca del transporte público, muy recomendable
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$391,875
Gran negocio frente a la playa en Ashdod: Apartamento de 2 habitaciones en la residencia Ashdod Beach, primera línea en el Tayelet, frente al mar. En el sexto piso con dos ascensores, este apartamento ofrece un balcón con vistas al mar y un arreglo ideal: entrada a un luminoso salón, cocina…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
