  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Special investisseur

Barrio residencial Special investisseur

Ascalón, Israel
de
$329,175
;
6
Dejar una solicitud
ID: 33825
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer agreable bel appartement
Ascalón, Israel
de
$620,730
Barrio residencial Vue sur la mer
Ascalón, Israel
de
$423,225
Barrio residencial Magnifique 2 pieces meuble
Jerusalén, Israel
de
$1,724
Barrio residencial Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Asdod, Israel
de
$924,825
Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Tel-Aviv, Israel
de
$2,35M
Está viendo
Barrio residencial Special investisseur
Ascalón, Israel
de
$329,175
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Mostrar todo Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Netanya, Israel
de
$1,35M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse 4 pieces agamim
Barrio residencial Penthouse 4 pieces agamim
Barrio residencial Penthouse 4 pieces agamim
Barrio residencial Penthouse 4 pieces agamim
Barrio residencial Penthouse 4 pieces agamim
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse 4 pieces agamim
Barrio residencial Penthouse 4 pieces agamim
Ascalón, Israel
de
$617,595
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Mostrar todo Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Ascalón, Israel
de
$391,875
dos piezas de alto nivel con vista al mar Sólo para visitar terraza piscina, etc... la parte superior
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir