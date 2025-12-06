  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Jerusalén, Israel

Jerusalén, Israel
de
$1,39M
Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto excepcional en Tierra Santa – Jerusalén Una vista impresionante de la ciudad de Jerusalén En una colina elevada con vistas a los impresionantes paisajes de Jerusalén, el complejo residencial de Holyland, firmado por uno de los mejores constructore…
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
Nuevo proyecto inmobiliario en el distrito de Mekor Haim, edificio de 9 plantas con hermosos beneficios interiores y exteriores. estacionamiento para cada apartamento. Ubicación ideal , cerca del parque Hamesila , el futuro tranvía y a pocos pasos del distrito Baka y Mochava. Germanit. Gran …
Jerusalén, Israel
de
$1,07M
Nuevo proyecto en Holyland Jerusalem, situado en un edificio de 30 plantas, cerca de Bayit Vegan y Ramat Sharet y a 5 minutos del Cañón de Malha y la carretera que conduce a toda Jerusalén lobby de lujo con 4 ascensores, guardia y gimnasio. Estacionamiento y bodega para cada apartamento Ent…
Jerusalén, Israel
de
$1,59M
Nuevo proyecto de 4 edificios de 10 y 12 plantas con apartamentos de 3 a 6 habitaciones. Situado en el distrito de Katamonim, cerca de Katamon Hayeshana, a 5 minutos a pie de la calle Rachel Imenou, cerca de los cafés y restaurantes de la calle Emek Refaim, a 5 minutos a pie del centro, y re…
Jerusalén, Israel
de
$1,11M
Nueva residencia de lujo en el famoso distrito de Mekor Haim en plena expansión, Avital 3 es un edificio boutique lujoso de 6 plantas diseñado por la firma líder Yoma Architect y Designer con un diseño ultra contemporáneo que incorpora materiales y una técnica de construcción de la más alta …
Jerusalén, Israel
de
$1,26M
En el corazón de Bait Vagan, la nueva fase del complejo Holyland está finalmente disponible, con una amplia selección de apartamentos de 3 habitaciones al ático y planta baja
Jerusalén, Israel
de
$1,67M
ARNONA RESIDENCIA PROYECTO - Ocupación: 30 Abril 2029. Proyecto residencial en el distrito de Arnona, Dos edificios de 22 pisos Cerca de la calle Ein Guedi y cerca de la calle Hevron servida por tranvía.. Gran variedad de amplios apartamentos de 3 y 5 habitaciones, estos edificios también…
Jerusalén, Israel
de
$1,21M
Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto excepcional en Tierra Santa – Jerusalén Una vista impresionante de la ciudad de Jerusalén En una colina elevada con vistas a los impresionantes paisajes de Jerusalén, el complejo residencial de Holyland, firmado por uno de los mejores constructore…
Jerusalén, Israel
de
$1,62M
Nuevo proyecto situado en Katamon Jerusalén cerca de todas las instalaciones, tiendas, restaurantes, Canion Hadar, cerca de Emek refaim... Edificio de 7 pisos disponible en marzo de 2026 Pinoui /binoui, calefacción por suelo radiante, ascensor, estacionamiento, bodega opcional, intercomunic…
Jerusalén, Israel
de
$1,13M
Nuevo proyecto en el corazón de Talpiot Jerusalén Complejo de 8 edificios de los cuales 4 ya están habitados, y 2 están siendo comercializados. 10 edificios con lujoso vestíbulo, 2 ascensores, aparcamiento subterráneo y bodegas. Con un hermoso parque que incluye parque infantil, así como va…
Jerusalén, Israel
de
$1,50M
ARNONA RESIDENCIA PROYECTO - Ocupación: 30 Abril 2029. Proyecto residencial en el distrito de Arnona, Dos edificios de 22 pisos Cerca de la calle Ein Guedi y cerca de la calle Hevron servida por tranvía.. Gran variedad de amplios apartamentos de 3 y 5 habitaciones, estos edificios también…
Jerusalén, Israel
de
$1,38M
Nueva Jerusalén de Katamon Proyecto de 2 a 5 habitaciones, áticos y planta baja Situado en el distrito de Katamonim, este proyecto consta de 5 edificios con 34 plantas con gimnasio, sinagogas, 5 ascensores. El tranvía pasará al fondo del proyecto. Diciembre 2029 Método de pago Este proyecto…
Jerusalén, Israel
de
$1,07M
Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto excepcional en Tierra Santa – Jerusalén Una vista impresionante de la ciudad de Jerusalén En una colina elevada con vistas a los impresionantes paisajes de Jerusalén, el complejo residencial de Holyland, firmado por uno de los mejores constructore…
Jerusalén, Israel
de
$849,618
Nuevo proyecto en el corazón de Talpiot Jerusalén Complejo de 8 edificios de los cuales 4 ya están habitados, y 2 están siendo comercializados. 10 edificios con lujoso vestíbulo, 2 ascensores, aparcamiento subterráneo y bodegas. Con un hermoso parque que incluye parque infantil, así como va…
Jerusalén, Israel
de
$1,07M
Nueva Jerusalén de Katamon Proyecto de 2 a 5 habitaciones, áticos y planta baja Situado en el distrito de Katamonim, este proyecto consta de 5 edificios con 34 plantas con gimnasio, sinagogas, 5 ascensores. El tranvía pasará al fondo del proyecto. Diciembre 2029 Método de pago Este proyecto…
Jerusalén, Israel
de
$1,07M
En el corazón de Bait Vagan, la nueva fase del complejo Holyland está finalmente disponible, con una amplia selección de apartamentos de 3 habitaciones al ático y planta baja
Jerusalén, Israel
de
$735,600
Nueva Jerusalén de Katamon Proyecto de 2 a 5 habitaciones, áticos y planta baja Situado en el distrito de Katamonim, este proyecto consta de 5 edificios con 34 plantas con gimnasio, sinagogas, 5 ascensores. El tranvía pasará al fondo del proyecto. Diciembre 2029 Método de pago Este proyecto…
Jerusalén, Israel
de
$660,814
Nuevo proyecto inmobiliario en el distrito de Mekor Haim, edificio de 9 plantas con hermosos beneficios interiores y exteriores. estacionamiento para cada apartamento. Ubicación ideal , cerca del parque Hamesila , el futuro tranvía y a pocos pasos del distrito Baka y Mochava. Germanit. Gran …
Jerusalén, Israel
de
$873,525
proyecto Adéret Jerusalem Situado en el corazón del nuevo barrio de Givat HaMatos, el proyecto Adéret Jerusalén representa una rara oportunidad para vivir en un entorno moderno y familiar en Jerusalén. Es el primer proyecto construido en la zona, símbolo de la renovación y visión de este nu…
Jerusalén, Israel
de
$2,36M
Nuevo proyecto de 4 edificios de 10 y 12 plantas con apartamentos de 3 a 6 habitaciones. Situado en el distrito de Katamonim, cerca de Katamon Hayeshana, a 5 minutos a pie de la calle Rachel Imenou, cerca de los cafés y restaurantes de la calle Emek Refaim, a 5 minutos a pie del centro, y re…
Jerusalén, Israel
de
$1,29M
Nuevo proyecto de 4 edificios de 10 y 12 plantas con apartamentos de 3 a 6 habitaciones. Situado en el distrito de Katamonim, cerca de Katamon Hayeshana, a 5 minutos a pie de la calle Rachel Imenou, cerca de los cafés y restaurantes de la calle Emek Refaim, a 5 minutos a pie del centro, y re…
Jerusalén, Israel
de
$1,45M
Nuevo proyecto situado en Katamon Jerusalén cerca de todas las instalaciones, tiendas, restaurantes, Canion Hadar, cerca de Emek refaim... Edificio de 7 pisos disponible en marzo de 2026 Pinoui /binoui, calefacción por suelo radiante, ascensor, estacionamiento, bodega opcional, intercomunic…
Jerusalén, Israel
de
$732,535
Nueva residencia de lujo en el famoso distrito de Mekor Haim en plena expansión, Avital 3 es un edificio boutique lujoso de 6 plantas diseñado por la firma líder Yoma Architect y Designer con un diseño ultra contemporáneo que incorpora materiales y una técnica de construcción de la más alta …
Jerusalén, Israel
de
$1,30M
Nuevo proyecto inmobiliario en el distrito de Mekor Haim, edificio de 9 plantas con hermosos beneficios interiores y exteriores. estacionamiento para cada apartamento. Ubicación ideal , cerca del parque Hamesila , el futuro tranvía y a pocos pasos del distrito Baka y Mochava. Germanit. Gran …
Jerusalén, Israel
de
$1,21M
Un nuevo proyecto residencial de lujo en Jerusalén está cerca de la gran sinagoga y a 7 minutos a pie de la Mamilla. Este prestigioso proyecto residencial combina armoniosamente la construcción inteligente y moderna, junto con un diseño clásico. Esta residencia se encuentra en el corazón de …
Jerusalén, Israel
de
$1,09M
ARNONA RESIDENCIA PROYECTO - Ocupación: 30 Abril 2029. Proyecto residencial en el distrito de Arnona, Dos edificios de 22 pisos Cerca de la calle Ein Guedi y cerca de la calle Hevron servida por tranvía.. Gran variedad de amplios apartamentos de 3 y 5 habitaciones, estos edificios también…
Jerusalén, Israel
de
$1,21M
Nuevo proyecto de 4 edificios de 10 y 12 plantas con apartamentos de 3 a 6 habitaciones. Situado en el distrito de Katamonim, cerca de Katamon Hayeshana, a 5 minutos a pie de la calle Rachel Imenou, cerca de los cafés y restaurantes de la calle Emek Refaim, a 5 minutos a pie del centro, y re…
Jerusalén, Israel
de
$2,27M
Nueva residencia de lujo en el famoso distrito de Mekor Haim en plena expansión, Avital 3 es un edificio boutique lujoso de 6 plantas diseñado por la firma líder Yoma Architect y Designer con un diseño ultra contemporáneo que incorpora materiales y una técnica de construcción de la más alta …
Jerusalén, Israel
de
$1,33M
Nueva residencia de lujo en el famoso distrito de Mekor Haim en plena expansión, Avital 3 es un edificio boutique lujoso de 6 plantas diseñado por la firma líder Yoma Architect y Designer con un diseño ultra contemporáneo que incorpora materiales y una técnica de construcción de la más alta …
