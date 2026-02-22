  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial Beau 4 pieces entierement renove

Barrio residencial Beau 4 pieces entierement renove

Jerusalén, Israel
$2,038
3
ID: 33746
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Luminoso y totalmente renovado apartamento en Kiryat Yovel JERUSALEM Con terraza muy grande y pergola, ideal para una gran soucca.

Jerusalén, Israel
