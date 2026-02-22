  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina

Barrio residencial Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
de
$2,38M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 33580
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
5 Hevra Hadasha Street Calle tranquila cerca de Kikar Hamedina y carreteras principales. ¡En un nuevo proyecto en construcción por un fondo inmobiliario! Bonito apartamento tranquilo y luminoso 5 habitaciones (incluyendo el sótano) 5a planta (muy alta) 121 m2 más un balcón de 12 m2 con vistas abiertas y sin obstáculos! ¡Cocina renovada! Promotores excepcionales El apartamento tiene un aparcamiento subterráneo muy amplio y estándar! Y una despensa de unos 6 m2. Ocupación prevista: 2026 de marzo

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Bat Yam, Israel
de
$906,015
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israel
de
$2,12M
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Jerusalén, Israel
de
$3,76M
Barrio residencial Maison avec piscinecentre ville raanana
Ra'anana, Israel
de
$9,405
Barrio residencial Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Hadera, Israel
de
$1,32M
Está viendo
Barrio residencial Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$2,38M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Penthouse a vendre a jerusalem
Barrio residencial Penthouse a vendre a jerusalem
Barrio residencial Penthouse a vendre a jerusalem
Barrio residencial Penthouse a vendre a jerusalem
Barrio residencial Penthouse a vendre a jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse a vendre a jerusalem
Barrio residencial Penthouse a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$9,09M
Superficie interior: 290 m2 4 dormitorios 3 baños completos Totalmente renovado y amueblado con buen gusto Situado en la 4a planta Terraza privada de 135 m2 30 m2 terraza con vistas impresionantes Situado en una zona tranquila y agradable
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Barrio residencial Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Barrio residencial Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Barrio residencial Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Tel-Aviv, Israel
de
$3,76M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Mostrar todo Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Bat Yam, Israel
de
$1,02M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir