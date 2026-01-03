  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera Subdistrict
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Hadera Subdistrict, Israel

Harish
2
Or Akiva
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Barrio residencial Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Or Akiva, Israel
de
$1,25M
BZH El departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera y alrededores presenta un prestigioso proyecto inmobiliario en Or Akiva, en la codiciada zona residencial "Or Yam". Situado junto a Cesarea, a pocos minutos de Hadera, la ciudad de Or Akiva goza de una ubicación estratégica que combina…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Israel
de
$331,780
Nuevo PROYECTO EXCEPTIONAL EN HARISH – PREVENIDO Mordecai Khayat se complace en presentarle con una vista previa de su nuevo proyecto de propiedad preventa en la auge de la ciudad de Harish, una ubicación con gran potencial! Situado en el corazón de Harish, cerca de escuelas, sinagogas y t…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Israel
de
$315,504
Nuevo PROYECTO EXCEPTIONAL EN HARISH – PREVENIDO Mordecai Khayat se complace en presentarle con una vista previa de su nuevo proyecto de propiedad preventa en la auge de la ciudad de Harish, una ubicación con gran potencial! Situado en el corazón de Harish, cerca de escuelas, sinagogas y t…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
OneOne
En el mapa
Realting.com
Ir