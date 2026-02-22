  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire

Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire

Tel-Aviv, Israel
de
$940,500
;
7
ID: 33622
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

¿? PRICE BASIS – ¡Oportunidad de ser capturado! Situado en la calle Ben Yehuda, entre Frishman y Bograshov, este apartamento de 50 m2 se encuentra en un edificio reciente. Situado en la parte posterior del edificio, goza de un ambiente tranquilo y preservado, mientras se encuentra en el corazón de un animado y buscado barrio. El apartamento incluye un luminoso salón con balcón, un confortable dormitorio, una cocina abierta y un baño. El edificio está equipado con ascensor.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
