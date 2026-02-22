  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple

Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple

Jerusalén, Israel
$1,411
ID: 33740
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Muy bonitas dos piezas bien arregladas Inodoros separados y baño Terraza exterior apartamento totalmente reformado modernas y nuevas instalaciones.

Jerusalén, Israel
