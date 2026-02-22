  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam

Hadera, Israel
$874,665
8
ID: 33644
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

BZH Nuevo en venta exclusivamente en RE/MAX Hadera en el distrito de Ein Hayam, con una vista increíble a la reserva natural! Magnífico apartamento de 5 habitaciones en Aqua Sea & Park, firmado por el reconocido desarrollador Amram Avraham. Sus características: - Una superficie de 125 m2, - Un amplio espacio habitable abierto en una magnífica terraza de 16 m2, - Una hermosa cocina espaciosa, - Una suite principal con vistas al mar y un baño privado, - En el piso 19 de 25, - 3 habitaciones infantiles, incluyendo una habitación segura, - ascensor Shabat, - Un sótano privado. - ¡Dos plazas de aparcamiento! El edificio se beneficia de 3 ascensores incluyendo 1 de Shabat, un gimnasio, un vacío de basura en el suelo, una sala de recepción disponible para los residentes. Cerca de un gran parque, nuevas tiendas cerca del barrio y salida a la autopista 2. ¡A unos 5 minutos a pie del mar! ¡Una excelente oportunidad! Contacta con nosotros Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Licencia profesional 313736

