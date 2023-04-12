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Продажа квартир в Турции

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11 489 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Измит, Турция
VIP
Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3/6 Этаж
€ 82,691
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью …
Квартира 1 спальняв Измит, Турция
VIP
Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 3/10 Этаж
€ 116,090
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
Квартира 1 спальняв Mezitli, Турция
VIP
Квартира 1 спальня
Mezitli, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² Количество этажей 14
€ 53,000
❗️ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ❗️ ВНИМАНИЕ РАССРОЧКА НА 15 МЕСЯЦЕВ  Проект No: 3️⃣4️⃣ ПРЕДОПЛАТ…
Квартира 2 спальнив Алания, Турция
Квартира 2 спальни
Алания, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² 1/5 Этаж
€ 135,000
Квартира вашей мечты в г. Газипаша на центральной улице. До моря с пляжами 800 м по пр…
Квартира 2 спальнив Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни
Коньяалты, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 1/4 Этаж
€ 195,000
[ EN / RU ]   2 спальни, 1 гостиная, отдельная кухня, бассейн, в комплексе, расст…
Квартира 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 270 м² Количество этажей 6
€ 920,799
Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция Проект состои…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 95 м² Количество этажей 3
€ 237,537
Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Т…
Квартира 2 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 13 Этаж
€ 75,000
К продаже представлена квартира 1+1, имеет общую площадь 64 м2 и находится в комплексе район…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 1 Этаж
€ 115,500
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на первом этаже жилого комплекса. Кварт…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 110 м² 7/11 Этаж
€ 280,500
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
Квартира 3 комнатыв Ciplakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат 95 м² 3/4 Этаж
€ 195,000
Апартаменты в строящемся комплексеПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes" пред…
Квартира 4 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 4 комнаты
Каракокали, Турция
4 Количество комнат 170 м² 3/4 Этаж
€ 232,000
Апартаменты в открытом для получения ВНЖ районе Планировка и удобства комплекса Компани…
Квартира 2 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 45 м² 3/5 Этаж
€ 145,500
Квартира от собственника в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания…
Квартира 4 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 4 комнаты
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат 160 м² 6/7 Этаж
€ 167,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 2 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 45 м² 1/3 Этаж
€ 102,500
Новые апартаменты Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «Zera Home…
Квартира 2 комнатыв Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
2 Количество комнат 45 м² 1/4 Этаж
€ 124,000
Апартаменты в комплексе с инфраструктурой Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 125 м² 3/11 Этаж
€ 156,500
Апартаменты от собственника для жизни и сдачи в аренду Планировка квартиры и удобства в жило…
Квартира 4 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 4 комнаты
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат 170 м² 6/7 Этаж
€ 167,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 110 м² 10/11 Этаж
€ 356,500
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 120 м² 8/9 Этаж
€ 297,000
Апартаменты от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жил…
Квартира 3 комнатыв Каргыджак, Турция
Квартира 3 комнаты
Каргыджак, Турция
3 Количество комнат 120 м² 5/6 Этаж
€ 151,000
Апартаменты в Демирташе с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в комплек…
Квартира 3 комнатыв Ciplakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат 95 м² 2/4 Этаж
€ 185,000
Апартаменты в строящемся комплексеПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes" пред…
Квартира 3 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 3 комнаты
Авсаллар, Турция
3 Количество комнат 120 м² 3/7 Этаж
€ 135,000
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 1 спальняв Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 7/15 Этаж
€ 53,000
Представляем Вашему вниманию новый современный комплекс, возведение которого началось в…
Квартира 1 комнатав Алания, Турция
Квартира 1 комната
Алания, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 1/5 Этаж
€ 145,000
Мебель: в гостиной — угловой диван и обеденный стол, угловые торшеры для освещения. В…
Квартира 1 спальняв Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 1 спальня
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 16/24 Этаж
€ 120,920
Ультра-люксовая квартира на первой береговой линии в Мерсине, Аяш Квартира находится на 16 …
Квартира 1 спальняв Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1/5 Этаж
€ 129,000
Представляем Вашему вниманию новый малоэтажный комплекс с собственной множественно…
Квартира 1 спальняв Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 1/4 Этаж
€ 150,000
Представляем Вашему вниманию новый комплекс премиум — класса в престижном районе Оба. …
Квартира 2 спальнив Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 спальни
Бейликдюзю, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 2/3 Этаж
€ 119,087
Комнаты: 2+1 Санузел: отдельная ванная Общая площадь: 100м² Жилая площадь квартиры: …
Квартира 5 спаленв Mezitli, Турция
Квартира 5 спален
Mezitli, Турция
6 Количество комнат 1 ванных комнат 350 м² 5/17 Этаж
€ 439,000
Комплекс Liparis 1 с его ультра-социальным районом у моря является одним из самых престижных…

Регионы с недвижимостью на продажу

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Муратпаша
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Чекмекёй
Измир
Doesemealti
Стамбул
Картал
Mezitli
Tahtakale Mahallesi
Ускюдар
Кырыккале

Параметры недвижимости в Турции

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Преимущества собственного жилья в Турции

Средиземное море, чистый воздух, яркое солнце — идеальные условия не только для отдыха, но и постоянного проживания. Именно поэтому Турция остается одной из самых привлекательных стран для иностранных граждан. 

Почему выгодно купить квартиру в Турции:

  • Хорошее инвестирование — при приобретении недвижимости на стадии строительства, появляется отличная возможность приумножить свои средства. После окончания стройки цена возрастает на 30%. 
  • Стабильный источник дохода — в курортный сезон аренда двухкомнатной квартиры стоит в среднем 500 €. 
  • Внутренний туризм — по всей республике много культурных и исторических памятников. Цены на авиаперелеты внутри страны доступные. 

Какие регионы Турции популярны у покупателей недвижимости

Если вас интересуют недорогие апартаменты в Турции и не пугает жаркий климат, обратите внимание на Средиземноморское побережье. Возле Эгейского моря климат более мягкий, но и прайс на жилье здесь выше. 

Где найти дешевую квартиру в Турции

Самое дешевое жилье можно приобрести в Алании. Недорогая квартира в спальных районах города площадью до 55 м² обойдется в 40-50 тыс. евро. 

Недвижимость в престижных регионах Турции

Большой выбор элитной недвижимости представлен в Стамбуле, Анкаре, Измире, Аланье, Кемере. 

Какие особенности у турецкого рынка недвижимости

С 2017 году в Турции введен запрет на строительства квартир площадью менее 28 м². Купить малогабаритное жилье можно только на вторичном рынке. Даже на территории ЖК эконом-класса есть бассейн, хаммам, тренажерный зал. В зимний период помещения обогреваются преимущественно системой «теплый пол» или кондиционерами. 

Как стать обладателем собственной квартиры в Турции

Купить квартиру в Турции может любой иностранный гражданин. Для заключения сделки понадобится паспорт и 1000 €. Далее необходимо оплатить налог, госпошлину и рассчитаться с продавцом. После того как были проведены все финансовые операции, можно приступать к оформлению свидетельства о праве собственности на недвижимость и готовиться к новоселью.

Общая информация о ВНЖ и налогах

При покупке недвижимости в Турецкой республике вы автоматически получаете ВНЖ сроком на 1 год. По истечении 5 лет проживания в стране можно подавать документы на гражданство. Налог составляет всего 4% от оценочной стоимости объекта, что значительно ниже, чем в европейских странах.

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