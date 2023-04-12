Преимущества собственного жилья в Турции
Средиземное море, чистый воздух, яркое солнце — идеальные условия не только для отдыха, но и постоянного проживания. Именно поэтому Турция остается одной из самых привлекательных стран для иностранных граждан.
Почему выгодно купить квартиру в Турции:
- Хорошее инвестирование — при приобретении недвижимости на стадии строительства, появляется отличная возможность приумножить свои средства. После окончания стройки цена возрастает на 30%.
- Стабильный источник дохода — в курортный сезон аренда двухкомнатной квартиры стоит в среднем 500 €.
- Внутренний туризм — по всей республике много культурных и исторических памятников. Цены на авиаперелеты внутри страны доступные.
Какие регионы Турции популярны у покупателей недвижимости
Если вас интересуют недорогие апартаменты в Турции и не пугает жаркий климат, обратите внимание на Средиземноморское побережье. Возле Эгейского моря климат более мягкий, но и прайс на жилье здесь выше.
Где найти дешевую квартиру в Турции
Самое дешевое жилье можно приобрести в Алании. Недорогая квартира в спальных районах города площадью до 55 м² обойдется в 40-50 тыс. евро.
Недвижимость в престижных регионах Турции
Большой выбор элитной недвижимости представлен в Стамбуле, Анкаре, Измире, Аланье, Кемере.
Какие особенности у турецкого рынка недвижимости
С 2017 году в Турции введен запрет на строительства квартир площадью менее 28 м². Купить малогабаритное жилье можно только на вторичном рынке. Даже на территории ЖК эконом-класса есть бассейн, хаммам, тренажерный зал. В зимний период помещения обогреваются преимущественно системой «теплый пол» или кондиционерами.
Как стать обладателем собственной квартиры в Турции
Купить квартиру в Турции может любой иностранный гражданин. Для заключения сделки понадобится паспорт и 1000 €. Далее необходимо оплатить налог, госпошлину и рассчитаться с продавцом. После того как были проведены все финансовые операции, можно приступать к оформлению свидетельства о праве собственности на недвижимость и готовиться к новоселью.
Общая информация о ВНЖ и налогах
При покупке недвижимости в Турецкой республике вы автоматически получаете ВНЖ сроком на 1 год. По истечении 5 лет проживания в стране можно подавать документы на гражданство. Налог составляет всего 4% от оценочной стоимости объекта, что значительно ниже, чем в европейских странах.