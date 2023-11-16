Купить новостройки в Индонезии

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Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, центре Букита, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, центре Букита, Бали, Индонезия
Ungasan, Индонезия
от
€257,293
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с террасами на крыше и зонами барбекю, бассейнами и парковочными местами. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в центре Букита, в 7 минутах от пляжа Меласти, в 14 минутах от международной школы и в 2 минутах от главной дороги.
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Букит, Бали, Индонезия
Ungasan, Индонезия
от
€175,511
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами, садами, парковочными местами и видами на залив. Резиденция располагает общим бассейном и баром, коворкингом, фитнес-залом, рестораном на крыше, массажным кабинетом, студией йоги, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Кухонная бытовая техника (вытяжка, газовая плита, холодильник, чайник) ТВ Водонагреватель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 7 минутах от пляжа Меласти и международной школы, в 5 минутах от кафе и ресторанов.
Жилой комплекс SOHO BY PARQ
Жилой комплекс SOHO BY PARQ
Wana Giri, Индонезия
Цена по запросу
Площадь 35–125 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов . Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.  20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков. Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти. Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.   Доходность: Прирост стоимости к сдаче -от  40%  Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых Комплекс - SOHO  ⚙ Готовность  -  2025 г. ✔️Leasehold - 30 лет + продление ✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная )  ✔️Первоначальный взнос  на апартаменты 45м2 -  50%  на апартаменты 26м2 -  90% ✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства ✔️Так же в комплексе доступны два вида апартаментов в квартале SOHO: ▫️Апартаменты 2-й этаж 35 кв.м. - 129.500 $  ▪️Апартаменты 1-й этаж 45 кв.м. - 162.000 $ (с террасой и личным бассейном)  
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Жилой комплекс SOHO STUDIO
Жилой комплекс SOHO STUDIO
Wana Giri, Индонезия
от
€64,485
Площадь 20–45 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2025
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов . Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.  20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков. Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти. Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн. Вашими соседями будут Ксения Собчак и другие интересные личности☝🏻   Управляющая компания обеспечит полностью пассивный доход:   Прирост стоимости к сдаче -от  40%  Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых   Комплекс - SOHO STUDIO ⚙ Готовность  -  2025 г.  ✔️Leasehold - 30 лет + продление ✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная )  ✔️Первоначальный взнос 50% ✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства ✔️Рассрочка привязана к этапам строительства - срок строительства 21 мес. ✔️ Возможно оплатить в рассрочку 80% стоимости лота, оставшиеся 20% Parq вычтет из дохода от сдачи в аренду.   ❗️Важная информация по кварталу Soho Studio:  1. Апартаменты не будут доступны для перепродажи до окончания строительства.  2.Также возможен варианты выплат в рассрочку на время строительства апартаменты 38 и 45 кв.м. с планом платежей: 1-й взнос 50% в течении двух недель после брони.  2-й взнос 20%  3-й взнос 20% 4-й взнос 10% ☝🏻При оплате криптовалютой у застройщика комиссия 1%. ✔️В стоимость входит полная меблировка под ключ. ▪️Единственный расход - 1% услуги нотариуса, оплачивается когда комплекс построен и сдан.  ▫️Пассивный доход от аренды - 10%-12% годовых.  ▪️Управляющая компания от застройщика берет на себя весь процесс сдачи в аренду и следит за Вашей недвижимостью. ▫️Вы можете проживать в собственных апартаментах любое время, без ограничений.  
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл, квартир и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл, квартир и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Бали, Индонезия
Бали, Индонезия
от
€148,863
Агентство: TRANIO
Предлагаются различные виллы, таунхаусы и апартаменты в престижном и масштабном проекте. Виллы имеют собственные бассейны. Всего планируется около 600 объектов недвижимости (в 3 этапа строительства) на территории 21 Га. Резиденция располагает ресторанами, кафе, пекарнями, спа-центром, фитнес-центром, супермаркетом и бутиками, школой и детским садом, бассейном с морской водой 40х50 м. Преимущества пассивный доход от сдачи недвижимости в аренду гибкая схема оплаты Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе Бали, рядом с 5-звездочными отелями, в 500 метрах от пляжа Меласти.
Вилла LA ROCA
Вилла LA ROCA
Nusa Dua, Индонезия
от
€2,62 млн
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Роскошные виллы, на величественном утесе Нуса-Дуа, с видом на Индийский океан, которые могут посоперничать с лучшими 5-звездочными курортами мира. Вилла создана с современным интерьерным дизайном, мебелью и новой техникой. С беспроцентной рассрочкой на 24 месяца. В каждой вилле есть ультрасовременный домашний кинотеатр премиум-класса, игровая комната, спа салон с видом на океан и тренажёрный зал, помещения и кухня для персонала. Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье по вашим параметрам и пожеланиям! Гарантированное юридическое сопровождение. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Двухуровневые таунхаусы с бассейнами для получения высокой доходности в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Двухуровневые таунхаусы с бассейнами для получения высокой доходности в Чангу, Бадунг, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€294,050
Агентство: TRANIO
Новый комплекс современных таунхаусов предлагает дома с личными бассейнами и парковками. На выбор есть 3 варианта интерьера. Управляющая компания будет курировать следующие моменты: уход за домом и территорией уплата налогов предоставление отчётов по доходности обслуживание гостей, консьерж-сервис охрана 24/7 заполняемость 80-90% Особенности квартир 1 этаж - коридор, гостиная, кухня, ванная комната, терраса. 2 этаж - коридор, 2 спальни, 2 ванные комнаты, 2 балкона. Удобства и оснащение в доме сантехника Grohe системы вентиляции и кондиционирования Daikin матрасы (США) King Koil мебель Teak Wood австрийская фурнитура Blum Преимущества В случае нарушения сроков строительства, предоставляется компенсация в размере 1% в месяц от суммы средств внесенных инвестором Высокий доход от сдачи недвижимости в аренду 12% прибыли гарантированы по договору окупаемость 5-6 лет прибыль от 13 до 20 % (10% отчисляются управляющей компании) швейцарская страховка - 1 год (с возможностью продления) гарантия на строительство - 5 лет Расположение и объекты поблизости До местного пляжа всего 1 минута. До аэропорта можно доехать за 35 минут. В районе находятся Atlas Beach Club, Tamora Gallery, спортзал Body Factory Bali, Montessori School Bali.
Жилой комплекс Охраняемый комплекс таунхаусов премиум класса с бассейнами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Охраняемый комплекс таунхаусов премиум класса с бассейнами, Бали, Индонезия
Денпасар, Индонезия
от
€174,592
Агентство: TRANIO
Предлагаются стильные меблированные таунхаусы с террасами и бассейнами. Резиденция располагает кафе, зоной коворкинга, детским клубом, охраной. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Стенные шкафы Кондиционеры Кухонная бытовая техника Расположение и объекты поблизости Недвижимость удобно расположена на спокойной улице, рядом с основными туристическими районами, в 10 минутах от пляжей и в 100 метрах от супермаркета. Аэропорт - 30 минут Больница - 23 минуты Детский сад - 12 минут Международная школа - 7 минут Пляж Берава - 8 минут Рестораны - 8 минут Пляжные клубы - 14 минут Семиньяк - 15 минут Чангу - 15 минут
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€165,403
Агентство: TRANIO
Удобства комплекса: спа, зал для йоги; кафе; детская площадка; фитнес-центр; коворкинг; бар на крыше и ресторан на берегу океана; собственный пляж с пляжным клубом; подземная парковка; бассейны. Окончание строительства - 4 квартал 2023 года. Удобства и оснащение в доме Сантехника Grohe Кондиционеры Daikin Преимущества Гарантированный арендный доход 13% в год. В цену входит мебель, техника и декор. За оплату без рассрочки скидка 10–20 тыс. $. Расположение и объекты поблизости В центре премиального туризма острова Бали — в районе Санур, где проходил саммит G20 в 2022 году. Санур отличается длинным пляжем без волн с желтым песком (берег остальной части острова покрыт в основном серым вулканическим песком), прогулочными дорожками и скоростными дорогами без пробок. Главная трасса острова связывает Санур с аэропортом. На Сануре организована особая экономическая зона с крупными проектами, такими как крупнейшая в Индонезии международная клиника, порт для лайнеров, университет по совместному проекту США и Китая, и ТРЦ с пропускной способностью 22 тыс. посетителей в день. Правительство Индонезии и иностранные инвесторы сделали ставки на развитие именно района Санур на Бали.
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов рядом с пляжем Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов рядом с пляжем Берава, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€294,050
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные таунхаусы с бассейнами и панорамным видом. Резиденция располагает кинотеатром под открытым небом, баром и зоной барбекю, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Сантехника Grohe Кондиционеры Daikin Преимущества Высокие арендный доход - 12% годовых. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 7 минутах от пляжа Берава, рядом в клубами и школой.
Вилла SUNNY RESIDENCE
Вилла SUNNY RESIDENCE
Bukit, Индонезия
от
€460,607
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! SUNNY RESIDENCE - комплекс роскошных вилл в заповедной зоне в Буките. В 6 минутах от пляжа Самсара и 7 минут до пляжа Пантай. Виллы с разными просторными планировками с 3-4-5 спальнями от 186 до 275 кв.м. С лучшей мебелью и дизайнерским ремонтом. Здесь вы можете наблюдать панорамный вид на живописную природу. Стабильный годовой доход 13-20% ROI. С первоначальным взносом 50%. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Грузии под Ваш бюджет и пожелания! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Многоквартирный жилой дом Magnum Residence Berawa
Многоквартирный жилой дом Magnum Residence Berawa
Canggu, Индонезия
от
€239,516
Сдача в: 2025
Агентство: ERA INVEST GROUP
Застройщик: Magnum Estate
Апартаменты на Бали от известного застройщика в самом популярном районе Кангу, в 500 метрах от океана. Красивый пляж Берава и лучшие пляжные клубы в нескольких минутах ходьбы. Жилой комплекс в ТОП месте, с просторной гостиной и самым длинным в мире бассейном на крыше с видом на океан! Квартиры с полной отделкой, мебель и бытовая техника. Общая площадь 81 кв.м., одна спальня, кухня, гостиная и большая терраса. Панорамные окна с хорошим видом! В комплексе будет профессиональная управляющая компания, которая будет заниматься всеми вопросами, связанными с обслуживанием и арендой квартир, что обеспечит вам хорошую прибыльность. Вы также можете использовать квартиры самостоятельно в любое время года без ограничений. Предложение о назначении от инвестора, цена $ 60 000 ниже, чем у разработчика Magnum Residence Berawa. Объект имеет очень хороший потенциал роста цен! Есть задержка до конца строительства. Любая форма оплаты. Удаленная транзакция возможна. WhatsApp
Вилла PARQ BLUE (FRENCH QUARTER)
Вилла PARQ BLUE (FRENCH QUARTER)
Wana Giri, Индонезия
от
€269,455
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Виллы на «инстаграмом» берегу Бали. В районе Улувату. В комплексе расположено 600 вилл. На территории есть большой бассейн с океанической водой. Виллы созданы с полным уютом и минимализмом. На каждой вилле есть собственный бассейн. Приобретение вилл возможно с минимальным первоначальным взносом 40%. 20 000 кв. м инфраструктуры в одном комплексе, включающем рестораны, кофейни, пекарни, спа, фитнес-центр, супермаркет и галерею фирменных бутиков. Также садик и школа. Этот проект создан для тех кто ищет второй дом на берегу океана и инвестиционный проект. Прогноз роста стоимости недвижимости на 30%.   Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла Sky Stars Ocean View
Вилла Sky Stars Ocean View
Ungasan, Индонезия
от
€232,053
Площадь 221 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Застройщик: Samahita Group
Sky Stars Ocean View - это комплекс люксовых вилл в современном стиле, который популярен у туристов высокого достатка. Мы строим современные дизайнерские виллы с дорогой и качественной отделкой с использованием мрамора, надежных отделочных материалов, дорогой и удобной мебелью. У каждой виллы панорамное безрамное остекление. Длина остекления составляет 8.5 метров, при этом нет никаких перегородок. Вы можете прямо из виллы наслаждаться видом на океан и ночной Бали. В виллах продумывали каждый сантиметр для создания максимального удобства - над проектом работал ТОП архитектор России в сфере премиальной недвижимости. Виллы в комплексе Sky Stars Ocean View уникальны. С каждой виллы открывается панорамный вид на океан, ночной Бали и взлетно посадочную полосу аэропорта Бали - вы будет видеть как взлетают и садятся самолеты. На фоне этого вида возвышаются горы с вулканом. Комплекс Sky Stars Ocean View расположен в окружении лучших пляжей на Бали. Melasti, Dreamland beach, Balangan Beach, Nyang Nyang, Jimbaran beach и еще десятки других пляжей Это будут самые технологичные виллы на Бали, с системой умного дома и удаленого управления недвижимостью через мобильное приложения. В приложение запитаны все электроприборы дома. Ну нужно никуда идти чтобы включить кондиционер или подсветку у бассейна, либо с утра открыть шторы, дать вашим друзьям доступ к вашей в тот момент когда вы еще не приехали. А также можно пользоваться сервисом комплекса просто поставив задачу вашему менеджеру через мобильное приложение. Находясь за границей вы можете быть спокойны за свою виллы. Все доходы и финансовые отчеты от сдачи недвижимости в аренду приходят вам в мобильное приложение. Удобства, безопасность и прозрачность, то что выбирают большинство инвесторов. В комплексе доступно 3 вида вилл: - Односпальные виллы (9 вилл в комплексе). Жилая площадь от 85 до 104 кв.м. Плоащадь участка от 221 кв.м. до 270 кв.м. Стоимость от 249 000$ - Двуспальная вилла (6 вилл в комплексе). Жилая площадь от 107 до 135 кв.м. Площадь участка от 275 до 283 кв.м. Стоимость от 309 000$ - Трехспальная вилла (4 виллы в комплексе). Жилая площадь от 419 до 450 кв.м. Стоимость 490 000$.
Вилла в Чангу 500 м до океана с видом на вулкан
Вилла в Чангу 500 м до океана с видом на вулкан
Canggu, Индонезия
от
€211,879
Сдача в: 2024
Агентство: ERA INVEST GROUP
Застройщик: ERA INVEST GROUP
Современная дизайнерская вилла в самом популярном районе острове Бали - Чангу 🇮🇩 🔑 Полностью комплектуется мебелью, техникой и декором в соответствии с дизайн-проектом, а также растениями в саду  📐 На первом этаже кухня, гостиная, санузел и бассейн с террасой, на втором - две спальни с собственными санузлами. На крыше - дополнительное пространство rooftop, с шикарным видом, закрытое от ветра и лишнего солнца. Земля в долгосрочной аренде на 29 лет с продлением, прописанным в договоре. 💯 Вилла с гарантированным видом на рисовые поля и вулкан Батур Свяжитесь по WhatsApp  🏗 Проект российской команды инженеров, дизайнеров и строителей с большим опытом и богатым портфолио. Виллы строятся в соответствии с ГОСТами - на порядок качественнее местных застройщиков.  🤵 Есть управляющая компания, которая может взять на себя управление и обслуживание гостей, включая консьерж-сервис. Все это позволит сдавать виллу в аренду по хорошей цене или получать прибыль. Можно выбрать уже строящуюся виллу или в новом проекте на предпродаже по самой выгодной цене (экономия 40%).  Звоните или пишите, чтобы уточнить любые интересующие вас вопросы. Для инвестиций - от 1 млн.долларов специальные условия 🔥 Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка.
Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Kerobokan Klod, Индонезия
от
€175,031
Площадь 75–108 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Комплекс SWOI LOFT UMALAS из 40 таунхаусов премиум-класса с отличной внутренней инфраструктурой и легким доступом ко всем основным локациям на Бали. Таунхаусы - от 75 до 108 кв.м. С полностью укомплектованным видом (мебель, встроенная кухня, бытовая техника, сантехника, декор и озеленения, система «умный дом»). На территории терраса с бассейном и шезлонгами. Комплекс богат внутренней инфраструктурой: - вместительный паркинг для авто и байков; - стойка ресепшен, принимающая гостей; - коворкинг (бесплатный для постояльцев и собственников) на 30 посадочных мест; - кафе и пекарня; - прачечная; - круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Преимущества комплекса: - Комплекс расположен в очень удобном месте. Это тихая улица с быстрым доступом ко всем основным туристическим районам Бали: Семиньяк, Чангу, Керобокан. - Всего в 10 минутах езды от пляжей Бату-Белиг, Берава, Петитенгет. Супермаркет премиум-класса Pepito находится в 100 метрах от комплекса. - После завершения строительства стоимость вашей недвижимости увеличивается не менее чем на 30%. Стабильный годовой доход 12-18% ROI. LeaseHold 30 лет. Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Kerobokan Klod, Индонезия
от
€188,376
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейном и баром у бассейна, тренажерным залом, бизнес-центром. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Преимущества Есть возможность частичной оплаты в рублях. Расположение и объекты поблизости Международный аэропорт Бали - 30 минут Пляж - 30 секунд Кафе - 30 секунд Пляжный клуб - 3 минуты
Вилла в Чангу с видом на вулкан Батур и рисовые поля
Вилла в Чангу с видом на вулкан Батур и рисовые поля
Canggu, Индонезия
от
€211,879
Сдача в: 2024
Агентство: ERA INVEST GROUP
Застройщик: ERA INVEST GROUP
Современная дизайнерская вилла в самом популярном районе острове Бали - Чангу 🇮🇩 🔑 Полностью комплектуется мебелью, техникой и декором в соответствии с дизайн-проектом, а также растениями в саду  📐 На первом этаже кухня, гостиная, санузел и бассейн с террасой, на втором - две спальни с собственными санузлами. На крыше - дополнительное пространство rooftop, с шикарным видом, закрытое от ветра и лишнего солнца. Земля в долгосрочной аренде на 29 лет с продлением, прописанным в договоре. 💯 Вилла с гарантированным видом на рисовые поля и вулкан Батур 🏗 Проект российской команды инженеров, дизайнеров и строителей с большим опытом и богатым портфолио. Виллы строятся в соответствии с ГОСТами - на порядок качественнее местных застройщиков.  🤵 Есть управляющая компания, которая может взять на себя управление и обслуживание гостей, включая консьерж-сервис. Все это позволит сдавать виллу в аренду по хорошей цене или получать прибыль. Можно выбрать уже строящуюся виллу или в новом проекте на предпродаже по самой выгодной цене (экономия 40%).  Звоните или пишите, чтобы уточнить любые интересующие вас вопросы. Для инвестиций - от 1 млн.долларов специальные условия 🔥 Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка. Звоните или пишите на Востап
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с океаном, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с океаном, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€330,806
Агентство: TRANIO
Предлагается таунхаус с бассейном и садом. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - май 2024 года. Удобства и оснащение в доме Возможна установка системы "умный дом". Расположение и объекты поблизости Кафе - 2 минуты Пляж - 6 минут Пляжный клуб - 10 минут
Многоквартирный жилой дом The Umalas Signature
Многоквартирный жилой дом The Umalas Signature
Canggu, Индонезия
от
€125,000
Площадь 60–121 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Застройщик: Samahita Group
Уникальный высокотехнологичный комплекс апартаментов Premium класса для жизни и инвестиций в привилегированном районе острова Бали - Umalas, Canggu. Тихий идиллический район, утопающий в зелени, с медитативным и приватный стилем жизни. Идеален для жизни. Мы предлагаем односпальные апартаменты 60,58 кв м и двуспальные апартаменты площадью 121,16 кв м. Все апартаменты оснащаются современными интеллектуальными системами, качественными отделочными материалами и современной качественной мебелью. Апартаменты продаются с готовой отделкой и мебелью. Привлекательные цены и условия покупки на старте продаж!
Жилой комплекс Комплекс меблированных таунхаусов премиум класса рядом с океаном, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных таунхаусов премиум класса рядом с океаном, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€294,050
Агентство: TRANIO
Предлагается таунхаус с большим бассейном, парковкой, садом, видом на рисовые поля. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - август 2023 года. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель Возможна установка системы "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре жилого района, в пешей доступности от океана, рядом с барами и ресторанами. Пляж Берава - 7 минут езды Оздоровительный клуб - 4 минуты езды Пляжный клуб - 6 минут езды
Вилла PARQ FAMILY
Вилла PARQ FAMILY
Wana Giri, Индонезия
от
€140,025
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Семейные виллы на потрясающем острове Бали в культурной и развивающей столице с живописной природой Убуда. Виллы находятся в окружении тропических джунглей, на большой территории 8 000 кв.м. Здесь есть все необходимое для развития вашего ребенка: от творческих студий до олимпийского бассейна и теннисного корта. Виллы сдаются с полным готовым дизайнерским ремонтом и мебелью. На каждой вилле есть собственный бассейн. Прирост стоимости в ближайшие 3-4 года на 30%. Идеально для проживания или сдачи в аренду с годовым доходом 15%. Комплекс обладает очень богатой инфраструктурой для детей и взрослых: - Танцевальные, вокальные, художественные студии. - Рестораны, кафе, фитнес, йога, студия красоты, коворкинг. - Теннисный корт, бассейн, баскетбольная площадка, волейбол. Район очень развит социальной инфраструктурой и образовательными учреждениями. Виллы пользуются спросом посуточной аренды. В месяц заработок составляет около 2500$. Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Kerobokan Klod, Индонезия
от
€230,304
Площадь 60–121 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Квартиры в престижном жилом комплексе THE UMALAS SIGNATURE с идеальной локацией в популярном районе Умалас, с развитой социальной инфраструктурой в пешей доступности. Все квартиры оборудованы современными интеллектуальными системами, качественными отделочными материалами и современной качественной мебелью. Из каждой квартиры можно наслаждаться потрясающей красотой Бали. С минимальным первоначальным взносом 30%. В комплексе расположено множество развлечений для комфортного проживания: бассейн, йога студия, тренажерный зал, ресторан, кинотеатр, СПА, детская площадка, парковка, открытая терраса на краше. Идеально для постоянного проживания и инвестиций, рост стоимости недвижимости на 80% за 1,5 года. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Апарт - отель Modern apartments for investment in Canggu
Апарт - отель Modern apartments for investment in Canggu
Canggu, Индонезия
от
€100,412
Площадь 43–69 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Застройщик: Aviator
Эти комфортабельные апартаменты расположены в отличном месте и в полностью развитом районе Кангу, в состоянии красной зоны, которые гарантируют инвесторам право сдавать жилье туристам ежедневно. Он находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, медицинского центра, теннисных кортов, кондитерских, кафе, ресторанов, супермаркетов и других. Квартира имеет 4 этажа, стильные интерьеры с авиационными мотивами в отделке, прочные стены, современные ванные комнаты и кухонные принадлежности, а также спокойный вид за окном. Он строится как столичное здание, свободное от традиционных индонезийских недостатков размещения. Будет приятно остаться в любую погоду, сейчас или через десять лет. Он также поставляется с однолетним полисом страхования возобновляемых источников энергии, 5-летней гарантией строительства зданий и 1 годом для мебели и фурнитуры. Особенности и характеристики: 1 кровать | 1 ванна Закрытая гостиная и столовая Площадь участка: 400 м2 Жилая площадь: 36-69 м2 Название земли: Лисхолд Здание: 4-х уровень Меблированная: Меблированная Год постройки: март 2023 – март 2024 Арендодатель: 30 лет ( гарантированное продление ) Доступно в 9 единицах – Категория A ( 3 единицы ): 109 000 долларов США – Категория B ( 4 единицы ): 123 000 долларов США – Категория C ( 2 единицы ): 139 000 долларов США  
Вилла UMALAS PREMIER PROJECT
Вилла UMALAS PREMIER PROJECT
Wana Giri, Индонезия
от
€239,516
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! UMALAS PREMIER PROJECT - это 30 современных вилл в живописном районе Умалас. Виллы с пассивным доходом в размере 17-24% годовых с отделкой «под ключ». Есть возможность выбрать отделку из трех вариантов: серый, светлый и минимализм. На вилле есть собственны бассейн, два кабинета для комфортной работы, парковочное место. Идеально подойдет для сдачи в аренду благодаря своей локации. Здесь тихий и уютный район, окруженный зеленью. Эта виллы будет работать на вас долгие годы. С минимальным первоначальным взносом 25%. Инфраструктура комплекса включает в себя международную школу, детский сад, крупный теннисный центр, супермаркеты и самые известные пляжи на Бали (Брава, Бату Болонг, Нелаян).   Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных объектах на Бали! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс LUXURY AMALI RESIDENCE
Жилой комплекс LUXURY AMALI RESIDENCE
Wana Giri, Индонезия
от
€327,215
Площадь 74–246 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Первая люксовая резиденция LUXURY AMALI RESIDENCE на Бали в перспективном районе Улувату. Дома расположены среди белых скал, с полным ремонтом «под ключ» с потрясающим видом на океан. С беспроцентной рассрочкой 24 месяца. В пешей доступности пляжи Impossibles и Bingin. Бали является одним из самых привлекательных для инвестиций в недвижимость с высоким потенциалом дохода. Комплекс оснащен удобствами для комфортного проживания: - 5-звездочный персональный консьерж-сервиc - Ресторан на территории отеля и два бассейна (включая 68-метровый infinity-pool) - Тренажерный зал и Wellness-centre - Детский клуб - Круглосуточная охрана и полный штат сотрудников на месте Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье по вашим параметрам и пожеланиям! Гарантированное юридическое сопровождение. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс SUNNY APART III
Жилой комплекс SUNNY APART III
Canggu, Индонезия
от
€165,819
Площадь 47 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Квартиры в новом комплексе на берегу океана. ROI 20,66%, окупаемость - 4-6 лет Квартиры с панорамным видом на живописную природу Бали. С полной отделкой «под ключ». Планировкой с одной и двумя спальнями (50 - 60 кв.м.). Новейший жилой комплекс расположен в популярном туристическом районе Чангу. Инфраструктура комплекса: большой бассейн, бар и лаунж на крыше с видом на закат, спортзал, ресторан, паркинг. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка. Звоните или пишите, расскажем все о недвижимости на Бали и подберем по вашим пожеланиям. Консультация абсолютно БЕСПЛАТНО.
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€194,808
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с отдельными входами. Резиденция располагает детским садом и детскими площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, коворкингом, бассейном и спортивными площадками. Удобства и оснащение в доме Высота потолков - 4 м. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном районе, среди тропической природы, в 3 минутах езды от ближайшей международной школы и в 15 минутах от развлекательного центра с ресторанами, спа-центром, бассейном и тренажерным залом. Убуд является культурной и интеллектуальной столицей острова.
Апарт - отель Apart-hotel Aviator
Апарт - отель Apart-hotel Aviator
Canggu, Индонезия
от
€116,994
Сдача в: 2024
Застройщик: Aviator
Агентство по охране окружающей среды США, США. Находий в нескольких минутах от пляжа, медийных цен, кендифитерох, кентоверских. В квартире 4 этажа, стиль с авиационами мотиви в отделке, прекная стенаймень санузель и кух. Он стоится как капитальное задание, лишено страдиционны недзостков жиля. Здесь будет приатно установитья в любую погоду, сейчас или черес десять лет. Он должен быть в порядке, в том числе 5-летней гарантий на страунител. Особености и характеристики: 1 кровать | 1 Ванная Закрытая гостина и столовайя Площадь участка: 400 м2 Жилая прощадь: 36-69 м2 Правит на землю: Аренда Здание: 4-этажное Меблировка: Меблирована Год постройки: Март 2023 – Март 2024   Аренда: 30 лет ( гарантированное средство ) Доступно в 3 единицах
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Canggu, Индонезия
от
€322,425
Площадь 105 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! SWOI BERAWA - жилой комплекс из 10 таунхаусов в популярном районе Чангу. Таунхаусы с двумя спальнями (105 кв.м), с дизайнерским ремонтом и мебелью. Также в каждом доме установлена современная система «умный дом». Таунхаус обладает индивидуальным открытым бассейном, где вы сможете уединиться и побыть с природой наедине. Преимущества комплекса: - Внутренняя инфраструктура включает в себя круглосуточную охрану и обслуживание клиентов. - Лучшие пляжные клубы, рестораны и бутики Бали находятся в нескольких минутах ходьбы. - Расстояние до пляжа Берава составляет всего 300 метров. Самый минимальный первоначальный взнос 25%. Чангу является самым популярном районом на Бали среди туристов, что гарантирует инвестиционную привлекательность и окупаемость. Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении недвижимости по Вашим пожеланиям. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс LYVIN MELASTI APARTAMENTS
Жилой комплекс LYVIN MELASTI APARTAMENTS
Legian, Индонезия
от
€268,994
Площадь 84 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Lyvin Melasti — это премиальный закрытый комплекс в районе красивейшего пляжа Меласти. Пляж Меласти считается лучшим на Бали. Белоснежный песок, голубая вода, роскошные бичклабы – все это в 5 минутах от Lyvin Melasti. Окна квартир выходят на завораживающий океан. Квартиры в полной отделке «под ключ» с дизайном в нейтральных оттенках, современной мебелью, техникой, кондиционированием, ванной и сантехникой. Инфраструктура: - Закрытая территория; - Видеонаблюдение; - Ландшафтный дизайн; - Сады; - Бассейн; - Фитнес-центр; - СПА; - Зона для йоги; - Лобби; - Кафе. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов премиум-класса на берегу Индийского океана в Семиньяке, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов премиум-класса на берегу Индийского океана в Семиньяке, Бали, Индонезия
Денпасар, Индонезия
от
€248,104
Агентство: TRANIO
На крыше комплекса есть бассейн, бар и ресторан. К услугам жильцов есть фитнес-комната и СПА, услуги уровня пятизвёздочного отеля. Особенности квартир Интерьер апартаментов продуман до мельчайших деталей в лучших традициях пятизвездочных отелей. Наличие собственной кухни и просторного шкафа. Удобства и оснащение в доме система умный дом управляет светом, кондиционером, шторами или телевизором датчики автоматически выключают свет и кондиционер, когда вы покинули дом мебель, собранная вручную по индивидуальному проекту натуральный итальянский мрамор и керамогранитная плитка премиум качества Преимущества Бессрочное право владения объектом недвижимости Прогнозируемая pаполняемость комплекса - 90% и выше Высокий потенциал доходности и перепродажи Можно полностью дистанционно сдавать в аренду свою недвижимость (15% дохода за управление) Управляющая компания берёт на себя все вопросы по обслуживанию: охрана 24/7 текущий и капитальный ремонт уборка территории комплекса уборка апартаментов, смена белья обеспечение исправной работы всех систем сдача недвижимости в аренду начисление доходности на любой расчетный счёт уплата налогов предоставление финансовой отчетности Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен в 30 метрах от океана в самом известном туристическом районе Бали. Вся инфраструктура для жизни и отдыха находится в пешей доступности от комплекса. В 15 минутах находится один из лучших аквапарков во всей Азии. В 3 минутах есть конный клуб. Также можно заняться сёрфингом. Рядом есть огромный выбор кафе, баров и ресторанов с неповторимой атмосферой. Береговая линия протяжённостью 12 км.
Жилой комплекс Solar
Жилой комплекс Solar
Pecatu, Индонезия
от
€460,607
Площадь 186–275 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: Geo Estate
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс находится на холме с которого открывается вид на океан. Каждая вилла имеет собственный бассейн. В пешей доступности находятся пляжи Самсара и Пантай. Для строительства используются материалы премиального качества: сантехника Grone, система вентиляции и кондиционирования Daikin и мебель Teak Wood. Гарантия на строительство 5 лет.
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€137,836
Агентство: TRANIO
Современный жилой комплекс включает большой бассейн, террасу с зоной отдыха на крыше, тренажёрный зал, ресторан, кинотеатр под открытым небом. Удобства и оснащение в доме сантехника grohe системы вентиляции и кондиционирования daikin матрасы king koil мебель teak wood австрийская фурнитура blum Преимущества Гарантия строительства на 5 лет Высокий доход от сдачи в аренду Компания застройщик поможет с управлением недвижимостью План оплаты: 50% - после подписания контракта 5% - в течение 6 месяцев от подписания договора 25% - по окончанию строительства Расположение и объекты поблизости Всего 4 минуты до пляжа Бату Болонг. Рядом есть магазины, кафе, рестораны, спортклубы, международная школа и многое другое.
Жилой комплекс Azure
Жилой комплекс Azure
Ungasan, Индонезия
от
€82,909
Площадь 26–125 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2023
Агентство: Geo Estate
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти, на территории 21 га. Инфраструктура комплекса состоит из ресторанов, кофеен, пекарен, СПА, йога-центров, супермаркетов, брендовых бутиков, детского сада, школы и бассейна с океанической водой.
Вилла Tanah Barak
Вилла Tanah Barak
Canggu, Индонезия
от
€331,637
Сдача в: 2024
Tanah Barak - инвестиционно -привлекательныйй проект! Шикарная локация! Таnah Вагак находится в районе с высоким ростом цен на недвижимость! Дневная ставка: +10% в год Заполняемость: +16% в год Выручка: +25% в год Комплекс вилл расположен в Чангу, в 5 минутах езды от пляжа, в 1 минуте ходьбы от Fitness Plus и Enso Sushi, в 2 минутах ходьбы от спа- салона Аmo, в 10 минутах ходьбы от кафе Revolver, Doppio и множества ресторанов, супермаркетов, магазинов органических продуктов. Наши виллы созданы в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности и строительства. Мы предоставляем: гарантию на структуру, гидроизоляцию, антитермитную обработку и общие дефекты. Круглосуточная охрана и служба консьержей обеспечат безопасное и комфортное проживание. Красивый руфтоп с полностью функционирующей кухней и просторной гостиной. Дизайнерская мебель была изготовлена на заказ специально для вилл. Идеально подходит для бизнеса и для жизни! Ждем ваши заявки! Мы поможем выгодно инвестировать!
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 6
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 6
Canggu, Индонезия
от
€188,849
Площадь 60–130 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
  Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Продаётся вилла в комплексе ALEX VILLAS COMPLEX 6. Располагается в самой топовой локации - Чангу, 900 м до океана. Вилла продаётся с полной отделкой, предусмотрена система "умный дом". Вилла располагается на новой, но уже обустроенной улице с интересными ресторанами, клубами и другими заведениями. Плюсы комплекса: - Богатая и разнообразная инфраструктура: бассейн с баром, зона коворкинг, спортзал, паркинг, ресторан, вертолетная площадка. - Все объекты комплекса будут сдаваться в аренду по более высокой стоимости за счёт удачной локации и близости к океану. - На территории комплекса будет создан уникальный арт-объект от известного художника. - Внутренняя инфраструктура комплекса и внешняя инфраструктура локации максимальнозакрывает все потребности жителей AV Complex 6 в комфорте. - Комплекс стоит на святой земле, владелец которой — местный храм, который сдаёт её в аренду. Чангу самый популярный район для туристов на Бали. Здесь лучшие споты для сёрфинга, много баров, ресторанов, клубов, развлекательных и спорт-центров. Именно здесь любить жить молодая аудитория и готова платить за быстрый доступ к лучшим тусовочным местам. Инвестиционная доходность достигает в среднем 15%. Все виллы комплекса будут сдаваться в аренду по более высокой стоимости за счёт удачной локации и близости к океану. Звоните или пишите, подберем для Вас объект на Бали! Бесплатное юридическое сопровождение! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла NILA RESIDENCE
Вилла NILA RESIDENCE
Canggu, Индонезия
от
€468,898
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Роскошные виллы в премиальном комплексе NILA RESIDENCE в самом процветающем районе Бали - Чангу. Район Чангу является самой желанной локацией среди туристов. Здесь много развитой и социальной инфраструктуры, пляжи для серфинга. Идеальное решение для постоянного проживания и инвестиций, ежегодный рост на 10-15%. Комплекс построен из 19 премиум вилл в европейском стиле с разными планировками 2-3-4-6 спален. В пяти минутах от пляжа. Виллы полностью меблированные, с современными удобствами «под ключ». На каждой вилле расположен собственный бассейн. Виллы построены из высококачественных строительных материалов. Приобретение возможно с беспроцентной рассрочкой на 12 месяцев. Вблизи от вилл расположено все необходимое для комфортного проживания: рестораны, кафе, школы, популярные пляжи. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс SKY LINER Uluwatu
Жилой комплекс SKY LINER Uluwatu
Pecatu, Индонезия
от
€137,721
Площадь 60–500 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Застройщик: BIG BALI GROUP
Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя: лофт апартаменты, семейные апартаменты с собсвенным двором, студии, апартаменты 1-3 комн, пентхаусы. Все видовые на океан с высоты 100 м. Уникальная топ локация в сердце Улувату на склоне скалы. 5 мин до Паданг Паданг бич и Дримленд Бич. Комплекс имеет в наличии ресторан с терассами, спа, фитнес зал, детскую игровую комнату, коворкинг и все необходимую инфраструктуру для комфортного проживания и отдыха. Минимальный размер апартаментов от 50м2 + 10м2 терасса, до 350м2. Доступна опция ндивидуальных планировок. Старт продаж от 149500$ Фрихолд или Лизхолд на 90 лет. ROI от сдачи в аренду до 25% годовых. Собственная управляющая компания. Доход от инвестирования в строительство на перепродажу до 67%. За подробной информацией обращайтесь к нашим специалистам селлс офиса по указанным контактам в профиле.   Инвестиционно-девелоперская компания BIG BALI GROUP PROPERTY | INVESTMENT | DEVELOPMENT instagram.com/bigbaligroup bigbaligroup.com  
Жилой комплекс SUNNY APART II
Жилой комплекс SUNNY APART II
Canggu, Индонезия
от
€165,819
Площадь 47 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Элитный жилой комплекс SUNNY APART II с премиум квартирами, в развитом районе Чангу, в 300 метрах от пляжа Berawa. Апартаменты с дизайном на выбор в светлых и темных тонах, полностью меблированы. С каждой квартиры открывается потрясающий вид на закат и океан. Окупаемость апартаментов за 4-6 лет. Комплекс из 4 этажей. Построен вблизи от социальной и развлекательной инфраструктуры. На территории вы можете уединиться с природой, на территории много зелени. Инфраструктура комплекса: - Коворкинг; - Спортивные площадки; - 4 бассейна; - 8 баров; - 5 ресторанов. Годовой рост аренды на Бали 20%, что гарантирует надежное инвестирование. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс LYVIN BINGIN HOTEL
Жилой комплекс LYVIN BINGIN HOTEL
Bingin, Индонезия
от
€179,637
Площадь 37–87 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Закрытый комплекс LYVIN BINGIN HOTEL из современных апартаментов в тиковом лесу в районе Бингин. Красивые и современные квартиры с одной и двумя спальнями, полностью с дизайнерским ремонтом и мебелью. На закрытой территории расположен отель на 50 номеров, ресторан, СПА, фитнес, бассейн на крыше отеля и зеленая парковая зона. Преимущества комплекса: - В пешей доступности 2 пляжа: Bingin Beach и Drealand Beach. - До ресторанов высокого уровня 10-15 минут ходьбы. - В 10 минутах ходьбы гольф поля, теннисные корты и более сотни гектар ухоженной территории для бега и прогулок. - Отсутствие трафика и пробок. Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс EXCLUSIVE VILLA COLLECTION
Жилой комплекс EXCLUSIVE VILLA COLLECTION
Wana Giri, Индонезия
от
€2,08 млн
Площадь 755–1 050 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Жилой комплекс с шикарными вилами EXCLUSIVE VILLA COLLECTION расположены в Бераве, самом популярном на Бали. Виллы с просторными планировками: THE ATMAN - 755 кв.м. Идеально для тех, кто ищет простора, роскоши и покоя. THE SAMADHI - 1 050,00 кв.м. Для тех, кто ищет блеска и безмятежности. Дизайн интерьера оформлен с использованием экзотических элементов. Частные бассейны, террасы на крышах и изысканные открытые жилые пространства. Доступна рассрочка на 18 месяцев. ROI 12 - 15%. Погрузитесь в атмосферу наслаждения и безмятежности благодаря легкому доступу к пляжу. Наслаждайтесь закатом с видом на океан и приводите в порядок разум, душу и тело. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс KIARA OCEAN PLACE
Жилой комплекс KIARA OCEAN PLACE
Wana Giri, Индонезия
от
€193,455
Площадь 82–158 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Квартира с идеальной локацией на пересечении самых популярных районов Бали - Берава и Семиньяк. Квартиры в жилом комплексе KIARA OCEAN PLACE представлены современными уютными планировками (82-158 кв.м.) с полной отделкой «под ключ». С доступной рассрочкой на 16 месяцев. Для жителей комплекса доступен тренажерный зал, бассейн, бизнес-центр и бар у бассейна. Также в нескольких минутах ходьбы доступны известные пляжные клубы, такие как Café Del Mar и Potato Head Beach Club. Квартиры расположены в идеальном живописном месте с социальной инфраструктурой, что гарантирует годовой доход 10-15%. Звоните или пишите, проконсультируем Вас абсолютно бесплатно! Гарантируем полное юридическое сопровождение. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Modern
Жилой комплекс Modern
Денпасар, Индонезия
от
€239,516
Площадь 112 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: Geo Estate
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от застройщика будет три вида интерьера: серый, светлый и минимализм. Каждая вилла имеет по 2 этажа, кабинет, приватный бассейн и парковочное место для автомобиля или байка. Для строительства используются материалы премиального качества: сантехника Grone, система вентиляции и кондиционирования Daikin и мебель Teak Wood. Гарантия на строительство 5 лет.
Вилла LYVIN BINGIN VILLAS
Вилла LYVIN BINGIN VILLAS
Pecatu, Индонезия
от
€666,959
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! LYVIN BINGIN VILLAS - закрытый жилой комплекс в прекрасном лесу в районе Бингин. Расположение вилл буквально в 100 метрах от пляжа. Главные преимущества района Бингин: развитая инфраструктура, отсутствие пробок, свежий воздух и лучшие пляжи. Виллы с полной отделкой «под ключ» с идеальной локацией, с видом на океан, в потрясающем лесу, с чистым воздухом, уютом и атмосферой острова. Инфраструктура: -Собственный бассейн -Частная парковка -Тропический душ -Зоны для медитации и йоги -Зоны барбекю -Ландшафтный дизайн -Охрана и видеонаблюдение 24/7 -Пятизвездочный сервис на территории Проект создан для жизни, работы и отдыха. Для людей, кто инвестируют в качество жизни сегодня и думают о стабильном доходе в будущем. Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье вашей мечты! Гарантированное юридическое сопровождение. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Canggu, Индонезия
от
€113,309
Сдача в: 2024
Застройщик: Aviator
Эти комфортабельные апартаменты расположены в отличном месте и в полностью развитом районе Кангу, в состоянии красной зоны, которые гарантируют инвесторам право сдавать жилье туристам ежедневно. Он находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, медицинского центра, теннисных кортов, кондитерских, кафе, ресторанов, супермаркетов и других. Квартира имеет 4 этажа, стильные интерьеры с авиационными мотивами в отделке, прочные стены, современные ванные комнаты и кухонные принадлежности, а также спокойный вид за окном. Он строится как столичное здание, свободное от традиционных индонезийских недостатков размещения. Будет приятно остаться в любую погоду, сейчас или через десять лет. Он также поставляется с однолетним полисом страхования возобновляемых источников энергии, 5-летней гарантией строительства зданий и 1 годом для мебели и фурнитуры. Особенности и характеристики: 1 кровать | 1 ванна Закрытая гостиная и столовая Площадь участка: 400 м2 Жилая площадь: 36-69 м2 Название земли: Лисхолд Здание: 4-х уровень Меблированная: Меблированная Год постройки: март 2023 – март 2024   Арендодатель: 30 лет ( гарантированное продление ) Доступно в 9 единицах – Категория A ( 3 единицы ): 109 000 долларов США – Категория B ( 4 единицы ): 123 000 долларов США – Категория C ( 2 единицы ): 139 000 долларов США
Жилой комплекс Элитная резиденция на берегу океана с собственным пляжем и спа-центром, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Элитная резиденция на берегу океана с собственным пляжем и спа-центром, Бали, Индонезия
Денпасар, Индонезия
от
€468,642
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на океан и вулкан Агунг. На первом этаже есть приватный бассейн, а на всех остальных этажах квартиры имеют джакузи на балконе. Резиденция располагает спа-центром, студией йоги, белоснежным песчаным пляжем 60 метров и пляжным клубом, кафе и рестораном, фитнес-центром, коворкингом. Отличный пляж для купания, так как закрыт рифами от волн, самый длинный променад на Бали, по которому можно прогуляться пешком или прокатиться на велосипеде. Кроме того есть порт для скоростных лодок и причал для яхт. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с лодочным причалом, в пешей доступности от кафе и ресторанов. Крупный супермаркет - 2 минуты Аэропорт - 20 минут Международный детский сад - 10 минут Международная школа - 3 минуты Бутики и спа - 30 метров Крупный медицинский центр - 3 минуты езды Рынок - 5 минут
Вилла 2 спальни с личным бассейном в Денпасаре, Бали
Вилла 2 спальни с личным бассейном в Денпасаре, Бали
Padangsambian, Индонезия
от
€82,909
Сдача в: 2024
Агентство: ERA INVEST GROUP
Застройщик: ERA INVEST GROUP
Предлагаем купить виллу от застройщика на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 Прекрасный климат, длинные красивые пляжи, уникальная культура острова, красота зданий и природы привлекают сюда гостей круглый год. Множество людей приезжают сюда для постоянного проживания. Это одно из лучших предложений на новую виллу на острове. Вилла 80 м2 с двумя спальнями, кухней-гостиной, двумя санузлами, собственным бассейном, который занимает центральное место на вилле. Недвижимость сейчас пользуется очень высоким спросом, цены пока не выросли, но это вопрос полугода - нескольких лет. Сейчас есть уникальная возможность сделать х2 - х3 на инвестициях в недвижимость в этом прекрасном месте. Виллу можно перепродать после завершения строительства или сдавать в аренду, получая от 23% годовых. Вилла передается владельцу с полной отделкой и сантехникой, элементами ландшафтного дизайна и высаженными растениями. Мебель и техника доступны по согласованию. Наша компания готова взять вашу виллу в управление.  Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка.
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Бали, Индонезия
Jelantik, Индонезия
от
€115,782
Агентство: TRANIO
Двухуровневые лофт-квартиры с полной меблировкой и техникой. Инфраструктура резиденции: лобби, сад, подземная парковка, фитнес, бассейн, ресторан, отель, круглосуточная стойка регистрации и охрана. Сдача: 50 квартир первой фазы будут готовы в сентябре 2023 года, вторая фаза — отель не под продажу в 2024 году. Особенности квартир Каждая квартира включает гостиную с кухней, спальню в мезонине, ванную комнату. Удобства и оснащение в доме Интернет Кондиционеры ТВ Стиральная и сушильная машины Кухонная бытовая техника (электрическая плита, вытяжка, холодильник, микроволновая печь, кулер) Преимущества Расчётный срок окупаемости: 7 лет. Предоставляется аренда на 30 лет с гарантированным продлением по рыночной стоимости. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом сердце Чангу, 300 метров до побережья, рядом с 4 пляжами и известными пляжными клубами. Популярный район среди иностранных экспатов, приезжающих на Бали на долгий срок из-за более тихой атмосферы, живописных пейзажей с рисовыми террасами и видом на Индийский океан.
Вилла SUNNY CUDDLES BERAWA
Вилла SUNNY CUDDLES BERAWA
Canggu, Индонезия
от
€230,304
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Вилла SUNNY CUDDLES BERAWA в 7-ми минутах от популярного пляжа Берава в современном районе Чангу. Виллы представлены в двух вариантах планировок: 70 и 110 кв.м. Студия с одной и двумя спальнями. Интерьер виллы продуман до мельчайших деталей. Возможность выбрать дизайн светлый и темный. Панорамный вид из окна на живописную природу Бали. Чангу - самый популярный район на Бали, славится среди туристов. Стабильный годовой доход - 13-20%, окупаемость - 4-6 лет. Инфраструктура комплекса: бассейн, кинотеатр, бар/кальянная. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы! Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости на Бали. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс SUNNY APART I
Жилой комплекс SUNNY APART I
Canggu, Индонезия
от
€165,819
Площадь 49 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Жилой комплекс премиум-класса SUNNY APART I в 300 метрах от пляжа Бату Белиг в районе Чангу на острове Бали. Квартиры доступны с дизайном интерьера и мебелью. Все квартиры сдаются с проведенными коммуникациями, качественной отделкой, бытовой техникой и мебелью. Приобретение квартиры с первоначальным взносом 50% и с беспроцентной рассрочкой на 6 месяцев. Комплекс построен из 4 этажей в современном архитектурном стиле. Здесь можно расслабиться и насладиться природой с красивой окрестностью. Рядом с комплексом есть все удобства, необходимые для комфортного проживания: кафе, спортивные и пляжные клубы, спа-комплексы, магазины, школы и детские сады, пакринг, бассейн, коворкинг. Чангу - самый популярный район для туристов на Бали. Здесь лучшие споты для сёрфинга, много баров, ресторанов, клубов, развлекательных и спорт-центров. Поэтому пользуется инвестиционной доходностью - 13-22%. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Грузии под Ваш бюджет и пожелания! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Южной Куте, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Южной Куте, Бали, Индонезия
Nusa Dua, Индонезия
от
€237,996
Агентство: TRANIO
Престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающем пляже Нуса Дуа. Каждый корпус может похвастаться захватывающим видом на океан, предоставляя жителям поистине незабываемые впечатления от жизни. Комплекс предлагает широкий спектр первоклассных удобств, включая полностью оборудованный тренажерный зал для любителей фитнеса, коворкинг, детский клуб для семей с детьми и пейзажный бассейн на берегу моря. Удобства и оснащение в доме Пакет мебели Стандарт - от 19600 долларов Бытовая техника Modena Сантехника Toto Все матово-черное Холодильник LG Smart TV 50 дюймов Кондиционеры DAIКIN (2 штуки) Стандартная кровать и матрас Стандартное постельное белье Стандартное освещение Пакет мебели Премиум - от 26140 долларов Индукционная плита MIELE с вытяжкой и микроволновой печью KOHLER сантехника и раковина на основе терраццо Двухдверный холодильник LG с диспенсером для воды со льдом Держатели для вина и бокалов Smart TV Кондиционеры DAIКIN (2 штуки) Smart шторы и освещение Bardi Smart Home Матрас из органического латекса HEVEYA Инфраструктура 5 минут до Клуба Med Bali 7 минут до Bali Mandara Toll Rd 10 минут до Bali National Golf Club 20 минут до Международного аэропорта Нгурах Рай В 15 минутах от лучших 5 - звездочных отелей, таких как The St. Regis Bali Resort, Grand Hyatt, The Hilton, The Apurva Kempinski, and The Ritz-Carlton Bali. Расположение и объекты поблизости Нуса Дуа - всемирно известное пляжное направление, расположенное в южной части Бали. Этот район может похвастаться километрами нетронутых пляжей с белым песком, кристально чистой водой и множеством водных видов спорта. Нуса Дуа также известен тем, что является домом для многих лучших 5 звездочных курортов крупнейших международных сетей. Этот район идеально подходит для тех, кто ищет спокойную и комфортную жизнь, океан и пляжи, вид на потрясающие рассветы и все это в непосредственной близости от лучших достопримечательностей и инфраструктурных объектов (рестораны, спортклубы, торговые центры и т.п.).
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€124,052
Агентство: TRANIO
Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор студии, квартиры с 1 и 2 спальнями, вилы с 2-5 спальнями. Инфраструктура комплекса: Беговая дорожка вокруг комплекса Co-working Спортивная площадка Детская площадка SPA-зона (сауна, джакузи, массажи) Ресторан Большой плавательный бассейн Площадка для йоги Мини-кинотеатр Паркинг Срок строительства комплекса - 20 месяцев. Форма собственности: leasehold на 25 лет + продление на 20 лет. Преимущества Доступна рассрочка: 50% первый взнос + 50% на период до 1 года Средняя доходность - 15% Расположение и объекты поблизости Резидентам доступен большой выбор ресторанов с европейской и азиатской кухней, кафе и баров, магазинов, студий йоги и массажных салонов в шаговой доступности. До пляжа можно доехать за 12-15 минут.
Жилой комплекс KIARA BEACHFRONT
Жилой комплекс KIARA BEACHFRONT
Nusa Dua, Индонезия
от
€213,722
Площадь 83–171 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Роскошные квартиры KIARA BEACHFRONT с обслуживанием на пляже Нуса-Дуа. Квартиры с эксклюзивным дизайном и необыкновенным видом на океан, с отделкой «под ключ» с рассрочкой на 18 месяцев подарят настоящие незабываемые ощущения от жизни. Локация и современность квартир гарантирует годовой доход 10 - 15%. Широкий спектр первоклассных удобств, включая полностью оборудованный тренажерный зал для любителей фитнеса, коворкинг, детский клуб для семей с детьми и пейзажный бассейн на берегу моря.   Звоните или пишите, проконсультируем Вас абсолютно бесплатно! Гарантируем полное юридическое сопровождение. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла PARQ blue
Вилла PARQ blue
Ungasan, Индонезия
от
€179,637
Площадь 50 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Комплекс вилл PARQ blue - это виллы на самом"инстаграмном" берегу Бали Мы выбрали лучшее место на острове и создаем здесь новую точку притяжения для тех, кто ищет второй дом на берегу океана и выгодный инвестиционный проект. Здесь все для шикарного отдыха: лазурный океан,золотой песок и комфортабельные пляжные клубы!!! Комплекс вилл PARQ blue-самый масштабный проект на побережье пляжа Меласти. 200 вилл в первой очереди строительства планируется возвести до конца 2023 года. Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м. Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн. 20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков. Проект от легендарного создателя PARQ U Андре Фрей. Беспроцентная рассрочка на время строительства. Есть различные варианты! Ждем ваши заявки! Мы поможем выгодно инвестировать!!
Жилой комплекс THE TAMORA
Жилой комплекс THE TAMORA
Canggu, Индонезия
от
€154,423
Площадь 36–88 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! THETAMORA — это многофункциональный комплекс, расположен в самом сердце Чангу, всего в 500 метрах от пляжного клуба Finns. Объект будет работать как бутик-отель премиум-класса и будет управляться Tamora Group Management. Квартиры в комплексе созданы разными современными планировками (36-88 кв.м.), полностью меблированы и дизайнерским ремонтом в минималистичном стиле. Имеют многочисленные общие удобства, такие как общие сады и террасы, которые обеспечивают уединенное укрытие и красивые зеленые виды. На крыше расположена пятизвездочная общая кухня и столовая с захватывающим видом на Индийский океан. В окружении комплекса расположена самая современная социальная инфраструктура: кафе, рестораны, школа, клубы, магаизны. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла Madura Villa Resort
Вилла Madura Villa Resort
Canggu, Индонезия
Цена по запросу
Площадь 200 м²
1 объект 1
Сдача в: 2021
Застройщик: Ilot Property Baly
С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества. С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строительства виллы и управления.
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Candidasa, Индонезия
от
€207,273
Площадь 75–213 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2025
Агентство: Geo Estate
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площадь комплекса составляет 15 га, на которых будут расположены рестораны, кафе, магазины, торговый центр, пекарня, коворкинг, спа, спортивный комплекс, школа, детский сад, инфинити бассейн с океанической водой, вертолетная площадка, конюшня, а также детские и спортивные площадки.
Вилла ASAI VILLAGE
Вилла ASAI VILLAGE
Wana Giri, Индонезия
от
€695,517
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Многофункциональные виллы ASAI VILLAGE с собственной инфраструктурой, в двух минутах от пляжа Джимбаран. Джимбаран Хилл — один из самых перспективных районов Бали. Тихий, вдали от загруженных дорог. Рядом только дорогие гостиницы мирового класса и элитные виллы. Виллы представлены современными планировками с полной отделкой «под ключ» с собственным бассейном и зоной отдыха. Также виллы, оборудованные зоной для комфортной удаленной работы. Право аренды на 25 лет с возможностью продления до 97 лет. Инфраструктура: - СПА; - Бассейн; - Бар; - Ресторан; - Массажный кабинет; - Фитнес-зал; - Храм. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости на Бали! Консультация БЕСПЛАТНО! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс всего в 500 м от океана, район Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс всего в 500 м от океана, район Берава, Бали, Индонезия
Бали, Индонезия
от
€321,617
Агентство: TRANIO
Самый длинный бассейн в мире 190 м, располагающийся на крыше, удивит самых изысканных покупателей недвижимости. Все необходимые удобства для жизни и отдыха располагаются прямо на территории комплекса - фитнес центр, пространство для работы, ресторан на верхнем этаже. Преимущества Прогнозируемая заполняемость комплекса - 90% и выше. Высокий потенциал доходности и перепродажи. Прогнозируемая доходность комплекса в течение первых 3-х лет от текущих цен - 15-17%. Высочайшее качество отделочных материалов. Каждый квадратный сантиметр продуман до мельчайших деталей. Расположение и объекты поблизости Комплекс располагается в районе Берава, в 500 метрах от океана, в туристическом центре Бали. Комплекс находится в окружении топовых пляжных клубов Бали, лучших мест для серфинга, сотен популярных заведений, кафе и ресторанов, а также всей необходимой инфраструктуры для жизни и отдыха.
Коттеджный поселок TAWNHOUSE ULUWATU
Коттеджный поселок TAWNHOUSE ULUWATU
Bukit, Индонезия
от
€230,304
Сдача в: 2024
Первоклассные двухуровневые дома c руфтопом площадью 140 м2 и 165 м2. Дома полностью укомплектованы премиальной техникой, сантехникой и другими инновационными комплектующими уровня 5ти - звездочных отелей TOWNHOUSE ULUWATU — это первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан. Расположен в Улувату, которому принадлежат самые красивые пляжи на Бали. TOWNHOUSE ULUWATU — это современный проект, создающий уникальные ценности для клиента, который объединил в себе экологичные дизайнерские решения, энергоэффективные материалы с технологиями и высокими стандартами качества. Каждый таунхаус был разработан с учетом самых высоких стандартов качества. Мы предлагаем решение под ключ, чтобы обеспечить максимально комфортное проживание в каждом доме. Высокое качество материалов и техники гарантирует долговечность и надежность дома на долгие годы. Менеджмент компания обеспечит прибыль и управление объектом для рентабельности инвестиций и вашего комфорта ULUWATU —  эксклюзивное место, сочетающее природную красоту и самые привлекательные пляжи на острове Бали. Комплекс TOWNHOUSE ULUWATU расположен возле Bulgari Resort, в одном из самых живописных мест в мире, которое давно стало синонимом райского отдыха в тихом тропическом уголке. ULUWATU также предлагает места для серфинга и гольфа мирового класса, множество пляжей с лазурно-голубыми водами и белым песком, панорамы с вершин одного из самых красивых островов в мире.  На первом этаже виллы расположены гостиная, кухня, туалетная комната, а также бассейн для отдыха. Первый этаж спроектирован высотой 3.6 метра, что предоставляет неповторимое ощущение простора. Высокое качество материалов и техники, используемых в строительстве этой виллы, гарантирует ее долговечность и устойчивость На втором этаже расположены две удобные спальни и ванная комната. В каждой спальне предоставлен матрас высочайших стандартов качества KING KOIL — для восстановления в процессе сна, и премиальная техника. Каждая спальня оформлена в особом стиле, который дополняют деревянные элементы, и зеркала на всю высоту комнаты. Большие раздвижные окна, обеспечивают много света Уникальный вид и большая терраса с выходом на руфтоп, которая поразит Вас своими просторами и видами, с которой открывается незабываемый вид на закаты ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД, ЗАДНИЙ ДВОР,  СОБСТВЕННЫЙ БАССЕЙН,  ОБОРУДОВАНАЯ КУХНЯ, УЕДИНЕННОСТЬ,  УКОМПЛЕКТОВАН МЕБЕЛЬЮ, ВСТРОЕННОЕ ХРАНЕНИЕ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРИТОРИЯ  Локация https://goo.gl/maps/EJ9c4K8tdb6FUdBU8?coh=178573&entry=tt Таунхаусы 140 кв.м - 250 000 тыс.$ Таунхаусы 165 кв.м - 300 000 тыс.$ Есть возможность оформить во Freehold
Жилой комплекс Casa Anna
Жилой комплекс Casa Anna
Bumbangku, Индонезия
от
€95,000
Сдача в: 2025
Агентство: Alesinvest Group
Комплекс вилл в средиземноморском стиле, расположенный среди пышных зеленых холмов с панорамным видом на побережье Южного Ломбока. В связи с растущим туризмом на Ломбоке, проект представляет собой привлекательное место для инвестиций. Покупателям доступны виллы с 1 и 2 спальнями, полностью меблированные, с собственным бассейном и видом на океан. Благодаря сочетанию элегантности и простоты и просторным внутренним пространствам, жители будут чувствовать себя непринужденно, наслаждаясь красотой окружающего пейзажа. Инвесторы могут привлекать собственную архитектурную команду для строительства виллы своей мечты либо довериться команде застройщика. Срок реализации виллы 6-8 месяцев с момента покупки земельного участка. Сервис и инфраструктура: Частный бассейн Паркинг Зона для медитации и йоги Зона барбекю Охрана и видеонаблюдение 24/7 Сад с ландшафтным дизайном Ресторан и бар
Вилла BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Вилла BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Wana Giri, Индонезия
от
€276,364
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Новые виллы BERAWA OCEAN TOWNHOUSES в популярном районе Берава, в 350 метрах от океана. Ультрасовременные виллы, из двух этажей с двумя спальнями и студией (108 кв.м.). Интерьер, продуманный до малейших деталей. Индивидуально можно выбрать из четырех вариантов. Также включена современная техника, мебель, посуда и текстиль. Здесь открывается панорамный вид из окна на живописную природу Бали. Лучшая инвестиция с минимальным первоначальным взносом 25%. Гарантия годового дохода - 13-20%. В пешей доступности социальная инфраструктура: кафе, рестораны, супермаркеты, клубы, бары. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам на Бали!  Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном, Убуд, Бали, Индонезия
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€243,510
Агентство: TRANIO
Предлагается вилла с бассейном и зоной отдыха. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 минутах от центра Убуда.
Жилой комплекс MAGNUM RESIDENCE BERAWA
Жилой комплекс MAGNUM RESIDENCE BERAWA
Wana Giri, Индонезия
от
€322,425
Площадь 81–162 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Квартира в уникальном жилом комплексе MAGNUM RESIDENCE BERAWA в популярном районе Бали - Берава. Особенностью комплекса является самый большой бассейн в мире, 190 метров на крыше. В квартире установлена система «умный дом». Готовая отделка «под ключ» с дизайнерским ремонтом и мебелью. С первоначальным взносом 30%. Также в квартирах на балконе расположен личный джакузи. Приемущества приобретения квартиры: - 500 метров от топовых пляжных клубов - Atlas и Finns - Сверхвысокий потенциал роста стоимости апартаментов в процессе строительства 40-70%. - ROOFTOP инфраструктура более 5000м2 - Доходность от сдачи недвижимости в аренду 11-15% годовых в течение первых трех лет. На территории комплекса предусмотрено все необходимое для жизни: места для отдыха и работы, фитнес-центр, SPA, несколько ресторанов и баров, в том числе ресторан с фьюжн-кухней от лучших шеф-поваров. Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€294,050
Агентство: TRANIO
Предлагается таунхаус с бассейном и садом. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Возможна установка системы "умный дом". Расположение и объекты поблизости Супермаркет - 1 минута Океан - 4 минуты Пляжный клуб - 4 минуты Оздоровительный клуб - 7 минут Кафе - 7 минут
Жилой комплекс Serenity
Жилой комплекс Serenity
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€179,637
Площадь 133–184 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Geo Estate
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе острова Бали - Убуде. Комплекс расположен на территории, площадью 2400 м2 и состоит из 11 таунхаусов и 2 вилл. Виллы оборудованы 25 м2 бассейном, имеют придомовую территорию 120 м2 и террасу. Таунхаусы оборудованы 13 м2 бассейнами и имеют придомовую территорию 30 м2. 
Апарт - отель Stylish Apartments in the Heart of Berawa
Апарт - отель Stylish Apartments in the Heart of Berawa
Canggu, Индонезия
от
€128,049
Площадь 42 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Застройщик: Aviator
Эти комфортабельные апартаменты расположены в отличном месте и в полностью развитом районе Кангу, в состоянии красной зоны, которые гарантируют инвесторам право сдавать жилье туристам ежедневно. Он находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, медицинского центра, теннисных кортов, кондитерских, кафе, ресторанов, супермаркетов и других. Квартира имеет 4 этажа, стильные интерьеры с авиационными мотивами в отделке, прочные стены, современные ванные комнаты и кухонные принадлежности, а также спокойный вид за окном. Он строится как столичное здание, свободное от традиционных индонезийских недостатков размещения. Будет приятно остаться в любую погоду, сейчас или через десять лет. Он также поставляется с однолетним полисом страхования возобновляемых источников энергии, 5-летней гарантией строительства зданий и 1 годом для мебели и фурнитуры. Особенности и характеристики: 1 кровать | 1 ванна Закрытая гостиная и столовая Площадь участка: 400 м2 Жилая площадь: 36-69 м2 Название земли: Лисхолд Здание: 4-х уровень Меблированная: Меблированная Год постройки: март 2023 – март 2024   Арендодатель: 30 лет ( гарантированное продление ) Доступно в 9 единицах – Категория A ( 3 единицы ): 109 000 долларов США – Категория B ( 4 единицы ): 123 000 долларов США – Категория C ( 2 единицы ): 139 000 долларов США
Жилой комплекс SUNNY OCEAN VIEW
Жилой комплекс SUNNY OCEAN VIEW
Pecatu, Индонезия
от
€175,031
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Премиальные квартиры с панорамным видом на океан. Квартиры с одной спальней (50 кв.м.). Интерьер продуман до малейших деталей, полная отделка, новая мебель и новейшая бытовая техника. Годовая окупаемость - 13-20%. Первоначальный взнос - 25%. Комплекс расположен в 7 минут до пляжа Паданг и 5 минут до пляжа Бингин. Вблизи от социальной инфраструктуры для комфортного проживания. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка. Звоните или пишите, расскажем все о недвижимости на Бали и подберем по вашим пожеланиям. Консультация абсолютно БЕСПЛАТНО.
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€165,403
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает рестораном, коворкинг-центром, бассейном, тренажерным залом, парковкой, террасой на крыше с живописным видом, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Сантехника Grohe Кондиционеры Daikin Преимущества Гарантированный арендный доход 12% в год. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с клубами и школой, в 35 минутах езды от международного аэропорта.
Вилла MOA RESORT
Вилла MOA RESORT
Canggu, Индонезия
от
€548,122
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Современная вилла MOA RESORT расположена в популярном районе Чангу. От Вилл легко добраться до BERAWA и BATU BELIG и имеет легкий доступ к UBUD, SEMINYAK, PETITENGET и к АЭРОПОРТУ. Вилла окружена рисовыми полями и зеленой природой. Вилла представлена современной просторнной планировкой 270 кв.м. С отделкой "под ключ" с доступным первоначальной беспроцентной рассрочкой 10%. Большие окна на вилле обеспечивают натуральное освещение всех комнат. Каждая вилла владеет собственным бассейном и садом. Чангу славится своей развитой инфраструктрой и пользуется популярность у всех возрастов, что обеспечивает инвестиционную привлекательность более 20% , окупаемость примерно за 6-7 лет. Удобства комплекса: - тренажерный зал, зона для занятия йогой, детская игровая площадка, коворкинг. Звоните или пишите, расскажем все о недвижимости на Бали и подреберем по вашим пожеланиям. Консультация абсолютно БЕСПЛАТНО. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Changgu Secrets
Жилой комплекс Changgu Secrets
Canggu, Индонезия
от
€192,534
Сдача в: 2024
Доходная недвижимость на Бали для жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангу - Жемчужина туристической части Бали. Это самая востребованная и посещаемая локация, сочетающая в себе несколько разных стилей отдыха и жизни. Здесь сосредоточены лучшие кафе и рестораны, пляжные клубы и 5* отели, топ заведения с развлекательной и спортивной инфраструктурой. Кроме того, Чангу - это рисовые поля на склонах гор, уникальный пляж вулканического цвета, серф-спототы различных уровней. В 2019 году Forbes поставил Чангу на 4 место в ТОП мест планеты, идеальных для жизни и инвестиций! Район располагается вблизи трех популярных и колоритных пляжей. Средний годовой рост стоимости недвижимости в этом районе 30%. Средняя годовая стоимость аренды растет на 15% в год. За 4 года стоимость земли выросла более, чем на 300% Комплекс дизайнерских апартаментов в самом сердце Чангу Срок окончания строительства - декабрь 2024 г. После окончания строительства апартаменты берёт под управление команда профессионалов со стажем работы более 15 лет на Бали. Апартаменты будут готовы под ключ, не требуется время и внимание, инвестор получает прибыль. Будет предоставлен удаленный доступ к прозрачному личному кабинету и всем данным, необходимым для контроля работы бизнеса. Окупаемость. Оптимистичный - 5,4 года. Реалистичный - 6,7 лет. Апартаменты 60кв.м без бассейна - 209 тыс. $ Апартамены 85 кв.м с бассейном - 259 тыс. $  Аренда до 2048 года с дальнейшей на 25 лет  Долговечная отделка, дизайнерская мебель, сантехника  Более 50 популярных кафе и ресторанов рядом 5 минут на байке до пляжа Berawa beach 6 минут на байке до самых больших и популярных бичклабов: Atlas beach club и Finns beach club 5 минут на байке до аквапарка Супермаркеты и аптеки в пешей доступности  
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с бассейном, спа-центром и панорамными видами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с бассейном, спа-центром и панорамными видами, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€220,537
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные апартаменты с балконами и панорамным видом на океан и вулканы. Резиденция располагает панорамной террасой с зоной отдыха, большим тренажерным залом, студией йоги, коворкингом и конференц-залом, инфинити-бассейном на крыше, кинотеатром, ресторанами и барами, спа-центром, сауной, детской площадкой, тропическим садом. Удобства и оснащение в доме Полностью оборудованная кухня Акустическая система ТВ Алюминиевые окна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от кафе и ресторанов, рядом с шестью популярными пляжными клубами. Индийский океан - 5 минут езды Семиньяк - 900 метров Супермаркет - 50 метров Магазины и спа - 1 минута Международная школа - 3 минуты Торговый центр - 3 минуты
Жилой комплекс CASA PETAK
Жилой комплекс CASA PETAK
Canggu, Индонезия
от
€229,382
Площадь 95–236 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Вилла в завораживающей локации в шикарном комплексе. Вилла продаётся с полной отделкой "под ключ" в тропическом дизайне. CASA PETAK - шикарный комплекс, состоящий всего из 11 эксклюзивных вилл, расположенный в модном тихом районе острова Бали Чангу. Каждая вилла представляет собой частный оазис с гостиной открытой планировки, собственным бирюзовым бассейном и пышными тропическими садами. Общественные зоны имеют тропический ландшафтный дизайн, где можно расслабиться и насладиться знаменитой безмятежностью и природой Бали, находясь всего в нескольких шагах от популярных пляжей, ресторанов и магазинов. С первоначальным минимальным взносом 20%. Инфраструктура: -Собственный бассейн -Частная парковка -Тропический душ -Зоны для медитации и йоги -Зоны барбекю -Ландшафтный дизайн -Охрана и видеонаблюдение 24/7 -Пятизвездочный сервис на территории Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном, Бали, Индонезия
Jimbaran, Индонезия
от
€294,050
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает зоной ко-воркинга, рестораном, тренажерным залом, инфинити-бассейном и видом на океан, круглосуточным консьерж-сервисом и охраной. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Сантехника Grohe Кондиционеры Daikin Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с кафе, ресторанами и барами. Пляж Бингин - 5 минут Пляж Паданг Паданг - 7 минут
Вилла DESA HUTS
Вилла DESA HUTS
Wana Giri, Индонезия
от
€161,212
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Вилла DESA HUTS расположена в Умаласе, в 7ми минутах от пляжа! В Умаласе есть сильное сообщество экспатов с множеством отличных ресторанов и кафе. Вилла расположена в 7 минутах от ближайшего пляжа и в 10 минутах от Семиньяка и Чангу. Шикарная вилла с отделкой "под ключ". С беспроцентным первоначальным взносом 30%. Вид открывается на балийские рисовые поля. Вилла расположена в 7 минутах от ближайшего пляжа и в 10 минутах от Семиньяка и Чангу. Рентабельность инвестиций в виллу составляет от 19 до 33% в год (окупаемость всего 3-5 лет). -На территории комплекса есть парковка, а также менеджеры и сотрудники службы безопасности. -Виллы включают в себя земельный участок (аренда на 30 лет + продление контракта на 30 лет). -Застройщик предлагает управление виллами - 20%. Возможна покупка через рассрочку! Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс SUOM
Жилой комплекс SUOM
Canggu, Индонезия
от
€244,122
Площадь 71–154 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
  Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Виллы в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу. Виллы с планировкой студия с одной или двумя спальнями (80,7 - 154,1) с полной отделкой и мебелью под ключ согласно дизайн-проекту. С большими панорамными окнами. В виллах доступна терраса с бассейном, водопадом, пространство для занятия йогой и отдыха, рабочая зона у окна. Виллы подходят как для постоянного проживания так и для инвестиций, средний годовой прирост 20%, также годовой прирост аренды 15%. В окружении комплекса расположено множество удобств: - Самый популярный пляж Бали в 750 метрах; - 980 метров от Finns Recreation Club и Atlas Beach Club — самые топовые известные клубы; - 1 230 метров Школа Монтессори Бали — инновационная школа с известной образовательной программой - 500 метров от Галерея Tamora — для шоппинга премиум-класса - Первоклассные рестораны: Kong, Bokashi, Huge в 1 500 метрах. Одновременно строят сразу все виллы, что исключает лишние шумы и дискомфорт от соседнего строительства.   Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении недвижимости. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс BUWIT LOFT
Жилой комплекс BUWIT LOFT
Canggu, Индонезия
от
€128,970
Площадь 58–108 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Виллы BUWIT LOFT, окруженные рисовыми полями, в популярном и развитом районе Чангу. В нескольких минутах езды от пляжа Переренан, Ньяни. Виллы - 1/2-спальные мини-лофты, а также 1/2 спальные лофты, которые отличаются площадью, полностью меблированы под ключ. Виллы созданы в минималистичном стиле, в современном дизайне, где пространство оптимизировано для лучшего комфорта. Минимальный первоначальный взнос - 10%. Период окупаемости вилл за 5-6 лет. Благодаря своей локации и современности. Районе Чангу очень пользуется популярностью среди туристов, но и очень комфортен для постоянного проживания. Прогнозный ROI около 15-17%. Комплекс вблизи от развитой и социальной инфраструктуры: медицинские учреждение, бары, клубы, кафе, школы, рестораны. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Бали под Ваш бюджет и пожелания! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, в культурном центре Бали, Убуд, Индонезия
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, в культурном центре Бали, Убуд, Индонезия
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€387,778
Агентство: TRANIO
Проект - шедевр бионической архитектуры, расположенный в культурном центре Бали - Убуде, а точнее, в самом священном месте - Тропе Художников. Комплекс включает в себя роскошные 1, 2, 3-спальные двухуровневые апартаменты с частными бассейнами. В комплексе также созданы все условия для вашего комфорта - спа, ресторан, коворкинг, тренажерный зал, детская зона. Юридически гарантированная годовая доходность при передаче недвижимости в управление: 12% 1-спальный апартамент 11% 2-спальный апартамент 10% 3-спальный апартамент. Расположение и объекты поблизости Убуд — город на индонезийском острове Бали в одноимённом районе, расположенный среди рисовых полей и крутых ущелий в центральных предгорьях округа Гианьяр. Считается центром искусства и культуры, из отраслей экономики наиболее развит туризм. Здесь находится множество древних храмов, музеев, художественных галерей и танцевальных представлений. В городе также проходит несколько фестивалей и мероприятий в течение года, таких как Фестиваль духов Бали, Фестиваль еды в Убуде и Фестиваль писателей и читателей Убуда.
Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Canggu, Индонезия
Цена по запросу
Площадь 350 м²
1 объект 1
Сдача в: 2021
Застройщик: Ilot Property Baly
С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества. С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строительства виллы и управления.
Коттеджный поселок Happiness Ubud виллы и таунхаусы
Коттеджный поселок Happiness Ubud виллы и таунхаусы
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€82,909
Сдача в: 2024
Агентство: ERA INVEST GROUP
Застройщик: ERA INVEST GROUP
Виллу от застройщика в закрытом коттеджном поселке в Убуде, Бали🇮🇩 Прекрасный климат, длинные красивые пляжи, уникальная культура острова, красота зданий и природы привлекают сюда гостей круглый год. Множество людей приезжают сюда для постоянного проживания. В коттеджном поселке предусмотрены несколько типов недвижимости для покупки:  апартаменты  таунхаусы 100 м2 виллы 150 м2 виллы по индивидуальным проектам  Коттеджные поселок расположен непосредственно рядом с Parq Ubud, это значит, что в пешей доступности (2 минуты) в вашем распоряжении будут более 8 ресторанов, коворкинг, спорт-зал и регулярные культурные мероприятия.  Строительство осуществляется командой профессионалов с соблюдением европейских стандартов, в том числе к гидроизоляции фундамента и стен. Недвижимость сейчас пользуется очень высоким спросом, цены пока не выросли, но это вопрос полугода - нескольких лет. Сейчас есть уникальная возможность сделать х2 - х3 на инвестициях в недвижимость в этом прекрасном месте. Виллу можно перепродать после завершения строительства или сдавать в аренду, получая от 23% годовых. Вилла передается владельцу с полной отделкой и сантехникой, элементами ландшафтного дизайна и высаженными растениями. Мебель и техника доступны по согласованию. Сдачей вилл в аренду занимается профессиональная управляющая компания.   Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка.
Жилой комплекс 5 STORIES
Жилой комплекс 5 STORIES
Wana Giri, Индонезия
от
€368,486
Площадь 98–134 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Жилой комплекс 5 STORIES построен из пяти вилл, расположенных в идеальном районе Переренане, в 800 метрах от пляжа. Современная 3-комнатная вилла с просторной гостиной зоной и кухней с панорамными окнами. Особенность виллы - в просторной террасе рядом с частным бассейном, откуда открывается магический вид на рисовые поля и закат. С первоначальным взносом 50% и беспроцентной рассрочки на год. Здесь вы по-настоящему сможете уединиться с природой и почувствовать всю магию острова Бали. Инфраструктура комплекса: - Открытая терраса; - Бассейн; - Паркинг; - Охраняемая территория 24/7; - Зоны для медитации и йоги; - Ландшафтный дизайн. Рядом вся необходимая инфраструктура: - уютные кафе и лучшие рестораны; - детские сады; - спортивные клубы и пляжные резорты. Каждый год рост стоимости аренды на Бали увеличивается на 15-20%. Позвоните или напишите, мы с удовольствием предоставим всю информацию и проконсультируем Вас бесплатно! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс PARQ BLUE (CALIFORNIA QUARTER)
Жилой комплекс PARQ BLUE (CALIFORNIA QUARTER)
Wana Giri, Индонезия
от
€170,425
Площадь 50 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Квартиры на самом красивом берегу Бали. В районе Улувату. В комплексе расположено 600 вилл. На территории комплекса будет грандиозный бассейн-лагуна размером 40*50 м. Квартиры созданы с полным уютом и минимализмом. Приобретение квартиры возможно с минимальным первоначальным взносом 40%. 20 000 кв. м инфраструктуры в одном комплексе, включающем рестораны, кофейни, пекарни, спа, фитнес-центр, супермаркет и галерею фирменных бутиков. Также садик и школа. Этот проект создан для тех кто ищет второй дом на берегу океана и инвестиционный проект. Инвестор получает чистую прибыль на любой счет и в любой валюте, которая ему удобна. Застройщик переводит деньги раз в три месяца. Звоните или пишите, подберем для Вас объект в Грузии! Бесплатное юридическое сопровождение! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Меблированные таунхаусы с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные таунхаусы с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€321,617
Агентство: TRANIO
Инвестиционные таунхаусы в районе Умалас с видом на вулкан. Комплекс из 40 таунхаусов класса «премиум» с отличной инфраструктурой и лёгким доступом к другим популярным локациям на Бали: Семиньяк, Чангу, Керобокан. Инфраструктура комплекса: Кафе Зона коворкинга «Умный дом» Детский клуб Прачечная Гольф-кары Парковка Окончание строительства - июль 2024 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Стенные шкафы Кондиционеры Кухонная бытовая техника ТВ Преимущества Прогнозная арендная доходность 11,8% годовых Форма владения: лизхолд на 30 лет с правом продления Расположение и объекты поблизости Тихая улица в Умаласе всего в 10 минутах езды от пляжей Бату-Белиг, Берава, Петитенгет. Большой супермаркет Pepito находится в 300 метрах от комплекса.
Коттеджный поселок Mango Creek (ROI 17-29%)
Коттеджный поселок Mango Creek (ROI 17-29%)
Sengkol, Индонезия
от
€179,000
Сдача в: 2024
Агентство: Alesinvest Group
Расположенный в самом сердце Куты на острове Ломбок, жилой комплекс предлагает очаровательное сочетание богемной роскоши и природной красоты. Эти виллы - настоящий рай, где вы можете насладиться безмятежностью прохладного воздуха джунглей и погреться в тепле тропического солнца, купаясь в собственном бассейне. Выгодное расположение комплекса, всего в 5 минутах езды от центра города, обеспечивает легкий доступ к яркой местной культуре, изысканным ресторанам и потрясающим пляжам, которые может предложить этот замечательный остров. Виллы с 2 спальнями и 2 ванными комнатами имеют собственный приватный бассейн, закрытую кухню и просторную гостиную. Независимо от того, ищете ли вы резиденцию для отдыха или выгодную инвестицию, эта недвижимость обязательно превзойдет ваши ожидания. ROI в данном комплексе составляет 17-29%, годовой доход от сдачу в аренду 42 000€ - 69 600€ при средней заполняемости 75%
Коттеджный поселок Mandala Eco Village
Коттеджный поселок Mandala Eco Village
Sengkol, Индонезия
от
€84,000
Сдача в: 2027
Агентство: Alesinvest Group
Самый необычный и амбициозный проект на южном побережье острова Ломбок, состоящий из 88 бамбуковых вилл, расположенный в современной одноименной эко-деревне. Концепция комплекса отражает новый более устойчивый образ жизни, направленный на экологически ориентированную динамику и находящийся в постоянном контакте с окружающей природой.  Проект предусматривает только 20% застройки каждого участка, включая системы сбора дождевой воды, естественное отопление и охлаждение, солнечные дымоходы, водоемы и природные материалы. Уникальный дизайн вилл от четырех различных архитектурных студий Pablo Luna, WNA Studio, Dikarya Architect, Bio Arc гармонично вписывается в тропические окрестности. Каждый жилой блок снабжен пассивным обогревом и охлаждением, имеет свой собственный тропический сад, приватный бассейн, высокие потолки и хорошо вентилируемые пространства. Инвестиции в данный проект — это не только выгодное вложение с возможностью получения дохода, но и перспектива стать частью сообщества единомышленников, построенного на принципах сохранения природы, устойчивого образа жизни, целостного самочувствия, социальных связей и личностного роста. Прирост земли и капитала составляет 15-20%. При приобретении недвижимости включен вид на жительство в Индонезии. Сервис и инфраструктура: Ботанический сад Медицинская клиника Международная школа Рестораны и кафе Общественный центр Йога-ретрит Паркинг Приватные бассейны Охрана и видеонаблюдение
Жилой комплекс Комплекс современных таунхаусов в живописном районе, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс современных таунхаусов в живописном районе, Бали, Индонезия
Jelantik, Индонезия
от
€260,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные таунхаусы с бассейнами и парковочными местами. Преимущества Гарантированный арендный доход 12% годовых. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленом спокойном районе, в 5 минутах от Чангу, между районами Чангу и Семиньяк, рядом с кафе и клубами, магазинами, школами и детскими садами. Международная школа - 5 минут Международный детский сад - 1 минута Теннисный центр - 4 минуты Супермаркет - 1 минута Индийский океан - 10 минут езды Международный аэропорт - 40 минут езды
Жилой комплекс MAGNUM RESIDENCE SANUR
Жилой комплекс MAGNUM RESIDENCE SANUR
Sanur, Индонезия
от
€469,819
Площадь 101–204 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Проект для жизни и инвестиций на Бали в оригинальном жилом комплексе MAGNUM RESIDENCE SANUR расположенного в самом развитом туристическом районе Санур, на первой линии океана. Квартиры созданы с неповторимым дизайном в стиле «модерн». Отделка из натурального мрамора, мебель премиум качества. Также в каждой квартире установлена система «Умный дом». Особенности комплекса: лазурный собственный пляж, бассейн, фитнес-центр, йога, кафе, коворкинг, паркинг, детские площадки, ресторан, бар. В пешей доступности от комплекса: - Супермаркет, бутики, СПА, кафе, рестораны, стоянка для яхт. - Международный детский сад, крупнейший медицинский центр. Первоначальный минимальный взнос составляет 30%. Прогнозируемая доходность комплекса (в первые 3 года) 18% годовых. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Грузии! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Апарт - отель Atrium Lombok с ROI от 12%
Апарт - отель Atrium Lombok с ROI от 12%
Sengkol, Индонезия
от
€81,225
Площадь 33–116 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2025
Агентство: Alesinvest Group
Комплекс дизайнерских апартаментов, расположенный в самом сердце острова Ломбок в процветающем туристическом районе Кута Мандалика. Новый проект представляет собой роскошный курорт со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой на территории. Комплекс представлен 78 первоклассными апартаментами с 1,2 и 3 спальнями в 12 различных размерах и планировках, оснащенными всеми удобствами современного жилого комплекса. Великолепно оформленные в тропической минималистической средиземноморской и индонезийской тематиках, апартаменты отвечают широкому спектру вкуса и стиля своих жителей. Вся недвижимость сдается с отделкой и меблировкой. Каждый владелец апартаментов имеет возможность проживания и получения пассивного дохода от сдачи недвижимости в аренду. ROI более 12%, ежегодный прирост капитала в данном районе на данный момент составляет 20%. Сервис и инфраструктура:  Тренажерный зал Центр здоровья и СПА Коворкинг 25 метровый панорамный бассейн Зона для медитации и йоги с видом на океан Зона для барбекю Тропический сад с ландшафтным дизайном Кинотеатр Ресторан Бар у бассейна Подземный паркинг Охрана и видеонаблюдение 24/7
Жилой комплекс JUST RESIDENCE
Жилой комплекс JUST RESIDENCE
Ungasan, Индонезия
от
€57,484
Площадь 26–52 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Застройщик: VERTIKAL INDONESIA
JUST RESIDENCE - это закрытый комплекс апартаментов, созданный для тех, кто ищет свой комфортный и уютный уголок на Бали Для тех, кто хочет приобрести качественный актив за реальную стоимость без переплат. Для тех, кто хочет приобрести надежную и долговечную недвижимость, которая будет радовать людей и приносить Вам пассивный доход Менее 5 минут до пляжа на байке Жемчужина Букита - самый инстаграмный пляж Melasti Beach Все необходимое находится в близкой доступности Цена за средний апартамент под ключ - 60 000$
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной рядом с пляжами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной рядом с пляжами, Бали, Индонезия
Balangan, Индонезия
от
€624,855
Агентство: TRANIO
Предлагаются эксклюзивные апартаменты с панорамными видами на побережье. Резиденция располагает 5-звездочным консьерж-сервисом, круглосуточной охраной, тренажерным залом и спа-центром, бизнес-центром с коворкингом, бассейном, рестораном и баром. Окончание строительства 1 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на одном из самых популярных и живописных пляжей, всего в нескольких минутах езды от лучших пляжных клубов. Международный аэропорт Бали - 35 минут Пляж Улувату - 10 минут Пляж Паданг Паданг - 5 минут
Жилой комплекс Kuara с гарантированным доходом ROI 7,5 - 9%
Жилой комплекс Kuara с гарантированным доходом ROI 7,5 - 9%
Bumbangku, Индонезия
от
€251,000
Площадь 372 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Alesinvest Group
Пятизвездочный бутик-комплекс шикарных вилл, расположенный в нетронутом районе Южного Ломбока, имеющий прямой выход к океану и бухте в близости от национального парка. Отличный вариант для инвестиций и гарантированного пассивного дохода (ROI 7,5 - 9%). Концепция комплекса отражает дорогой курорт, основанный на впечатлениях, роскоши и стиле. Центральное место в философии курорта займет его устойчивое развитие. Бутик-курорт будет работать по системе «все включено» и состоит из 32 полностью меблированных резиденций с частными бассейнами и пляжем. Площадь комплекса составляет 8 га и занимает пространство от пляжа до вершины холма. Концепция проекта предлагает гостям множество уникальных и незабываемых впечатлений, включая стрельбу из лука, гончарное дело, походы по джунглям, катание на квадроциклах, серфинг и многое другое. На территории будет собственный сад органических овощей и ароматических трав, а также сараи для животных на свободном выгуле. Гости смогут отведать блюда мирового класса, приготовленные из ингредиентов с собственной фермы, а также познакомиться с традиционной  индонезийской кухней на кулинарных мастер-классах. А оздоровительный центр и СПА обещают отвлечь гостей от суеты повседневной жизни, предлагая огромный выбор процедур и ежедневные занятия йогой и медитацией. Сервис и инфраструктура: 24 бассейна Собственный пляж Конюшня на территории Сад органических фруктов и овощей Поле для стрельбы из лука Гончарная мастерская Кулинарные мастер-классы Ресторан СПА и оздоровительный центр Зона для медитации и йоги Паркинг Охрана и видеонаблюдение 24/7 Сервис пятизвездочного отеля

Новые квартиры и дома в Индонезии: особенности и преимущества приобретения жилья

Индонезия — уникальная азиатская страна с белоснежными пляжами, тропическими джунглями и множеством исторических достопримечательностей. Государство представляет собой огромную курортную зону, расположенную на тысячи мелких и крупных островов. В Индонезии созданы все условия для активного отдыха и спокойного проживания.

Особенности рынка недвижимости

Индонезия стремительно прогрессирует. За последние 10 лет здесь возведено большое количество роскошных вилл и жилых комплексов. Все они построены по европейским стандартам с использованием натуральных природных материалов: этому аспекту местные власти отдают повышенное внимание, чтобы сохранить чистую экологию. Новое жилье также отличается просторными планировками: площадь большинства квартир в новостройках в Индонезии на платформе Realting.com стартует от 60 кв. метров, вилл — от 150-200.

Иностранные граждане могут свободно покупать индонезийское жилье как для личного пользования, так и для сдачи в аренду. Покупателям необходимо иметь при себе только загранпаспорт и необходимую сумму. Сделки заключаются в местных нотариусах после доскональной проверки объектов на юридическую чистоту, поэтому безопасность вложения средств для иностранцев гарантирована.

Новостройки в Индонезии: основные плюсы покупки жилья

К числу главных преимуществ приобретения местной недвижимости стоит отнести:

  • проживание в стране со стабильной экономикой и политической ситуацией;
  • возможность круглогодично проводить время на пляжах: даже зимой температура здесь держится в районе 30 градусов тепла;
  • регулярное удорожание цен на новостройки в Индонезии в среднем на 10-15% в год, что позволяет выгодно перепродать недвижимость спустя несколько лет;
  • возможность проживать в приватной спокойной обстановке (при покупке отдельно стоящих вилл и домов).

Лучшие места для приобретения жилья в новостройках в Индонезии

Любителям городской жизни стоит обратить внимание на столицу страны — Джакарту. Это многомиллионный мегаполис с хорошими возможностями для карьерного роста и получения престижного образования. В Джакарте на продажу выставлены лучшие квартиры в новостройках в Индонезии. Это элитные апартаменты, расположенные в многоэтажных жилых комплексах со всеми необходимыми удобствами.

Для безмятежного отдыха можно рассмотреть популярные индонезийские курорты — Чангу и Унгасан. Они располагаются на культовом среди туристов острове Бали, предлагая белоснежные пляжи с лазурной водой. В этих поселениях на платформе Realting.com можно купить виллы и квартиры в новых комплексах.

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