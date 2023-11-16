Купить новостройки в Индонезии

Новые квартиры и дома в Индонезии: особенности и преимущества приобретения жилья
Индонезия — уникальная азиатская страна с белоснежными пляжами, тропическими джунглями и множеством исторических достопримечательностей. Государство представляет собой огромную курортную зону, расположенную на тысячи мелких и крупных островов. В Индонезии созданы все условия для активного отдыха и спокойного проживания.
Особенности рынка недвижимости
Индонезия стремительно прогрессирует. За последние 10 лет здесь возведено большое количество роскошных вилл и жилых комплексов. Все они построены по европейским стандартам с использованием натуральных природных материалов: этому аспекту местные власти отдают повышенное внимание, чтобы сохранить чистую экологию. Новое жилье также отличается просторными планировками: площадь большинства квартир в новостройках в Индонезии на платформе Realting.com стартует от 60 кв. метров, вилл — от 150-200.
Иностранные граждане могут свободно покупать индонезийское жилье как для личного пользования, так и для сдачи в аренду. Покупателям необходимо иметь при себе только загранпаспорт и необходимую сумму. Сделки заключаются в местных нотариусах после доскональной проверки объектов на юридическую чистоту, поэтому безопасность вложения средств для иностранцев гарантирована.
Новостройки в Индонезии: основные плюсы покупки жилья
К числу главных преимуществ приобретения местной недвижимости стоит отнести:
- проживание в стране со стабильной экономикой и политической ситуацией;
- возможность круглогодично проводить время на пляжах: даже зимой температура здесь держится в районе 30 градусов тепла;
- регулярное удорожание цен на новостройки в Индонезии в среднем на 10-15% в год, что позволяет выгодно перепродать недвижимость спустя несколько лет;
- возможность проживать в приватной спокойной обстановке (при покупке отдельно стоящих вилл и домов).
Лучшие места для приобретения жилья в новостройках в Индонезии
Любителям городской жизни стоит обратить внимание на столицу страны — Джакарту. Это многомиллионный мегаполис с хорошими возможностями для карьерного роста и получения престижного образования. В Джакарте на продажу выставлены лучшие квартиры в новостройках в Индонезии. Это элитные апартаменты, расположенные в многоэтажных жилых комплексах со всеми необходимыми удобствами.
Для безмятежного отдыха можно рассмотреть популярные индонезийские курорты — Чангу и Унгасан. Они располагаются на культовом среди туристов острове Бали, предлагая белоснежные пляжи с лазурной водой. В этих поселениях на платформе Realting.com можно купить виллы и квартиры в новых комплексах.