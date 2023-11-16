Купить новостройки в Индонезии

Canggu, Индонезия

от €188,849

60–130 м² 3

Сдача в: 2024

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Продаётся вилла в комплексе ALEX VILLAS COMPLEX 6. Располагается в самой топовой локации - Чангу, 900 м до океана. Вилла продаётся с полной отделкой, предусмотрена система "умный дом". Вилла располагается на новой, но уже обустроенной улице с интересными ресторанами, клубами и другими заведениями. Плюсы комплекса: - Богатая и разнообразная инфраструктура: бассейн с баром, зона коворкинг, спортзал, паркинг, ресторан, вертолетная площадка. - Все объекты комплекса будут сдаваться в аренду по более высокой стоимости за счёт удачной локации и близости к океану. - На территории комплекса будет создан уникальный арт-объект от известного художника. - Внутренняя инфраструктура комплекса и внешняя инфраструктура локации максимальнозакрывает все потребности жителей AV Complex 6 в комфорте. - Комплекс стоит на святой земле, владелец которой — местный храм, который сдаёт её в аренду. Чангу самый популярный район для туристов на Бали. Здесь лучшие споты для сёрфинга, много баров, ресторанов, клубов, развлекательных и спорт-центров. Именно здесь любить жить молодая аудитория и готова платить за быстрый доступ к лучшим тусовочным местам. Инвестиционная доходность достигает в среднем 15%. Все виллы комплекса будут сдаваться в аренду по более высокой стоимости за счёт удачной локации и близости к океану. Звоните или пишите, подберем для Вас объект на Бали! Бесплатное юридическое сопровождение! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.